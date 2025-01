Wielergids 2025: hoe Wout van Aert een leider werd en Lotte Kopecky haar grenzen wil verleggen

De Wielergids 2025 van Knack Sport is vanaf woensdag te koop.

In 2004, 21 jaar geleden, verscheen de allereerste Wielergids van Sport/Wielermagazine. Toen met Peter Van Petegem op de voorpagina, als dé Belgische topper van toen. Knack Sport zette in 2024 de traditie van de Wielergids voort en doet dat dit jaar opnieuw. Deze keer met Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Lotte Kopecky op de cover.

Met Van Aert spraken we over hoe hij is geëvolueerd van een ‘brutale’ tiener tot een natuurlijke leider bij Visma-Lease a Bike. Kopecky legt uit hoe ze komend seizoen haar grenzen wil verleggen, met Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France als grootste doelen.

Ook met Maxim Van Gils, de Belgische revelatie van 2024, hadden we een uitgebreid interview, onder meer over zijn veelbesproken transfer van Lotto-Dstny naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

We verklaren ook het onblusbare vuur van de ‘zorgeloze kannibaal’ Tadej Pogacar, en zochten naar tal van weinig bekende weetjes over Mathieu van der Poel.

Hoe zij zullen presteren, bespreken we in twee voorbeschouwende interviews. Sporza-analist José De Cauwer en ex-renner Sep Vanmarcke ontleden de machtsverhoudingen bij de mannen. Sporza-analiste Ine Beyen en het Nederlandse wielericoon Leontien van Moorsel analyseren het veelbelovende seizoen bij de vrouwen.

Gamification

Veel wielerliefhebbers zullen dit jaar weer deelnemen aan allerhande wielermanagerspelletjes. Hoe is die ‘gamification’ van de koers zo sterk gegroeid? We blikken ook terug op een van de meest legendarische voorjaarsklassiekers ooit: de waaiereditie van Gent-Wevelgem in 2015.

We belichten ook een probleem: dat van de overmedicalisering in het peloton, waarbij renners – zelfs al als tiener – naar een cocktail van medicijnen, pijnstillers en supplementen grijpen. Allemaal toegelaten, maar sportarts Tom Teulingkx waarschuwt voor excessen.

Het hart van de Wielergids is een groot dossier met daarin de seizoenskalender (m/v) van 2025, de analyses van de achttien World Teams bij de mannen, en de gegevens van hun renners (en die van de Proteamcoureurs). Plus een overzicht van de World Teams bij de vrouwen en van de Belgische continentale teams.

Een onmisbare gids dus voor het seizoen 2025.