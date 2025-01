Ook zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel kan een veldrit veel kijkers lokken

De afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel hoeft niet te betekenen dat de veldritfans massaal afhaken.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

De intrede van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld maakt elk jaar veel los. Ook omdat hun crossmenu steeds kleiner wordt. Hun sportieve dominantie, vooral die van Mathieu van der Poel, is bovendien zo groot dat vaak de vraag terugkeert of dat wel een goede zaak is voor het veldrijden.

Er zijn argumenten voor en tegen, maar feit is dat de twee vedetten meer kijkcijfers genereren. In 19 van de 21 veldritten, exclusief BK’s of WK’s, waarnaar de laatste 10 seizoenen gemiddeld meer dan 700.000 veldritliefhebbers op VRT1 keken, stonden Van Aert en/of Van der Poel aan de start. Tien keer samen, vier keer alleen de Belg, vijfmaal alleen de Nederlander. De twee veldritten zonder hen werden gereden op dagen waarop de gemiddelde temperatuur onder 0 graden dook en mensen liever binnen zaten.

Als je de laatste drie seizoenen afbakent, waarin Van Aert en Van der Poel parttimeveldrijders zijn geworden, is het overwicht zelfs nog groter: in 10 van de 11 crossen, zonder BK’s of WK’s, die gemiddeld meer dan 600.000 kijkers bereikten, nam minstens een van hen deel, Van Aert zelfs acht keer. Alleen het EK van vorig seizoen in Pôntchateau ontsnapt aan die ‘regel.’

Toch hoeft de afwezigheid van ‘WvA’ en ‘MvdP’ niet te betekenen dat de veldritfans massaal afhaken. Alle crossen zonder hen op VRT1 haalden dit seizoen gemiddeld net geen half miljoen kijkers. Tien procent minder dan in 2023/2024, maar nog altijd niet mis. Meer zelfs: de (voorlopig) best bekeken cyclocross van dit seizoen was het BK, met gemiddeld 898.000 kijkers. De zege van de nieuwe ‘vedette’ Thibau Nys lokte 26.000 kijkers meer dan de Wereldbekercross in Dendermonde, waar Van Aert won (872.000). Dat was nochtans de best bekeken ‘gewone’ veldrit sinds december 2021, toen de Kempenaar ook de beste was in Dendermonde.

Ook vorig seizoen lokte het BK de meeste kijkers (934.000), en ook toen deed Van Aert niet mee. En het BK van 2023, zonder Van Aert, haalde net geen 900.000 kijkers.

Anderzijds lag het gemiddelde van de acht voorgaande Belgische kampioenschappen, telkens mét Van Aert, op ruim 1,1 miljoen. De laatste WK’ s met een duel tussen de Herentalsenaar en Van der Poel (Oostende 2021 en Hoogerheide 2023) klommen zelfs naar gemiddeld 1,4 en 1,25 miljoen kijkers. Conclusie: beiden zijn de grootste aandachtsmagneten, maar ook zonder hen is er een vast en trouw publiek voor het veldrijden. En als de ster van Thibau Nys blijft rijzen, zal dat niet vlug veranderen.