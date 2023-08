Remco Evenepoel is bekender dan ooit, maar Wout van Aert en andere toppers scoren nog beter

Zaterdag start Remco Evenepoel als een van de favorieten voor de eindzege in de Vuelta. Op zijn 23e blijft de sportieve curve van de Schepdaalnaar stijgen. Tegelijkertijd groeide de laatste jaren ook zijn bekendheid en populariteit. Maar (nog) niet tot het niveau van andere wielervedetten.

Daags voor het WK tijdrijden, op 10 augustus, lanceerde Remco Evenepoel het eerste filmpje van zijn eigen YouTubekanaal. Hij neemt daarin de kijkers mee naar de wielerbaan in Gent, waar hij zijn tijdritmateriaal test. Als een volleerde presentator praat hij zelf alles aan elkaar. Het doel van dat en volgende filmpjes: ‘Niet om een YouTubester te worden. Ik wil mensen gewoon een waarheidsgetrouwe blik achter de schermen gunnen, tonen hoe het er in mijn leven en job aan toegaat’, vertelde Evenepoel.

Uiteraard past dat in een bredere merk-, imago- en communicatiestrategie van SportPlus Media, het bedrijf waar de renner van Soudal Quick-Step sinds begin 2022 mee samenwerkt. Een van de oprichters is voetbalmakelaar Evert Maeschalck, bij wie vader Patrick Evenepoel advies inwon in de tijd dat zoon Remco nog een beloftevolle voetballer was.

Het eerste YouTubefilmpje was meteen een voltreffer: woensdagavond, bijna twee weken nadat hij wereldkampioen tijdrijden was geworden, stond de teller op 314.590 views. Een tweede filmpje zal wellicht nog voor de Vuelta online verschijnen, over een bijzonder zware trainingsdag in de Pyreneeën. Dat zal het aantal volgers van Evenepoels YouTubekanaal, nu 28.400, ongetwijfeld verder opkrikken.

Excited to launch my first YouTube video because I want to show you more insights and behind the scenes of my work and life. 🎥😁



In the first video, I was testing my gear a few weeks ago for the World Championship TT. 👊🏻🚀



Watch it here now: https://t.co/2J1fvUZ4Jk pic.twitter.com/9FwuK8WF6s — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 10, 2023

Even hoge cijfers haalde het interview dat Evenepoel vorige week gaf aan de bekende wielerpodcast Lanterne Rouge: 235.000 kijkers of luisteraars over alle kanalen, liefst 60.000 meer dan het vorige record van Lanterne Rouge.

Dat de Schepdaalnaar in dat gesprek mogelijk meer duidelijkheid zou geven, en dat ook deed, over een mogelijke transfer naar INEOS Grenadiers en zijn toekomst bij Soudal Quick-Step was daar niet vreemd aan. Al ging het interview over veel meer onderwerpen, en waren de reacties grotendeels positief. Vooral niet-Belgische wielerfans bleken aangenaam verrast door zijn openheid en persoonlijkheid.

Spotlight: Remco Evenepoel.



🎙️ In an extensive dialogue, Benji and Patrick talked with Remco for nearly two hours, delving into his journey, evolution, setbacks, triumphs, and transfers.



Now accessible on YouTube and your preferred podcast platform. ⤵️ pic.twitter.com/Mw9MQ0iG1O — Lanterne Rouge (@LanterneRougeCP) August 17, 2023

Het is een evolutie die Evenepoels populariteit in eigen land al heeft doorgemaakt. In het begin van zijn carrière kleefde het etiket van ‘de arrogante, opvliegende vedette met de voetbalmaniertjes’ nog gedeeltelijk aan hem. Een imago dat niet helemaal klopte en dat de renner de laatste twee jaar zelf heeft bijgesteld door veel beter te communiceren in de media, door op en naast de fiets rustiger te zijn en zich in te zetten voor goede doelen, zoals zijn eigen R.EV Brussels Cycling Academy.

In België is Remco Evenepoel het stadium al voorbij dat hij alleen bij koersliefhebbers sympathie opwekt. Eind 2022 werd hij door de lezers van Het Laatste Nieuws uit een lijst van vijf genomineerden zelfs verkozen tot ‘Belg van het Jaar’. En in de jaarlijkse enquête van La Dernière Heure eindigde hij begin 2023 als vijfde in de ranking met populairste Belgische sporters, na Wout van Aert, Nafi Thiam, Kevin De Bruyne en Nina Derwael.

Dat Van Aert op één prijkte is geen verrassing: nog meer dan Evenepoel is hij de lieveling van de (vooral Vlaamse) sport- en wielerfans. Dat gaf Evenepoel ook zelf aan nadat hij verkozen was tot Sportman van het Jaar 2022. ‘Ik zal altijd meer voor- én tegenstanders hebben. Zoals Cristiano Ronaldo, terwijl Lionel Messi weinig tegenstanders heeft. We merken echter dat het steeds minder wordt. Het is positief geëvolueerd.’

Remco Evenepoel en Wout van Aert © Getty

Een andere indicatie van die verhouding was de jaarlijkse Favorite500-onlinepoll van de toonaangevende datasite procyclingstats.com eind 2022: 7582 koersfans uit 133 landen verkozen Van Aert voor de tweede keer op rij tot hun favoriete renner aller tijden. Vóór Peter Sagan, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Alejandro Valverde, Alberto Contador, Fabian Cancellara en Eddy Merckx – de stemmers behoorden duidelijk tot de jongere generatie.

Opmerkelijk laag, op plaats dertien: Remco Evenepoel, ondanks zijn superseizoen met zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK.

Volgers op sociale media

Populariteit is niettemin moeilijker in te schatten dan bekendheid. Voor dat laatste bestaan meer parameters. Onder meer het aantal volgers op sociale media en op onlinetrainingsplatformen zoals Strava. Al hangt dat deels af van de (interessante) content die de sporter in kwestie op geregelde basis post. Wat dat betreft, is Evenepoel een ‘digital native’.

Al van toen hij op 20 augustus 2015 zijn eerste Instagramfoto lanceerde (een bedanking voor zijn jarige vader/‘beste vriend’). En van toen hij op 16 september 2018 zijn eerste tweet op de wereld losliet (een filmpje, tien dagen voor het WK in Innsbruck, waarop de 18-jarige junior zijn fans opriep om hem te volgen op Twitter, Facebook en Instagram).

Zulke tweets combineerde Evenepoel daarna soms met emotionele reacties op kritiek, maar daarvan is nu geen sprake meer. Over elke socialemediapost wordt eerst overlegd tussen Evenepoel en communicatiespecialist Thomas Burssens van SportPlus Media. Geen controversiële meningen of voorspellingen meer, wel ‘unieke content om het beeld te schetsen hoe Remco écht is’. Vandaar ook het eigen YouTubekanaal, of de driedelige ‘Rainbow Remco’-docuserie van YouTuber Rob Van Impe, alias Average Rob, die op Streamz te zien is.

Samen met Evenepoels prestaties gaf dat zijn volgersaantal op sociale media een flinke boost: sinds 1 januari 2022 plus 47 procent op Instagram, plus 68 procent op X (Twitter) en plus 20 procent op Facebook. Op Strava, waar de Vlaams-Brabander sinds september 2021 veel trainingen op post, heeft hij zelfs 73 procent meer volgers in vergelijking met begin 2023.

Nog geen top tien

In absolute cijfers weerspiegelt zijn aantal volgers nog niet helemaal zijn sportieve waarde: zowel op X (Twitter) als op Instagram valt hij net buiten de top tien van meest gevolgde renners, met respectievelijk 151.000 en 718.535 volgers. Boven hem staan vooral oudere renners die al een pak meer jaren schitterden in grote rondes/de Tour, kunnen bogen op een grote Zuid-Amerikaanse/Angelsaksische markt, en ook uitblinken in meerdere disciplines, zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Evenepoel heeft ook nog niet kunnen profiteren van de Tour de France, als dé aandachtsmagneet in het wielrennen. Zelfs Van der Poel en Van Aert, die het hele jaar door schitteren, scoren tijdens die drie weken hun meeste nieuwe volgers op sociale media. Als Evenepoel in de ranking met de meest gevolgde renners in de top tien, top vijf of top drie wil raken, zal hij vanaf 2024 in La Grande Boucle moeten schitteren. Zeker nu Netflix zich op de Tour heeft gegooid met zijn Unchained-docuserie.

Opvallend: Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft wel minder volgers dan Evenepoel, maar die is op sociale media amper actief – hij laat dat zelfs aan zijn vrouw over. De Deen heeft zelfs pas sinds kort een officieel X (Twitter)account met voorlopig amper 9500 volgers.

Zoekacties op Google

In een andere grafiek scoort Vingegaard als tweevoudig Tourwinnaar veel hoger: die van Google Trends. Dat geeft het aantal keer weer dat naar een persoon wereldwijd op de onlinezoekmachine werd gezocht. De twee hoogste pieken van de Jumbo-Vismarenner (een maximum van 100 tijdens de voorbije Tour, 77 in de editie van 2022) steken duidelijk boven de hoogste pieken van Evenepoels curve uit (sinds juni 2021): 36 tijdens de eerste week van de voorbije Giro, die Evenepoel na twee tijdritzeges en een coronabesmetting moest verlaten, en 32 na zijn wereldtitel in 2022 in Wollongong.

Als je Evenepoels grafiek van de laatste drie jaar naast die van Wout van Aert legt, zie je een gelijksoortig beeld: de pieken van de curve van de Kempenaar in de drie voorbije Touredities (een maximum van 100 in 2023, 84 in 2022 en 62 in 2021) gaan hoger dan de twee pieken van de Schepdaalnaar (67 in de Giro van 2023, 60 na het WK 2022).

Ook die andere vedette, Mathieu van der Poel, haalt hogere zoekcijfers: met zijn ritzege in de Tour van 2021 (een maximum van 100), met zijn belletje-trekaffaire voor het WK van vorig jaar (61) en met zijn jongste wereldtitel (67). Evenepoels hoogste piek, in vergelijking met die van MvdP, blijft steken op 49.

Gele trui

Conclusie: in wielerland België schittert Evenepoels ster meer dan ooit. Ook in het buitenland wordt die schittering steeds groter, mede dankzij zijn betere communicatie en socialemediastrategie. Maar als de Schepdaalnaar ook buiten de Belgische landsgrenzen wil uitgroeien tot een renner van wie de naam verder reikt dan alleen de pure koersfans dan zal hij zijn grootste droom moeten waarmaken: de gele trui in de Tour winnen, of op zijn minst meestrijden voor de eindzege.

Met die nuance dat zelfs de bekendste en populairste coureurs nog altijd kleine garnaaltjes zijn in de grote mondiale sportvijver. Al is dát vooral een probleem van het wielrennen op zich.