‘Een wolf verlaat nooit zijn roedel’: achtergronden bij de transfersoap rond Remco Evenepoel

Ondanks alle transfergeruchten vertelde Remco Evenepoel (23) afgelopen donderdag dat hij bij Soudal Quick-Step blijft. Achtergronden bij een soap die zes jaar geleden begon.

Dat Remco Evenepoel over uitzonderlijke fysieke gaven beschikt, is al duidelijk van bij het prille begin van zijn wielercarrière. In juli 2017, amper drie maanden nadat hij zijn eerste kermiskoers reed, wint hij de koninginnenrit in de Ronde van het Baskenland voor junioren. Joxean Fernández Matxín, de scout van Quick-Step, is stomverbaasd als hij van vader Patrick Evenepoel hoort dat zijn zoon een half jaar eerder nog voetbalde. Matxín belt direct zijn baas, Patrick Lefevere: hij heeft een ruwe diamant ontdekt.

Daags na die ronde zit de teammanager van Deceuninck Quick-Step samen met Evenepoels ouders in Brasserie de la Gare in Sint-Agatha-Berchem. Hij ontvouwt er gedurende vier uur een stappenplan voor hun zoon en zet de ochtend erna op mail wat ze hebben besproken. Ze hebben een (mondelinge) deal. Wanneer Evenepoel het seizoen erna (2018) in elke koers de internationale juniorentop op een hoopje rijdt, wekt hij de interesse van andere teams, onder meer Team Sky. De Britse ploeg legt een vijfjarig contract met een (volgens vader Patrick) ‘duizelingwekkend’ bedrag op tafel.

Lefevere aarzelt niet langer en gaat weer praten met pa Evenepoel, die als manager van zijn zoon optreedt. Tijdens de Tour komt er ‘groot nieuws’: Evenepoel wordt begin 2019 prof bij Deceuninck Quick-Step en tekent een tweejarig contract tot eind 2020, met een optie voor twee extra seizoenen. Geen keuze voor het geld, klinkt het, want dan had hij voor Team Sky gekozen. Lefevere belooft Evenepoels ouders dat hij voor Remco zal zorgen als was die ‘zijn eigen zoon’. Het einddoel is duidelijk: ‘Een van de beste ronderenners van mijn generatie worden’, zegt de dan 19-jarige Evenepoel.

Tweede familie

In zijn eerste profseizoen (2019) gooit de jonge Remco al meteen hoge ogen: hij wint de Clásica San Sebastián en de Europese tijdrittitel. Lefevere reageert meteen. Al in augustus licht hij de optie van twee jaar in Evenepoels contract, tot 2022, en hij doet er nog een jaar bovenop, tot 2023. ‘Niet zo collegiale teammanagers moeten niet meer proberen om Remco weg te halen’, waarschuwt Lefevere. Vader Evenepoel is tevreden: ‘Het financiële speelde geen rol en we gaan de markt niet afschuimen. Remco moet zich goed voelen. Dat telt’. Zijn zoon bevestigt: ‘Dit team is als een tweede familie’.

Het Britse Cycling Weekly berichtte op basis van ‘zeventien bronnen’ dat Evenepoel weg wil bij Soudal Quick-Step.

Nog voor zijn eerste koers, de Giro in mei 2021, zwaait het Duitse BORA-hansgroheteam met een dik contract. Evenepoels ouders worden nerveus en dus vliegt Lefevere naar Tenerife, waar zijn renner op hoogtestage is. Daar vertelt Evenepoel dat hij bij de ploeg wil blijven. ‘Dat contract van BORA-hansgrohe ligt in de vuilnisbak. Doe mij een voorstel voor een langere periode. Dan kunnen we aan tafel zitten’, zegt hij tegen Lefevere.

Lefevere en vader Evenepoel sluiten uiteindelijk een deal voor vijf jaar, tot en met 2026. Nooit heeft Lefevere een langer contract afgesloten met een renner. Hij heeft dan nog geen handtekening op papier van zijn nieuwe hoofdsponsor, Soudal, maar dat is een kwestie van formaliteiten. Evenepoel is dan ook de hoofdreden waarom Soudal de overstap maakt van de Lotto-ploeg naar het team van Lefevere voor een periode tot zes jaar, tot en met 2027. Het doel: met Remco Evenepoel de Tour winnen. Lefevere, die twijfelde aan zijn toekomst als ceo, is opgelucht: ‘Ik ben 66, officieel ben ik al met pensioen. Het was een meerjarenplan of niets’. Ook Evenepoel is blij: ‘Een echte wolf verlaat nooit zijn roedel’, een verwijzing naar ‘Wolfpack’, de bijnaam van de ploeg.

In de daaropvolgende Giro moet Evenepoel opgeven, maar dat is slechts een tijdelijke tegenslag. In 2022 wint de 22-jarige Vlaams-Brabander Luik-Bastenaken-Luik (zijn eerste grote klassieker), de Vuelta (zijn eerste grote ronde) én het WK eind september. Zelfs Patrick Lefevere had zo’n steile curve niet verwacht. De bonussen die hij Evenepoel moet uitbetalen, zijn hoger dan hij heeft gebudgetteerd. Dat leidt tot fricties met Patrick Evenepoel, maar Lefevere belooft om voor de deadline het probleem op te lossen. Op Instagram post hij zelfs een foto van zichzelf op restaurant, met vader en zoon Evenepoel.

Daarmee wil hij vooral een ander verhaal de kop indrukken: de interesse van Team INEOS Grenadiers, de opvolger van Team Sky, in Evenepoel. Net na diens wereldtitel stuurt teammanager Dave Brailsford een berichtje naar collega Patrick Lefevere, zónder smiley: ‘Als je hem op een dag wilt verkopen, bel me’.

Ik heb contacten gehad met vijf teams, waarvan er drie zeer concreet zijn. Vader Evenepoel

Het is meer dan een losse flirt, bevestigen verschillende media. INEOS is op zoek naar een potentiële Tourwinnaar, en heeft daar vele miljoenen voor over. Vader Patrick Evenepoel geeft aan Velonews.com toe dat hij al jaren, en ook de jongste maanden, rechtstreeks contact heeft met Brailsford en diens rechterhand Rod Ellingworth. Hij ontkent niet dat er een deal met INEOS mogelijk is. ‘Het is niet aan mij om daarover te praten, we zien wel.’ Patrick Lefevere staat echter op zijn strepen: ‘0,0 procent kans’. Ook Evenepoel legt begin oktober de geruchten even stil: ‘Ik heb nooit over een transfer gesproken. Dat gaat voorlopig niet gebeuren’.

Kleine bullshit

Na de Giro van dit jaar, waarin Remco Evenepoel wegens een coronabesmetting moest opgeven, begint de geruchtenmolen weer te draaien. Die wordt aangezwengeld door vader Patrick Evenepoel, die off the record aan journalisten en rennersmanagers lucht geeft aan zijn onvrede. Over hoe de ploeg tijdens de Giro Evenepoel te weinig heeft beschermd tegen een coronabesmetting. Over de beperkte wetenschappelijke knowhow in de omkadering van Soudal Quick-Step. Over de geringe financiële slagkracht van Lefevere om zijn ploeg met goede ronderenners te versterken. En over het contract van zijn zoon, dat hij in 2021 nota bene zelf heeft onderhandeld, maar dat diens huidige sportieve en commerciële waarde niet meer weerspiegelt. Evenepoels portretrechten zijn bijvoorbeeld eigendom van de ploeg. Het contract bevat noch een percentage van het startgeld dat het team opstrijkt voor Evenepoels deelname aan grote wedstrijden, noch een afkoopsom, noch clausules om zijn basissalaris van naar schatting twee miljoen euro op te krikken. Dat zou tot 2026 wel stijgen, maar zelfs met hoge bonussen kan het niet tippen aan het basisloon dat INEOS wil betalen, naar verluidt zes à zeven miljoen euro.

Tijdens de Tour bericht het Britse Cycling Weekly op basis van ‘zeventien verschillende bronnen’ dat Evenepoel weg wil bij Soudal Quick-Step en dat zijn vader gesprekken met verschillende ploegen heeft gevoerd. Niet alleen met INEOS, ook met Israël-Premier Tech. Patrick Evenepoel bevestigt de dag voor het WK in Glasgow ón the record in La Dernière Heure: ‘Ik heb contacten gehad met vijf teams, waarvan er drie zeer concreet zijn’. Hij wil niet garanderen dat zijn zoon in 2024 nog voor Soudal Quick-Step zal rijden. ‘Eerst afwachten hoe het team evolueert. Remco wil blijven, maar om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruitzetten.’

Patrick Lefevere reageert boos en dreigt met een rechtszaak. Ook Remco Evenepoel is not amused: vlak voor de start van het WK zegt hij dat zijn vader en zijn teammanager beter zouden zwijgen. Een week eerder heeft hij de geruchten afgedaan als ‘small bullshit’, maar een duidelijke ‘Ik blijf bij Soudal Quick-Step’-boodschap blijft uit.

Tot afgelopen donderdag. In een interview met de wielerpodcast Lanterne Rouge antwoordt hij ‘normaal gezien wel’ op de vraag of hij in 2024 voor de ploeg van Lefevere zal uitkomen. ‘Ik heb een contract tot eind 2026. Dat is iets wat je respecteert. Wielrennen is geen voetbal, waar je tweehonderd miljoen geeft om een speler binnen te halen.’ Ondanks de transfer van Mikel Landa wijst Evenepoel, net zoals zijn vader, duidelijke verbeterpunten aan, op alle vlakken.

Geen juridische veldslag

Is de soap daarmee beëindigd? Op korte termijn wellicht wel. Evenepoel zou zijn imago aan flarden schieten als hij dit jaar alsnog zijn contract verbreekt. Anderzijds zouden zijn woorden passen bij een gerucht dat in de hoogste wielerkringen al maanden de ronde doet. De doorgaans goed ingelichte journalist Raymond Kerckhoffs berichtte er al over op Wielerflits.nl: er zou een fusie op handen zijn tussen INEOS Grenadiers (eigendom van de Britse miljardair Jim Ratcliffe) en Soudal Quick-Step (Patrick Lefevere bezit daarvan twintig procent van de aandelen, de Tsjechische miljardair Zdenek Bakala tachtig procent). Er is zelfs sprake van een overname van de Belgische ploeg door het Britse team.

Volgens geruchten is er een fusie op handen tussen INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step.

Teammanagers Dave Brailsford en Patrick Lefevere hebben dat al ontkend, maar het verhaal blijft leven. INEOS liet al grote namen vertrekken (Daniel Martínez, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, mogelijk ook Carlos Rodríguez) en heeft nog geen enkele inkomende transfer of contractverlenging voor 2024 bekendgemaakt. Alle dossiers staan on hold, luidt het in makelaarskringen. Anderzijds heeft de Britse ploeg voor 2024 nog 15 renners onder contract. Bij Soudal Quick-Step zijn dat er 20. Samen 35, terwijl het maximumaantal per ploeg… 30 is.

Een sleutelrol in dit verhaal speelt Specialized. De Amerikaanse fietsenfabrikant is een van de belangrijkste sponsors van Soudal Quick-Step, en heeft een persoonlijke deal met Evenepoel, onder meer als partner (naast Soudal) van diens pas opgerichte R.EV Brussels Cycling Academy. Specialized zou zijn oog hebben laten vallen op Team INEOS en de grote Britse afzetmarkt.

De Italiaanse fietsenfabrikant Pinarello, die in juni werd overgekocht door de Zuid-Afrikaanse miljardair Ivan Glasenberg, heeft echter nog een contract met INEOS tot en met 2024. Als Pinarello dat niet wil opzeggen, is er geen opening voor Specialized. En zonder Specialized is een fusie, of een transfer van Remco Evenepoel naar INEOS, onwaarschijnlijk.

Feit is dat de renner na alle on en off the record-verklaringen van zijn vader pas afgelopen donderdag duidelijk gezegd heeft dat hij bij Soudal Quick-Step blijft. Naar de reden is het gissen. Omdat een transfer naar INEOS, of zelfs een fusie, dit jaar uiteindelijk niet mogelijk blijkt? Heeft Lefevere extra financiële of sportieve garanties gegeven? Heeft Evenepoel geconcludeerd dat de rennerskern van INEOS niet zoveel beter is dan die van zijn huidige ploeg, waar hij alleen kopman is? Of wil INEOS geen juridische veldslag?

Volgens professor sportrecht Frank Hendrickx (KU Leuven) zou Evenepoel dankzij de Wet Betaalde Sportbeoefenaars van 1978 zijn contract nochtans eenzijdig kunnen verbreken als hij een schadevergoeding betaalt die gelijkstaat met 36 maanden salaris. ‘Maar Team INEOS riskeert in dat geval een miljoenenclaim van Lefevere en zijn teamsponsors wegens “derde-medeplichtigheid” aan contractbreuk. Na alles wat over hun interesse is verteld, is het niet onmogelijk dat een rechter hen daarvoor veroordeelt. Vergeet ook niet het reglement van de UCI (de Internationale Wielerunie, nvdr.). Dat verbiedt een transfer van een renner die nog onder contract staat als er geen deal is tussen beide ploegen. Op een inbreuk staan een boete en een schorsing van één tot vier maanden. Al zou een renner, wegens de vrijheid van arbeid en het vrije verkeer van werknemers, dat ook kunnen aanvechten voor een rechtbank.’

Conclusie: zonder woordbreuk of een fusie/overname rijdt Remco Evenepoel in 2024 nog bij Soudal Quick-Step. Of dat ook in 2025 het geval zal zijn, lijkt iets minder zeker.