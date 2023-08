WK-wielrennen tijdlang geneutraliseerd door protestactie, renners opnieuw onderweg

Na een oponthoud van meer dan 45 minuten vanwege een tijdelijke neutralisatie na een protestactie op het parcours, heeft het WK wielrennen in het Schotse Glasgow zich zondagnamiddag weer op gang getrokken.

Op 191,8 kilometer van de eindmeet, op de B818 in de buurt van Carron Valley Reservoir, werd de wegrit bij de mannen tijdelijk geneutraliseerd. Actievoerders hadden zich vastgelijmd aan het wegdek, als klimaatprotestactie. Volgens de Schotse politie werden vijf actievoerders aangehouden.

De kilmaatactiegroep ‘This is Rigged’ zou naar eigen zeggen verantwoordelijk zijn voor de protestactie. In een statement met enkele getuigenissen op hun Instagram-account halen ze uit naar de Internationale Wielerunie UCI, omdat transgender vrouwen niet langer toegelaten zijn in internationale wedstrijden, en naar het Britse chemiebedrijf INEOS, sponsor van de gelijknamige wielerploeg.

Volgens hen is het een schande dat INEOS kan deelnemen aan een koers in de buurt van Campsie Fells, waar vorige maand nog ernstige bosbranden waren. ‘Dat is een belediging voor het Schotse volk’, klinkt het.

Alle renners werden op hetzelfde punt tegengehouden en daar werden ook de tijdsopnames gedaan voor het latere vertrek. Het peloton had een achterstand van zo’n acht minuten op de negen koplopers.