Tour de France Femmes: Lotte Kopecky tweede in de eindstand, na Demi Vollering

Lotte Kopecky (SD Worx) heeft alsnog het podium van de Tour de France Femmes gehaald. In de afsluitende tijdrit werd ze derde. Ze legde de 22,6 kilometer in Pau af in 29:53, dat was 38 seconden trager dan haar Zwitserse teamgenote Marlen Reusser. De Nederlandse Demi Vollering, ook SD Worx, verzekerde zich met een tweede plaats, op tien seconden van Reusser, van de eindwinst.

In de eindstand strandt Kopecky op 3:03 van Vollering. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is in dezelfde tijd derde. Kopecky neemt als winnaar van het puntenklassement de groene trui mee naar huis. De bolletjestrui voor het bergklassement is voor Niewiadoma (Canyon). De 22-jarige Française Cedrine Kerbaol (Ceratizit), twaalfde algemeen, was de beste jongere, SD Worx het beste team.

Op de erelijst volgt Vollering haar landgenote Annemiek van Vleuten op. In 2021 won Vollering al La Course by Le Tour de France, maar dat was een eendagswedstrijd. Pas vorig jaar blies ASO zijn ronde voor vrouwen nieuw leven in.