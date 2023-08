Remco Evenepoel is eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden

Remco Evenepoel heeft zich vrijdag in het Schotse Stirling als eerste Belg in de geschiedenis tot wereldkampioen tijdrijden gekroond.

Over 47,8 kilometer was hij twaalf seconden sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. De jonge Brit Joshua Tarling pakte op 48 seconden brons. Wout van Aert werd op 1:37 vijfde.

Met zijn 23 jaar is Evenepoel ook de jongste wereldkampioen tijdrijden in de geschiedenis. Na de Spanjaard Abraham Olano is hij de tweede renner die zowel een wereldtitel op de weg als tegen de klok op zijn palmares heeft.

“Ik had een topdag. Dit was een van mijn grootste doelen van het seizoen, van mijn hele carrière zelfs. Het was een zware koers, maar ik had een super goede dag en kon mijn tempo aanhouden”, reageerde Evenepoel in het flashinterview. De 23-jarige Evenepoel deelde zijn tijdrit tot in de perfectie in. “Ik kon harder rijden dan verwacht. Ik kwam niet aan mijn limiet”, vervolgde hij op de persconferentie.

“Het was zo’n dag op de fiets waarin ik kon blijven gaan, een perfecte dag. Dat gebeurt maar heel zelden. Het was heel speciaal. Ik was verrast dat ik bij het eerste tussenpunt vier seconden achter Ganna zat, maar ik wist dat het golvend parcours daarna in mijn voordeel speelde. Ik ging boven de waarden van mijn vooropgestelde ‘pacing plan’.

Het slotklimmetje was nog heel zwaar, maar ik ben er wel hard van beneden tot boven kunnen rijden. Ik had nog iets overgehouden.” In de wegrit moest Evenepoel als uittredende wereldkampioen zondag laten lopen en werd hij 25e. “Zondag was te explosief voor mij. Het was eigenlijk zelfs de moeilijkste race om als voorbereiding te hebben op deze tijdrit. Vandaag was meer mijn type koers. Alle uren op de tijdritfiets, samen met frisse benen en een goede ‘mindset’, hebben het verschil gemaakt.”

“Nu ga ik even genieten met mijn vrouw en familie”, concludeerde ‘de Aerokogel’. “Ik zag ze lange tijd niet ter voorbereiding van dit WK en zal ze ook de komende weken veel moeten missen als ik in de Vuelta aan de slag ben. Ik kan deze titel niet echt vieren door het drukke programma. Het is een beetje zoals vorig jaar na mijn Vuelta-zege, toen ik meteen naar Australië vloog voor het WK. Maar ik kan even de batterijen opladen. Dat volstaat. Morgen vlieg ik terug naar België en zondag vertrek ik terug op hoogtestage.”

Remco Evenepoel hoopt dat geruchten rond zijn toekomst gaan liggen: ‘Het is goed geweest’

Remco Evenepoel werd vrijdag de eerste Belgische wereldkampioen ooit in het tijdrijden bij de mannen elite. Na afloop ging het op de persconferentie ook opnieuw over zijn toekomst. Na de uitspraken van vader Patrick Evenepoel vorige week, die een vertrek bij Soudal-Quick Step ondanks een lopend contract niet uitsloot, was er veel commotie. “Maar ik heb met de pedalen kunnen antwoorden”, zei Evenepoel vrijdag. “Zo doe ik het het liefste.”

De nieuwe wereldkampioen had zich in zijn voorbereiding op de WK-tijdrit niet bezig gehouden met de geruchten rond een eventueel vertrek. “Ik ben altijd gefocust gebleven”, legde hij uit. “Mijn vorm is uitstekend, die verhalen deren mij niet. Ik was hier om te winnen. Dat was het enige dat telde. Ik ben een emotioneel persoon en wil altijd antwoorden met de pedalen. Dat is vandaag gelukt. Ik hoop dat de geruchten nu gaan liggen. Het is goed geweest wat mij betreft. Als ik in de Vuelta elke dag dezelfde ‘shit’ moet horen, dan worden het drie lange weken.”

Evenepoel kon na vrijdag weer een zege op zijn palmares afvinken. “Ik heb er weer eentje binnen”, straalde hij. “Ik wil in mijn carrière zo veel mogelijk winnen, zo veel mogelijk verschillende races, liefst alles. Ik wil mijn limieten opzoeken en steeds beter worden. Mijn grote doelen zijn de Grote Rondes en ook de grote eendagsklassiekers. Ik wil alles winnen wat mogelijk is.”