Alles over rit 1 van de Giro: pakt Remco Evenepoel meteen de roze trui in tijdrit?

Zaterdag begint de Giro d’Italia met een openingstijdrit in de Abruzzen. Remco Evenepoel is naast Filippo Ganna topfavoriet voor de zege, en kan zo meteen al de leiderstrui veroveren.

Terwijl een openingstijdrit in de Tour de France, individueel of per ploeg, het laatste decennium eerder een uitzondering was, is het wel bijna vaste kost in de Giro d’Italia. Deze eeuw was dat alleen in 2013, 2017 en 2022 niet het geval, maar in 2013 en 2022 werd er dan wel op de tweede dag een chronoproef georganiseerd.

Deze keer opnieuw op de openingsdag, net als bij de vorige Grande Partenza in de Abruzzen, in 2001. Toen won Rik Verbrugghe in Pescara een proloog van 7,6 kilometer met een recordgemiddelde van bijna 59 km/u, mede dankzij de rugwind. Nu ligt de aankomst een twintigtal kilometer zuidelijker, in Ortona, in de provincie Chieti.

Het parcours loopt van bij de start in Fossacesia Marina, een dorp van slechts 6000 inwoners, in noordelijke richting langs de Adriatische kust. Het gaat over de Via Verde-Costa dei Trabocchi, een in onbruik geraakte spoorlijn die werd omgebouwd tot een breed fietspad en door zes korte tunneltjes gaat. Te vergelijken met het parcours van de vlakke openingsploegentijdrit van de Giro in 2015 tussen San Lorenzo al Mare en Sanremo (17,6 km).

Nu wel nog twee kilometer langer en daarmee is het de langste individuele openingstijdrit in de geschiedenis van de Giro.

Deze tijdrit gaat, na het tweede tussenpunt aan de haven van Ortona, in de laatste 2,8 kilometer wel grotendeels bergop richting het centrum van de stad. Eerst een klimmetje van 1,3 kilometer met enkele haarspeldbochten, weliswaar zonder steile stijgingspercentages (gemiddeld 5,4 procent met een piekje tot 8 procent). Daarna volgt een korte afdaling en nog een kilometer vals plat tot de finish.

De tijden op de klim zullen wel gechronometreerd worden, met de eerste bergtrui als beloning voor de snelste renner. Sommigen zullen zich dus weer sparen om pas op de klim voluit te gaan, zoals Rick Zabel in de tijdrit in Boedapest vorig jaar.

Evenepoel versus Ganna

Over bijna twintig kilometer zullen al de eerste grote verschillen gemaakt worden in het klassement. Voor Remco Evenepoel, die deze tijdrit begin december al verkende, wordt het meteen een belangrijke dag. In zijn eerste individuele chronoproef van het seizoen (in de UAE Tour stond alleen een ploegentijdrit op het programma) moet hij immers op de pure klimmers al meer dan een minuut kunnen pakken.

Op grote concurrent Primoz Roglic wordt dat moeilijker, want het slotklimmetje is de Sloveen op het lijf geschreven. Evenepoels superaerdonyamische fietspositie zal in het eerste vlakke deel wel een voordeel opleveren.

Voor ritwinst zal Evenepoel ook moeten afrekenen met Stefan Küng (zilver op het EK en WK vorig jaar en dit jaar winnaar van de tijdrit in de Ronde van Algarve) en met de thuisfavoriet Filippo Ganna. De tweevoudige wereldkampioen liet al weten dat de Belg hem heeft gemotiveerd. Het bochtenarme, vlakke parcours tot in Ortona, waar de 83 kilo zware perfectionist uit Verbania zijn grote molen kan rondmalen, lijkt voor hem klaargelegd, al is hij op de oplopende laatste 2,8 kilometer iets in het nadeel ten opzichte van de lichtere Evenepoel.

De Italiaan slaagde er al twee keer in om de openingstijdrit van de Giro te winnen en gaat dus voor een hattrick. Eerder dit seizoen vermorzelde hij al de tegenstand in de chronoproef van Tirreno-Adriatico: 28 seconden voorsprong op de tweede, in amper 11,5 kilometer.

Toen wel in wisselende weersomstandigheden, in tegenstelling tot zaterdag bij de Grande Partenza in de Abruzzen. Er wordt warm, zonnig weer voorspeld, tot 21 graden graden. De windrichting zal in de loop van de namiddag wel van het noordoosten naar het oosten draaien, waardoor renners die laat hun tijdrit afwerken de wind (weliswaar beperkt tot 10 km per uur) iets meer in de rug zullen krijgen.

Daarom starten de meeste favorieten ook laat: Remco Evenepoel om 16.34 uur, Primoz Roglic om 16.35 uur, Stefan Küng om 16.36 uur en Filippo Ganna om 16.37 uur.

Roze trui wegschenken?

Nipt de roze trui aan Ganna moeten laten zou voor Evenepoel zelfs een voordeel kunnen zijn met oog op de eindzege. Want dan moet zijn Soudal Quick-Stepploeg in de komende ritten niet meteen op kop van het peloton rijden. Belangrijkste doel is om nu al voorsprong te nemen op Roglic en andere concurrenten.

Pakt de Schepdaalnaar toch al de roze trui, dan zouden hij en zijn ploegleiding er verstandig aan doen om dat shirt in de volgende etappes kwijt te raken, door bijvoorbeeld een vluchtersgroep een grote voorsprong te geven in de lastige vierde rit naar Lago Laceno.

De Giro winnen door van bij de start de leiderstrui te dragen is immers bijzonder moeilijk: in de naoorlogse geschiedenis van de Ronde van Italië slaagden alleen Gianni Bugno (1990) en Eddy Merckx (1973) daar in.