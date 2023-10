Remco Evenepoel naar Giro én Tour? Waarom Patrick Lefevere een gouden kans gemist heeft om te zwijgen

Een van de grootste obstakels voor Remco Evenepoel in zijn nog jonge carrière is het gebrek aan sereniteit. Dat was opnieuw het geval na de voorstelling van de Tour, toen Patrick Lefevere het nodig vond om een interne ploegdiscussie in de openbaarheid te gooien.

In 2024 alles op de Tour de France, met een aangepast, afgeslankt programma zodat hij fysiek en mentaal fris aan het grote doel van zijn carrière zou kunnen beginnen. Dat was de conclusie die Remco Evenepoel had gemaakt na afgelopen seizoen. Met name na de Vuelta, waarin hij zijn kansen op een eindzege de mist zag ingaan door een slechte dag in de Pyreneeën. Of dat een puur fysieke oorzaak had (door een niet optimale voorbereiding), of vooral een mentale kwestie was, of een combinatie van beide, daarover heeft Evenepoel nooit echt duidelijkheid gegeven.

Maar dat alle polemiek over een mogelijke transfer naar INEOS Grenadiers op hem had gewogen, dat gaf hij wel toe. De ochtend van het wereldkampioenschap in Glasgow moest hij zelfs zélf zeggen dat zijn vader Patrick en zijn baas Patrick Lefevere ‘beter zouden zwijgen’, na hun openlijke verklaringen in de media. Met die bemerking dat Evenepoel zelf ook de speculaties had kunnen stoppen door vroeger te benadrukken dat hij bij Soudal Quick-Step zou blijven. Dat deed hij pas voor de Vuelta, in de wielerpodcast Lanterne Rouge.

Na de Ronde van Spanje kwam Evenepoel in een nieuwe transferstorm terecht, met het hele fusie-/overnameverhaal tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Met een selecte groep zou hij de overstap maken naar de Nederlandse ploeg. Dat plan werd uiteindelijk afgeblazen wegens moeilijk te verbreken contracten, vooral met fietsenleverancier Specialized. Dat hele verhaal en de onwetendheid over de afloop ervan, na alles wat hij ook voor en tijdens de Vuelta had meegemaakt, wogen naar eigen zeggen enorm op de Schepdaalnaar. In een interview met de RTBF zei hij dat de druk op hem in het afgelopen seizoen ‘soms onleefbaar’ was.

Remco Evenepoel had een slechte dag in de Vuelta in de Pyreneeën. (Foto Getty) © Getty

Verrassende openheid

Daarom was het zo verrassend dat Patrick Lefevere na de voorstelling van het Tourparcours spontaan een nieuw plan op tafel gooide in een gesprek met de Belgische media. Hij vertelde dat hij dinsdag met ploegleider Klaas Lodewyck, coach Koen Pelgrim en Remco Evenepoel een meeting had gehad, en dat daar een combinatie Giro én Tour ter sprake was gekomen. ‘Remco heeft nog altijd een rekening openstaan met de Ronde van Italië’, zei Lefevere, refererend naar Evenepoels opgaves in de edities van 2021 en 2023. Hoewel hij de combinatie met de Tour niet honderd procent uitsloot, raadde hij het zijn renner wel af.

Op zich is dat advies zeer terecht. De Giro erbij nemen, ondanks het minder zware bergmenu in de editie van 2024, zou met het oog op de Tour én de Olympische Spelen onverstandig zijn. Zeker omdat fysieke en mentale frisheid doorslaggevend kan zijn in het zware slot van de Ronde van Frankrijk. Dat het überhaupt een optie is, is zelfs verrassend en tegenstrijdig met Evenepoels verklaringen na het voorbije seizoen. Al nuanceerde Evenepoel ook die mogelijke keuze in een toevallig gesprek met Sporzajournalist Christophe Vandegoor woensdagnamiddag in het Brusselse Zuidstadion, net voor hij op vakantie vertrok.

Volgens Evenepoel wilde hij de combinatie met de Giro maken, mocht het parcours van de Tour zijn tegengevallen – dus niet passend bij zijn kwaliteiten. Dat bleek niet het geval. 59 tijdritkilometers in de editie van 2024: dat zijn er slechts zeven minder dan in de Giro, en zelfs het grootste aantal in de Tour sinds 2013. ‘Ik kijk er nu al naar uit’, postte Evenepoel op Instagram.

(lees verder onder de afbeelding)

Voor het blok gezet

Of de combinatie met de Giro nu definitief van de baan is, zal nog moeten blijken. Sowieso zou die discussie nu niet mógen leven voor de buitenwereld. Door de verklaringen van Lefevere pakten alle binnen- en buitenlandse media uit met het nieuws: ‘Evenepoel denkt aan Giro en Tour’. En uiteraard kwam daarop weer kritiek op sociale media, dat de Belgische kampioen niet écht de strijd met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar wil aangaan.

Hoe concreet dat Giro-Tour-plan was of is voor Evenepoel, weten we niet. Zoals we ook niet weten of Lodewyck, Pelgrim én Lefevere in de meeting met de renner dat plan al helemaal hadden afgeblokt. Feit is wel dat Lefevere Evenepoel openlijk voor het blok heeft gezet: ‘Die combinatie wordt hem afgeraden.’ Met het risico dat Lefevere zijn geloofwaardigheid en leiderschap als ceo op het spel zet mocht Evenepoel zijn zin doordrijven, en effectief de Giro zou rijden.

Die kans lijkt nog altijd klein, maar Lefevere heeft wel een gouden kans gemist om te zwijgen. Om te doen zoals zijn collega Richard Plugge, de ceo van Jumbo-Visma, die niet inging op vragen wie van zijn ploeg de Giro of de Tour zou rijden. ‘Dat moeten we intern nog bespreken.’ Zoals dat ook hoort.

Like op X

Zo is weer een polemiek gecreëerd die Evenepoel kan missen als kiespijn, vlak voor zijn vakantie. Een polemiek die ook niet wordt gesmaakt door vader Patrick Evenepoel, want hij likete een post van een wielerfan op X (Twitter) die de openheid van Lefevere bekritiseerde. Zo is de breuklijn tussen de twee Patricks, die de voorbije maanden steeds groter werd, nogmaals zichtbaar geworden. Nog los van de discussie over de combinatie Giro-Tour is dat ook niet bevorderlijk. Zeker als dat spanningsveld in 2024 blijft hangen. Niet te vergeten: vader Patrick is ook de manager van zijn zoon.

Conclusie: in het belang van Remco Evenepoel is het cruciaal dat álle partijen de komende maanden beter communiceren, weten wat ze kunnen zeggen, en vooral wat ze níét mogen zeggen. Daarmee zullen alle interne discussies over de toekomst van de Schepdaalnaar (wat na 2024?) niet worden opgelost, maar het zal de druk van buitenaf in elk geval meer ‘leefbaar’ maken. En het zal meer sereniteit rond Evenepoel creëren. Mentale rust is wat hij broodnodig heeft. De puur sportieve druk, ook vanuit zichzelf, is al groot genoeg.