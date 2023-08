Waarom Tadej Pogacar en Remco Evenepoel topfavoriet zijn voor het WK wielrennen (en niet Wout van Aert)

Het WK wielrennen voor mannen in Glasgow belooft een veldslag te worden. Het technische stadsparcours is zeer apart en moet niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar het best liggen.

271 kilometer, met tien lokale rondes van 14 kilometer, die bezaaid liggen met bijna vijftig bochten en zeven korte hellingen. Gezien het bijzonder technische intervalparcours in Glasgow worden veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel het meest naar voren geschoven. Puur op fysiek vlak zijn die twee andere topfavorieten, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, nochtans in het voordeel.

Want nog meer dan de korte intervallen op de vele hellingen en na de bijna 500 bochten zullen de lange afstand (271 kilometer) en de duur van de wedstrijd (ruim zes uur) meespelen. Dan gaat het niet meer over wie het explosiefst de korte hellingen op kan fietsen, maar wie in de diepe finale nog het meeste glycogeen (suikers) in de tank heeft.

Wat het intervalparcours in Glasgow zo lastig maakt, is de aaneenschakeling van korte, zeer intensieve, anaerobe inspanningen, boven de drempelwaarde. Tot aan die drempel kunnen de spieren net voldoende zuurstof opnemen om de aanmaak en afbraak van melkzuur in evenwicht te houden. Erboven stapelt het melkzuur zich op en zal een lichaam ook meer suikers verbranden. Meer dan op omlopen met langere klimmen, waar vooral de aerobe brandstoftank wordt aangesproken, omdat renners juist onder de drempelwaarde blijven en minder melkzuur aanmaken.

Meer suikers verbruiken

De veertien rondes in Glasgow zullen dat energieverbruik de hoogte injagen. Ter vergelijking: op het WK in Leuven verbruikte Jasper Stuyven, die vierde werd, op een soortgelijk parcours maar liefst 7635 calorieën. Neilson Powless, die als vijfde eindigde, verbruikte 6503 calorieën. De Belg duwde gemiddeld 306 watt, de Amerikaan 266 watt. Het verschil qua energieverbruik en wattage is te verklaren door hun gewicht. Stuyven weegt volgens Procylingstats.com 78 kilo, Powless 67 kilo. Powless moest op de 42 korte hellingen door zijn lagere gewicht minder hard trappen om boven te raken, en verbruikte ook minder energie.

Het was geen toeval dat Stuyven tegen de Deen Michal Valgren en de Nederlander Dylan van Baarle de sprint om de derde plaats verloor. Normaal is de Leuvenaar sneller, maar hij had door de vele intervals meer energie (suikers) verbruikt dan zijn concurrenten: 7635 (Stuyven) tegenover 6568 (Valgren) en 6632 calorieën (Van Baarle).

Het is ook een van de redenen waarom de 62 kilo lichte Julian Alaphilippe wereldkampioen werd in Leuven. Hij is explosief, maar ook licht genoeg om niet te veel glycogeen te verbruiken, na een koers die daarom bewust hard werd gemaakt door de Fransen.

Dat Wout van Aert, die in Leuven slechts elfde werd, achteraf verklaarde dat zijn benen leegliepen op het einde is dus ook niet toevallig. Met zijn bijna 80 kilo verbruikte hij na bij zes uur zeer intensief koersen te veel suikers om de explosieve versnellingen te blijven volgen.

Het is ook de reden waarom Van Aert in de jongste Ronde van Vlaanderen tekortschoot tegen de veertien kilo lichtere Tadej Pogacar, en de vijf à zes kilo lichtere Mathieu van der Poel.

Dat bevestigde de Kempenaar ook in de jongste Tourgids van Knack Sport: ‘In de Ronde van Vlaanderen had ik dit jaar het gevoel dat ik heel lang hard kon fietsen, maar in de finale had ik niet meer de kracht en explosiviteit om gedurende één minuut nóg een extra versnelling te plaatsen. Ik kan een of twee keer een demarrage van Pogacar beantwoorden, maar als hij in het laatste halfuur van de Ronde van Vlaanderen een vierde of vijfde maal versnelt, dan wordt het moeilijk. Dat heeft niets te maken met vorm, wel met energieverbruik. Met mijn gewicht (van bijna tachtig kilo, nvdr) is dat verbruik in zo’n lange koers met meerdere korte hellingen veel hoger.’

Voor Van Aert zijn de korte, heel intensieve inspanningen in een veldrit van één uur geen probleem, maar bij een soortgelijke inspanning over zes uur, zoals op het WK in Glasgow, kunnen ze dat wel worden.

Nog meer dan voor de andere favorieten zal de Jumbo-Vismarenner zondag dus heel geregeld zijn brandstofstank moeten aanvullen. Maar zelfs dan is de kans reëel dat die tank vroegtijdig leeg raakt. Zeker als het, zoals verwacht, een zeer lange, heel intensieve finale wordt. Voor de Kempenaar is het dus cruciaal dat hij niet te wild koerst en zijn momenten uitkiest.

Vijf op vijf

Van Aert zal ten opzichte van lichtere renners, die over een heel grote motor en de nodige explosiviteit beschikken, altijd in het nadeel zijn. Met name tegenover Remco Evenepoel (63 kilo) en Tadej Pogacar (66 kilo). Zelfs tegen Mathieu van der Poel (75 kilo) hebben die twee op dat vlak een streepje voor.

Bovendien blinken Evenepoel en Pogacar evenzeer uit in de langere eendagskoersen als in kleine en grote rondes. Evenepoel won zijn laatste vijf grote internationale eendagsraces (tweemaal Luik-Bastenaken-Luik, tweemaal Clásica San Sebastian en het WK), een reeks die geen enkele renner in de geschiedenis ooit heeft neergezet, zelfs Eddy Merckx niet. De Schepdaalnaar deed daar ook nog een Belgische wegtitel bovenop.

Pogacar scoorde sinds de GP Montréal 2022 vijf op acht in het grote eendagswerk. Onder meer een fabuleuze drie op een rij in het afgelopen voorseizoen (Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl) tot zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, waar… Evenepoel won.

Dromen van de regenboogtrui

Uiteraard zal het WK in Glasgow afhankelijk zijn van meerdere factoren: bochtentechniek en positionering (waarin Van Aert en Van der Poel uitblinken), tactische beslissingen van de landenteams, lekke banden en valpartijen, zeker bij slecht weer. Maar op basis van hun palmares in eendagsklassiekers, hun fysieke kwaliteiten en hun jongste vorm zijn Pogacar en Evenepoel onze topfavorieten.

Vergeet ook niet dat Pogacar vorige week op de befaamde Col de la Madone de beste tijd (KOM) fietste en wegbleef van de criteriums om fris genoeg te zijn voor Glasgow. En dat zijn grootste, nog niet vervulde droom is om de Sloveense nationale trui in te ruilen voor de regenboogtrui. Al zal de huidige regenboogtruidrager dat ook niet zomaar laten gebeuren. Extra mogelijk piment: nog nooit hebben Pogacar en Evenepoel in de finale van een grote koers samen een duel uitgevochten. Het WK komende zondag zou een mooie eerste keer zijn.