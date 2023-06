Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na val in Ronde van Zwitserland

Gino Mäder is vrijdag op 26-jarige leeftijd overleden. De Zwitserse wielrenner viel donderdag zwaar in de vijfde rit van de Ronde van Zwitserland en stierf aan de zware verwondingen.

Dat maakte zijn team Bahrain Victorious bekend op haar website.

Mäder kwam donderdag samen met de Amerikaan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) zwaar ten val op kilometer 197, en dat aan erg hoge snelheid in de afdaling van de Albulapas richting aankomstplaats La Punt. De twee wielrenners geraakten van de weg af en vielen in een ravijn. Mäder lag roerloos in het water en werd meteen gereanimeerd. De organisatie bracht hem vervolgens met een reddingshelikopter over naar het ziekenhuis van Chur. Daar werd Mäder intensief behandeld, maar stierf hij om 11u30 vrijdagmiddag.

Milan Erzen, de man achter het team van Bahrain Victorious, zei op de teamwebsite ‘kapot’ te zijn van het overlijden. ‘Zijn talent, toewijding en enthousiasme waren een inspiratie voor ons allemaal. Gino was niet alleen een extreem getalenteerde wielrenner, maar ook naast de fiets een geweldig mens. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd. Bahrain Victorious zal verder rijden ter ere van hem. Zijn nagedachtenis zal bewaard worden op elke weg waarop we koersen. We zijn vastbesloten om de geest en passie van Gino te laten zien, en hij zal altijd een integraal onderdeel van ons team blijven.’

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



Na zijn val donderdag kwam er veel kritiek uit het peloton. De afdaling, waarin hij viel, was volgens veel renners te gevaarlijk. Onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) deelde zijn ongenoegen op Twitter. ‘Een finish op de top was perfect mogelijk geweest’, postte hij. ‘Het was geen goede beslissing om ons in deze gevaarlijke afdaling te laten finishen. Als renners moeten we ook nadenken over de risico’s die we nemen als we een berg afdalen.’

De organisatie van de Ronde van Zwitserland betuigde haar medeleven. ‘Ons hart is gebroken. Gino, je was een buitengewone renner en geweldig persoon. Je was altijd vrolijk. Veel sterkte voor de familie.’

De vrijdagrit wordt, volgens wensen van de familie, ingekort tot een geneutraliseerde 30 kilometer als eerbetoon. Er wordt geen uitslag opgemaakt.

De 26-jarige Mäder was aan zijn derde seizoen bij Bahrain Victorious bezig. In 2019 werd hij prof bij het Zuid-Afrikaanse Team Dimension Data. Hij won in 2021 etappes in de Ronde van Italië en Ronde van Zwitserland. Hij stond bekend als ecologisch actief, en steunde campagnes rond herbebossingscampagnes in Afrika en het behoud van gletsjers.

‘Sprakeloos’

De reacties op het overlijden stromen binnen. Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, ‘heeft een liefdevolle herinnering en diepe dankbaarheid voor Gino Mäder. Je hebt onze levens geraakt en je aanwezigheid zal voor altijd gekoesterd worden.’

Soudal Quick-Step vindt het ‘verschrikkelijk nieuws en echt moeilijk te bevatten.’ Alpecin-Deceuninck ‘nam met groot verdriet kennis van het overlijden van onze geliefde collega Gino Mäder.’ Thomas De Gendt voelt zich ziek wanneer hij het nieuws leest: ‘Opnieuw iemand te vroeg gestorven!’ Zijn team Lotto Dstny vindt het ‘gewoon verschrikkelijk nieuws dat ons allen treft.’ Intermarché Circus-Wanty, de derde Belgische WorldTour-formatie, betuigt zijn steun aan de vrienden en familie en het team van de overleden Zwitser. ‘We zijn er kapot van. Rust in vrede, Gino Mäder.’

Wout van Aert (Jumbo-Visma) reageerde op Instagram. ‘Al mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en de teamgenoot van Gino.’ Zijn ploegmaat en Giro-eindwinaar Primoz Roglic reageert met een duidelijk woord: ‘sprakeloos’. Geraint Thomas, runner-up achter Roglic in Italië, ‘kan niet geloven wat hij aan het lezen is. Zo’n trieste dag’, klinkt het bij de ex-Tourwinnaar. Voor de ex-winnaar van Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo John Degenkolb ‘is het een zwarte dag voor de wielerfamilie.’

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) zegt verslagen te zijn door het nieuws. ‘Mijn hart en kracht is bij Gino’s familie, vrienden en teamgenoten. Moge je rusten in vrede, Gino, zei de wereldkampioen op Twitter.

Evenepoels ploeggenoot Iljo Keisse zag zijn boezemvriend Wouter Weylandt al dodelijk verongelukken op de fiets. ‘Elke dag bid je dat het nooit meer zal gebeuren, terwijl je weet dat het elke seconde kan gebeuren’, schreef de 40-jarige Belg.