Roze trui Remco Evenepoel verlaat Giro na positieve coronatest

Roze trui Remco Evenepoel moet de Giro d’Italia na een positieve coronatest verlaten. Dat deelde zijn team Soudal Quick-Step zondagavond mee. In de namiddag had de wereldkampioen met tijdritwinst nog de leidersplaats heroverd.

‘Bij een routinetest bleek ik jammer genoeg COVID-19 te hebben. Met pijn in het hart moet ik de Giro verlaten’, postte Evenepoel op Twitter. ‘Afgelopen week was een speciale ervaring en ik keek ernaar uit om nog twee weken strijd te leveren. Ik ben toch trots dat ik met twee ritzeges en vier roze truien kan vertrekken en wil mijn team, staf en ploegmaats, die zoveel opgeofferd hebben in de voorbereiding op deze Giro, heel erg bedanken.’

Na de Italianen Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) en Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe), de Fransman Clément Russo (Arkéa-Samsic) en de Colombiaan Rigobert Uran is Evenepoel de zesde renner die na een positieve coronatest uit de wedstrijd verdwijnt.