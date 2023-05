Alles over rit 15 van de Giro: een kans voor Ilan Van Wilder in Lombardije

Daags voor de tweede rustdag krijgen de renners een ‘mini-Ronde van Lombardije’ voorgeschoteld. Een etappe die verraderlijk kan worden door de opgestapelde vermoeidheid op het einde van de tweede week en door het zware parcours met ruim 4000 hoogtemeters.

Na de start in Seregno, in de provincie Monza, begint na 30 golvende kilometers de Valico di Valcava, een steile klim van eerste categorie (11,8 km aan 7,9 procent) die de renners in de Il Lombardia-edities van 2011, 2012, 2013 en 2016 ook moesten bedwingen. Als de vluchtersgroep van de dag al niet is weggereden, zal dat op de Valcava zeker gebeuren.

Interessant om te zien: zal Groupama-FDJ Thibaut Pinot (11e op net geen vijf minuten in het algemene klassement) proberen vooruit te sturen? Om zo niet te hoeven werken nu ze met Bruno Armirail het roze in de ploeg hebben. In dat geval mogen de negen renners die tussen de twee Fransen in het algemene klassement staan niet aanwezig zijn in de kopgroep.

Pinot kan zo ook kostbare punten voor zijn blauwe trui van het bergklassement sprokkelen. De Fransman won al Il Lombardia in 2018, werd vrijdag ongelukkig tweede en zal dus gemotiveerd zijn.

Ook mogelijk interessant: stuurt INEOS-Grenadiers een van zijn luitenants, Laurens De Plus of Thymen Arensman, mee in het offensief nu Geraint Thomas geen leider meer is? En wat doet Jumbo-Visma met Koen Bouwman of Sepp Kuss? Ook mee in de aanval of toch bij kopman Primoz Roglic blijven?

Als beide ploegen voor de behoudsgezinde tactiek kiezen, zich sparend voor de derde week, dan zal de vlucht weer vrij spel hebben.

Kandidaten daarvoor: ususal suspect Ben Healy, of renners die tussen plaats tien en veertig in het klassement staan: Santiago Buitrago (de derde van Luik-Bastenaken-Luik), Patrick Konrad, Warren Barguil, Lorenzo Fortunato, Filippo Zanna, of Ilan Van Wilder, die zich in zijn sas zal voelen op dit parcours en zijn eigen kans mag gaan na de opgave van ploegmaat Remco Evenepoel.

Nog zwaarder dan gepland

Na de technische afdaling van de Valico di Valcava gaat het richting Selvino. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die klim van tweede categorie (12 km aan 5,3 procent) de enige in het middenrif van deze etappe zou worden.

Tot er stemmen opgingen om de rit nog zwaarder te maken. Daarom besliste Giovanni Bettineschi, van het plaatselijke organisatiebureau Promoeventi Sport, om meteen na de top van de Selvino een nieuwe klim in te lassen: de Miragolo San Salvatore, zodat de vele wielertoeristen die elk jaar in groten getale deze streek bezoeken, ook die leren kennen.

Die klim van tweede categorie (5 km aan 7,2 procent) zal de benen van de renners nog extra vermoeien eer ze 40 kilometer later, na een eerste passage aan de finish in Bergamo, de Colle di Valpiana aansnijden. Een onregelmatige klim van 10,8 kilometer aan gemiddeld 6 procent. Vooral de eerste 6 kilometer zijn steil: tussen de 8 en de 12 procent.

Keitjesklim

Na de top van de Colle di Valpiana volgt een zeer technische afdaling en 28 kilometer verder de aankomst in Bergamo. Drie kilometer voor de eindstreep, net als voor de eerste passage aan de finishlijn, ligt daar nog een laatste scherprechter: de Colle Aperto/salita della Boccola. Een klim met onder meer 200 meter bolle keitjes en een passage onder de Porta Garibaldi, op weg naar de Città Alta van Bergamo, de bovenstad.

Die helling van 1,2 kilometer, met een piek tot 15,8 procent, wordt in de Ronde van Lombardije steevast op het parcours gelegd wanneer de eindstreep in de Città Bassa getrokken wordt, het lager gelegen en modernere deel van Bergamo.

Het kan de laatste springplank zijn voor een renner uit de vluchtersgroep, als die voorop kan blijven in de drie kilometer lange afdaling tot de finish. Ook de klassementsrenners in het peloton kunnen hier hun kaarten eindelijk op tafel gooien, als ze dat eerder in de rit nog niet hebben gedaan.

Dan is het vooral kijken naar wat Primoz Roglic zal doen. Hij kent de salita della Boccola, want hij werd in Il Lombardia 2021, met aankomst in Bergamo, vierde. Hij hoeft niet bang te zijn om het roze over te nemen, want Armirail heeft 1 minuut en 43 seconden voorsprong. Als hij een kans ziet om Geraint Thomas aan te vallen, zal de Sloveen het niet laten. Al is de vraag: hoeveel last heeft hij nog van zijn valpartijen eerder deze week? Volgens Roglic, die hard op zijn heup landde, is hij nog geen honderd procent.

Vuurwerk of niet?

Afwachten dus of we vuurwerk zullen zien. Evengoed wordt het niet meer dan een voetzoekertje, uit schrik voor de derde week. Hoe dan ook zal deze rit van bijna 200 kilometer en 4000 hoogtemeters erin hakken. Gelukkig voor de renners blijft het deze keer eindelijk droog, en zou de zon op het einde van de namiddag zelfs beginnen te schijnen.

De ritwinnaar wordt de opvolger van Bob Jungels, want hij won de laatste Girorit in Bergamo, in 2017, via dezelfde finale. De Luxemburger reed toen voor Quick-Step. Misschien kan een andere renner van The Wolfpack vandaag vieren, want als Ilan Van Wilder kan meelglippen in de vlucht van de dag maakt hij zeker kans met zijn explosiviteit en sprintsnelheid.

Maar zo zijn er in het peloton wel meer.