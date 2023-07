Mark Cavendish komt zwaar ten val in achtste rit en moet opgeven

De laatste Ronde van Frankrijk van Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) heeft een abrupt einde in mineur gekend.

De laatste Ronde van Frankrijk van Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) heeft een abrupt einde in mineur gekend. De 38-jarige Brit kwam zaterdag in de achtste etappe tussen Libourne en Limoges op zo’n 60 kilometer van de meet ten val in de staart van het peloton en kon niet meer verder. Hij droop met tranen in de ogen af in de ziekenwagen. De spurtbom leek een sleutelbeenbreuk te hebben opgelopen.

Cavendish zal zo definitief geen alleenheerser worden qua ritoverwinningen in de Tour. Hij blijft het record van 34 stuks delen met Eddy Merckx. Gisteren/vrijdag was hij er in Bordeaux nog dichtbij, maar de voorlopig ongenaakbare Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) stak hem finaal de loef af.

Cavendish is na Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar Team), Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny) en Luis Leon Sanchez (Astana Qazaqstan Team) de vijfde renner die het Tourpeloton noodgedwongen moet verlaten. Er blijven nog 171 renners over in koers.