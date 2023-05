Giro: Primoz Roglic wint klimtijdrit en pakt alsnog roze trui over van Geraint Thomas

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kroont zich zondag zonder ongelukken tot winnaar van de 106de Ronde van Italië. De Sloveen was zaterdag de beste in de klimtijdrit en gaat de slotdag in met een voorsprong van 14 seconden op Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers).

De Brit werd tweede in de klimtijdrit op 40 seconden en speelde zo alsnog zijn roze trui kwijt. Hij had voor aanvang immers slechts 26 seconden marge op Roglic.

Roglic legde de 18,6 km met start in Tarvisio en aankomst op de erg steile Monte Lussari af in 44:23. Door mechanische pech verloor hij bovendien nog een handvol seconden. Thomas gaf 40 seconden toe, Joao Almeida (UAE Emirates) werd derde op 42 seconden. De Portugees is ook derde in het klassement (op 1:15).

Woord aan de sprinters

Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) werd zaterdag de beste Belg met de twaalfde tijd (op 2:04), amper een seconde voor Ilan Van Wilder (Soudal – Quick.Step). De Plus zal de Giro afsluiten op de tiende plaats (op 9:08), Van Wilder wordt twaalfde (op 11:58). Morgen eindigt de Giro in de Italiaanse hoofdstad Rome met de 21ste etappe, over 126 km vlakke wegen. In principe is het woord een laatste keer aan de sprinters en wordt het klassement niet meer door elkaar geschud.

De 33-jarige Roglic zal dus zijn eerste Giro winnen, de vierde grote ronde uit zijn carrière. De Sloveen was eerder drie keer primus in de Ronde van Spanje (in 2019, 2020 en 2021). In de Ronde van Italië stond hij in 2019 al eens al derde op het podium. Een jaar later werd hij tweede in de Ronde van Frankrijk nadat zijn landgenoot Tadej Pogacar hem op de voorlaatste dag, ook in een klimtijdrit, het geel afsnoepte.