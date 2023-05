Alles over rit 2 van de Giro: kan Mark Cavendish nog eens verrassen?

Na de demonstratie van Remco Evenepoel in de openingstijdrit krijgen de sprinters een eerste kans in de tweede rit van de Giro.

Een nieuwe etappe langs de Adriatische kust, als tweede deel van een zesdaagse door de zogenaamde Mezzogiorno. Dat is het gebied ten zuiden van de virtuele scheidingslijn tussen het rijke Noord-Italië en het armere Zuid-Italië. Een regio die doorgaans weinig aandacht krijgt en ook de Giro niet vaak langs ziet komen.

De start van deze rit ligt wel landinwaarts in Teramo, waar Mark Cavendish in 2011 een massasprint won, de zesde van zijn in totaal zestien ritzeges in de Ronde van Italië.

De eerste 40 kilometer zijn vrij heuvelachtig. Daar zal allicht een vluchtersgroep wegrijden. Vervolgens gaat het over 35 biljartvlakke kilometers tot aan een nieuwe helling, de Silvi Paesi (vierde categorie). Na een vlakker tweede deel wachten twee klimmetjes, via een lus langs Chieti. Het eerste heeft geen categorie meegekregen, het tweede (de Ripa Teatina, vierde categorie) wel.

© National

Niet te onderschatten, maar daarna zullen de sprinters probleemloos moeten kunnen terugkeren. In de laatste 70 kilometer, in zuidelijke richting, staan alleen nog licht golvende wegen op het menu, tot de aankomst op de biljartvlakke Lungomare Cristoforo Colombo van San Salvo Marina, na een rit van 201 kilometer.

In de aanloop naar die sprint gaat het hoofdzakelijk rechtdoor, behalve op één rotonde, een goeie kilometer voor de finish. Daar wordt positionering bij het afslaan naar links en een daaropvolgende bocht naar rechts, richting de laatste rechte lijn, cruciaal.

De wind zal, ondanks de nabijheid van de Adriatische zee geen grote factor zijn in deze etappe. Die blaast uit het zuidoosten en zit aan de kustlijn veelal op kop, maar met slechts 10 à 15 km per uur. Alleen in de laatste kilometers naar de finish in San Salvo zal de wind meer vanop zij blazen, maar waaiers zal dat allicht niet meer opleveren.

Weinig topsprinters

Met 1400 hoogtemeters een pure sprintersetappe dus, een van de weinige in deze Giro. Voor leider Remco Evenepoel wordt het dus een rustige dag. Zijn ploeg zal allicht hulp krijgen van de sprintersploegen om de ontsnapping van de dag onder controle te houden.

Naast Mads Pedersen (Trek-Segafredo), die voor zijn tweede opeenvolgende puntentrui in een grote ronde gaat (na de Vuelta 2022) en Mark Cavendish (Astana, als semiprelude voor de Tour), zijn Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Michael Matthews (Jayco), Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Fernando Gaviria (Movistar), Davide Cimolai (Cofidis), Pascal Ackermann (UAE), Alberto Dainese (DSM), Niccolo Bonifazio (Intermarché) de bekendste namen op de lijst met snelle mannen.

Groves is dit jaar op dreef met al drie zeges, en Gaviria maakte onlangs indruk met een ritsucces in de Ronde van Romandië. Pedersen en Matthews waren de snelste sprinters in de openingstijdrit van deze Giro (12e en 13e) en zijn dus conditioneel meer dan in orde. De Deen voelt zich naar eigen zeggen opperbest, maar heeft na een makkelijke rit niet de hoogste topsnelheid.

Cavendish had die wel in zijn hoogdagen, maar hij moet het zonder specifieke sprinterssteun van zijn Astana-team doen. Behalve een derde plaats in de Scheldeprijs heeft hij nog niet veel potten gebroken in 2023. Al kan je na zo’n vlakke etappe de Brit nooit als kansloos bestempelen. Vorig jaar won hij nog een rit in de Giro, zijn voorlopig laatste in een grote ronde. Misschien krijgt hij inspiratie door de start in Teramo.

Mager veld

Verder is het een mager deelnemersveld. Soudal Quick-Step (Fabio Jakobsen, Tim Merlier) en Jumbo-Visma (Olav Kooij) focussen volledig op het klassement, met respectievelijk Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Lotto-Dstny (Caleb Ewan, Arnaud De Lie) blijft thuis en zet alles op de Tour.

Ook Sam Bennett (BORA-hansgrohe), Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ) zijn voorzien voor de Ronde van Frankrijk. Commercieel aantrekkelijker en bovendien liggen er daar acht mogelijke sprinterskansen te wachten. Dan is de keuze rap gemaakt.