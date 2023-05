Alles over rit 17 van de Giro: welke sprinter heeft de meest frisse benen?

Na de bergrit van dinsdag krijgen de renners in de Giro een gemakkelijke etappe voorgeschoteld in aanloop naar twee nieuwe loodzware dagen. Geschikt voor de overgebleven sprinters, als hun ploegen het peloton bijeen kunnen houden.

Tussen drie loodzware bergritten een vlakke etappe van liefst 195 kilometer plannen: een geniaal idee kun je het niet noemen als je kijkers wilt boeien. De renners die in deze derde week op hun tandvlees zitten, zullen er wel blij om zijn. Zeker als ze het licht dalende profiel van de eerste 100 kilometer zien.

Het startschot wordt gegeven in Pergine Valsugana, een gemeente in de Italiaanse provincie Trente, die voor het eerst een start/aankomst van een Girorit organiseert. Caorle, een kustgemeente ten noordoosten van Venetië, maakt ook zijn debuut in de Giro, als finishplaats.

Wel aantrekkelijk in deze etappe, althans qua uitzicht: na 164 kilometer bereiken de renners de Adriatische Zee, in Lido di Jesolo. Van daaruit fietsen ze ruim 30 kilometer langs enkele van de bekendste zandstranden van Italië, in Eraclea Mare, Porto Santa Margherita, tot aan de finish in Caorle, waar de eindstreep in het centrum wordt getrokken.

Massasprint

Het meest logische wedstrijdscenario is een massasprint langs het Parco del Pescatore en lunapark van Caorle. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat sprintersploegen zich in de derde week laten verrassen door een sterke kopgroep.

Veel (volledige) teams die focussen op een sprinter zijn er niet meer om een vluchtersgroep te controleren, want Mads Pedersen en Kaden Groves gaven al op. Blijven wel nog over als sprinters: Jonathan Milan, de leider in het puntenklassement, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Alberto Dainese en verrassend genoeg nog altijd Mark Cavendish.

Als het tot een sprint komt, dan wordt de positionering in de laatste twee kilometer cruciaal, gezien de opeenvolging van bochten. De laatste rechte lijn is wel zo’n 600 meter lang. De matige wind zal er op kop blazen. Op het juiste moment aanzetten of uit het wiel komen wordt dus ook belangrijk.

Qua pure snelheid is Jonathan Milan de rapste in de Giro, maar dan moet hij in een goede positie aan de sprint kunnen beginnen, en daar wringt het schoentje soms bij de grote Italiaan. De vraag is ook welke sprinter in deze derde week nog genoeg kruit in de benen heeft, zeker na de bijzonder zware rit van dinsdag. Twee dagen na het bekendmaken van zijn pensioen op het einde van het seizoen zou een ritzege van Mark Cavendish wel symbolisch zijn.