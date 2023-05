Alles over rit 8 van de Giro: nu wel vuurwerk tussen Roglic en Evenepoel op steile muren?

De Girorit naar het Campo Imperatore leverde weinig aanvallen op onder de klassementsrenners. Misschien zullen ze wel iets proberen in deze etappe met steile ‘muri’.

In Tirreno-Adriatico staat er de laatste jaren telkens een zogenaamde tappa dei muri op het programma. Een etappe met muren, of korte, zeer steile hellingen in de regio Marche. Als de Giro deze streek bezoekt, dan kopieert organisator RCS dat concept.

Deze keer zelfs met een soortgelijk parcours als in de rit van Tirreno-Adriatico 2019, met aankomst in Fossombrone. In de finale lag toen een dubbele passage van I Cappuccini, een smalle muro van 2,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent en pieken tot 19 procent. Het was een spectaculaire etappe, in de sprint gewonnen door de Kazak Aleksej Loetsenko, voor Primoz Roglic, Adam Yates en Jakob Fuglsang.

In deze Girorit naar Fossombrone moeten de renners in de finale opnieuw twee keer I Cappuccini bedwingen. Met tussenin, na de eerste passage aan de finish, ook nog de Monte delle Cesana (7,2 kilometer aan 7,1 procent). De top van die klim ligt op 37 kilometer van de finish, die van de laatste beklimming van I Cappuccini op een kleine 6 kilometer voor de licht hellende aankomstlijn.

Goed voor in totaal 2500 hoogtemeters over 207 kilometer, waarvan het gros in de finale. De eerste 150 kilometer na startplaats Terni, waar Patrick Sercu en Eddy Planckaert in 1976 en 1987 een ritzege in de Giro behaalden, loopt immers over vlakke tot golvende wegen. Onder meer met een passage langs de wondermooie Gola del Furlo, een kalkstenen kloof die werd uitgesleten door de rivier de Candigliano.

© National

Explosieve finale

Van het landschap zullen de klassementsrenners in de explosieve finale minder kunnen genieten. Ook omdat er weer regenbuien voorspeld worden. Mogelijk zullen de verschillen hier zelfs hoger oplopen dan op de Gran Sasso d’Italia, waar er geen verschillen te noteren vielen tussen Primoz Roglic en co.

Hier zullen de helpers op de laatste klim van I Cappuccini moeten afhaken, misschien al eerder op de Monte delle Cesana. Tussenin ligt er wel nog 29 kilometer. Op die dalende en vlakke wegen kunnen ze nog terugkeren, om hun kopmannen op de slotklim te lanceren.

I Cappuccini is een kolfje naar de hand van Primoz Roglic, die de klim kent uit Tirreno-Adriatico van 2019. Aan Remco Evenepoel om hem en andere klassementsrenners minstens te volgen, ook in de razendsnelle, technische en mogelijke natte afdaling naar de finish in Fossombrone.

Of toch geen vuurwerk?

Goed nieuws voor Evenepoel is dat hij geen last lijkt te hebben van zijn tweevoudige val eerder deze week, zoals bleek uit zijn sprint op het Campo Imperatore. Hij hoeft zelfs niet per se aan te vallen, in het vooruitzicht van de tijdrit op zondag. Daar moet de Soudal Quick-Steprenner zijn tweede grote slag slaan.

De vraag is in welke mate Roglic en co hem hier wel zullen bestoken. In tegenstelling tot op Campo Imperatore waar de tegenwind elke aanvalslust in de kiem smoorde. Het terrein in en rond Fossombrone is ervoor geschikt, maar mogelijk blijft het vuurwerk weer uit als het opnieuw zou regenen. Dat zal de bereidheid om risico’s te nemen, met name in de afdalingen, flink doen dalen. Veel renners zitten nu ook al met de bijzonder zware derde week in het hoofd. Energie sparen is de opdracht.

Als INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE Emirates weer op safe spelen, dan zal de ontsnapping van de dag vrijgeleide krijgen. Vluchters zullen geholpen worden door rugwind van startplaats Terni tot in Fossombrone. Belangrijke kandidaat voor ritwinst is Ben Healy, de revelatie van het voorjaar die op de steile klimmetjes en in de regen, zich zal willen uitleven.