Alles over rit 9 van de Giro: hoe hard kan Remco Evenepoel terugslaan in tijdrit?

Remco Evenepoel kreeg zaterdag een tik van Primoz Roglic. Kan hij zondag terugslaan in zijn favoriete discipline, het tijdrijden?

Acht dagen na de openingstijdrit kan Remco Evenepoel in deze negende rit de concurrentie een nieuwe slag toedienen: in een chronoproef van 35 kilometer, die hij begin december ook al verkende.

Samen met de halve klimtijdrit naar de Monte Lussari van 18,6 kilometer op de voorlaatste dag moet er in deze Giro zo 73,2 kilometer tegen de klok worden gereden, het hoogste aantal sinds de editie van 2013 (toen 75,4 km). Ter vergelijking: de Giro van vorig jaar telde slechts 26,3 tijdritkilometers, het minste sinds 1962. Of hoe het organiserende RCS Sport van koers veranderde om de Belgische wereldkampioen naar Italië te halen.

In tegenstelling tot de openingstijdrit in de Abruzzen is deze onderneming in Emilia Romagna zo goed als vlak: een hoogteverschil van amper 50 meter tussen Savignano sul Rubicone en Cesena, de geboorteplaats van Marco Pantani.

De eerste 13 kilometer gaat in noordelijke richting, naar Fossa. Vervolgens moeten de renners 16 kilometer oostwaarts, tot in het centrum van Cesena. Daarna fietsen ze nog 6 kilometer naar het noordoosten, tot de finish aan het hoofdkwartier van fitnessfabrikant Technogym, dat halfweg de jaren 90 cosponsor was van de GB-MG-ploeg.

In tegenstelling tot de openingstijdrit bevast deze chronoproef wel meer bochten: ongeveer één per kilometer. Er wordt weer regen voorspeld, dat wordt in die bochten dus opletten, en niet te veel risico’s nemen. De bandenkeuze, met meer profiel, zal daarom ook cruciaal zijn. Te veel rolweerstand kost immers ook seconden.

De wind waait matig, uit het noordwesten, en zal in het eerste deel tot Fossa driekwart op kop zitten, en richting Cesena zelfs bijna volledig. Dat is in het voordeel van de renners met de beste aerodynamische fietspositie, zoals Remco Evenepoel.

Gezien de wind en de vermoeidheid na acht dagen koersen zullen de snelheden sowieso minder hoog liggen dan in de openingstijdrit. Evenepoel haalde toen een gemiddelde van 55,2 kilometer per uur. De tijdsduur (ruim 21 minuten) zal ook dubbel zo hoog zijn (ongeveer 40 minuten), en logischerwijs ook de fysieke inspanning.

Voorsprong voor Evenepoel?

Over 35 kilometer zullen de tijdsverschillen tussen de klassementsrenners allicht hoger oplopen dan op de Gran Sasso (geen) en de zaterdagrit naar Fossombrone (veertien seconden tussen Roglic en Evenepoel) samen. Maar door de verschillende timing en omstandigheden in vergelijking met de openingstijdrit is het moeilijk in te schatten hoeveel. Het is niet omdat de tijdrit 15 kilometer langer is dat Evenepoel met nog meer voorsprong op Roglic en co zal winnen.

Bij Jumbo-Visma hebben ze alles in het werk gesteld om de kloof tussen de Sloveense olympisch kampioen en de Belg te verkleinen. Dat was lange tijd niet mogelijk omdat Roglic door zijn schouderoperatie in oktober lange tijd niet met zijn tijdritfiets kon trainen. In de directe aanloop naar de Giro was dat geen probleem meer.

Toch smeerde Evenepoel hem in de openingstijdrit 43 seconden aan, terwijl Roglic volgens zijn teamleiding een goede tijdrit had gereden, met wattages die je van hem kan verwachten. Alleen zijn versnelling was iets te groot, waardoor hij te veel bewoog op zijn fiets.

Last van val?

Dat heeft de super aerodynamische Evenepoel niet. De vraag is of hij zijn voornemen om richting Cesena minstens evenveel tijd op zijn concurrenten te pakken als in de openingstijdrit kan waarmaken. Evenepoel had zaterdag in de Tappa dei Muri een mindere dag, sprak over een vermoeid gevoel na acht dagen koersen en heeft allicht nog last van zijn dubbele valpartij van afgelopen donderdag. Dat er vrijdagnacht nog veel vocht uit zijn wonde was gekomen, zoals hij na de finish zei, duidt erop dat zijn lichaam de blessures nog aan het verwerken is.

Zijn aerodynamische houding zal Evenepoel niet hebben kwijtgespeeld, maar als hij niet dezelfde power kan duwen als op de eerste Girodag, zullen de verschillen misschien beperkt blijven.

Voor de ritzege blijft Evenepoel wel topfavoriet, zeker nu Filippo Ganna de Giro heeft moeten verlaten met een coronabesmetting. Die andere specialist, Stefan Küng, kwam zaterdag op negen minuten binnen, en heeft zich dus wat gespaard. Daar kan de Zwitser misschien van profiteren om minstens beter te doen dan zijn vijfde plaats in de openingstijdrit.

Ook INEOS Grendadiersrenner Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart, die zaterdag als enige konden aanpikken bij Roglic, zullen een boost hebben gekregen. Maar allicht zal dat niet voldoende zijn om Evenepoel te kloppen.

Als die niet zou winnen, of met een beperkt aantal seconden, zal dat bij de Schepdaalnaar twijfels scheppen. Want met name in de eerste twee tijdritten wilde hij het meeste verschil met zijn tegenstanders maken.

Ter info, tot slot: Remco Evenpoel start om 16.25 uur, Primoz Roglic drie minuten vroeger. De Belg zal, zelfs in een superdag, de Sloveen dus niet inhalen.