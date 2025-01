Ook de jubileumeditie van de Tour Down Under moet het zonder grote vedetten stellen.

De Tour Down Under, traditioneel de eerste WorldTourkoers van het wielerseizoen, vindt volgende week voor de 25e keer plaats. De organisatoren wilden dat jubileum luister bij zetten door Remco Evenepoel naar Australië te lokken. De dubbele olympische kampioen aan de start, het had veel aandacht gecreëerd. Zoals toen Lance Armstrong er zijn seizoen begon, van 2009 tot 2011. Of toen Peter Sagan in 2017 en 2018 als regerende wereldkampioen de publiekslieveling was. Uiteraard in ruil voor een dikke zak dollars. Die lag ook klaar voor Evenepoel, maar te weinig om hem naar Australië te doen vliegen. Zijn botsing met de postauto begin december zou een deelname sowieso hebben verhinderd.

Zo moet de Tour Down Under het opnieuw zonder grote vedette(n) stellen. De editie van 2024 was volgens de datawebsite Procyclingstats.com al de zwakst bezette sinds 2009. De komende editie scoort zelfs nog iets slechter, met geen enkele renner uit de top 30 van de UCI World Ranking. In geen rittenkoers van de hoogste categorie was de spoeling in 2024 zelfs zo dun, en dat zal allicht ook dit jaar het geval zijn. De bekendste deelnemer is ex-Tourwinnaar Geraint Thomas, maar in zijn laatste profseizoen is de Tour Down Under voor hem niet meer dan een opwarmer.

Later in het seizoen?

Koersen in de Australische zon tijdens de Europese winter is nochtans aanlokkelijk, zou je denken. Maar zelfs de WorldTourstatus helpt niet. De belangrijkste reden is de datum: wie in de Tour Down Under wil winnen, moet midden januari al een conditiepiek bereiken. Dat is (veel) te vroeg voor toppers die later willen uitblinken in de grote klassiekers of in de prestigieuzere rittenkoersen. En zelfs voor wie niet per se op rit/eindwinst mikt, past de koers niet in de trainingsopbouw, die tegenwoordig zo belangrijk is. De verre verplaatsing met bijbehorende jetlag helpt ook al niet.

Om meer toppers, zelfs van de tweede rij, te lokken, zou een latere datum op de wielerkalender (februari) voor de Tour Down Under een oplossing kunnen zijn. Maar daar willen de organisatoren niet van weten. Januari is dé vakantiemaand in Australië. Dat betekent minder verkeersproblemen en meer toeschouwers/gezinnen met kinderen langs de kant in en rond Adelaide. Ook al is op hetzelfde moment de Australian Open in het tennis aan de gang, weliswaar in het 700 kilometer verder gelegen Melbourne. En zo zullen de Australische wielerfans volgende week weer vooral hun eigen vedetten moeten aanmoedigen.

