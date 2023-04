Mathieu van der Poel rijdt solo naar de zege in Parijs-Roubaix na pech voor Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft zondag de 120e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De 28-jarige Nederlander haalde het na 256,6 km tussen Compiègne en de piste in Roubaix na een solo van vijftien kilometer voor ploeggenoot Jasper Philipsen en Wout van Aert. Van Aert kreeg op Carrefour de l’Arbre op een cruciaal moment een lekke band.

Oud-winnaars Peter Sagan en Dylan van Baarle vielen onderweg uit na valpartijen. Ook Wout van Aert had zijn deel van de pech met een vroege lekke band, maar hij versnelde even later wel al op Secteur 20, de strook voor het befaamde Bos van Wallers. Hij kreeg Van der Poel, John Degenkolb, Stefan Küng en Christophe Laporte mee, maar zijn Franse ploeggenoot viel al snel weg door een defect achterwiel.

Met Philipsen, Mads Pedersen, Filippo Ganna en Gianni Vermeersch keerden nog enkele renners terug. Op Carrefour de l’Arbre haakte Degenkolb in Van der Poel. Van Aert was intussen gaan aanvallen, maar Van der Poel sloot snel weer aan.

Van Aert reed vervolgens een tweede keer lek, waardoor de Nederlander alleen aan kop kwam. Die stoomde vijftien kilometer door naar de finish. In de achtergrond streden Van Aert en Philipsen voor de tweede plaats. Philipsen won het sprintje op de piste en maakte het feestje van Alpecin-Elegant helemaal compleet.

Voor Van der Poel is het zijn vierde zege in Monument, zijn tweede dit seizoen na Milaan-Sanremo. In de Ronde van Vlaanderen vorige week werd hij tweede. In Roubaix was zijn beste resultaat tot dusver een derde plaats in 2021. Van der Poel volgt op de erelijst van de ‘Helleklassieker’ zijn landgenoot Van Baarle op.

Zaterdag was de Canadese Alison Jackson verrassend de beste bij de vrouwen.