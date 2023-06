Ingetogen Evenepoel eert Mäder met ritzege in Ronde Van Zwitserland

Wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) heeft zaterdag met een soloaanval de zwaar beladen zevende etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland (WorldTour). Dat was de eerste sinds de zware crash en het overlijden van de Zwitser Gino Mäder. Een ingetogen Evenepoel eerde op de streep zijn betreurde collega met de vingers richting de hemel en de hand op het hart.

Daags na het tragische overlijden van Mäder en het pakkende eerbetoon dat het peloton voor hun collega had afgewerkt op de wegen van de finale van de afgelaste zesde rit, probeerde de Ronde van Zwitserland de draad weer op te pikken door de 183 kilometer lange, heuvelachtige etappe van Tübach naar Weinfelden af te werken. Dat deden organisatie en renners op aangeven van de ouders en de ploeg van de betreurde Mäder, die gevraagd hadden de koers voort te zetten.

37 renners stapten niet meer op voor de bijzonder beladen opdracht. Naast de zes ploegmaats van Mäder bij Bahrain Victorious gingen ook Intermarché-Circus-Wanty en het Zwitserse Tudor integraal niet meer van start, om de mentale gezondheid van hun renners te bewaken. Maar ook heel wat individuele renners voelden zich te zwaar getroffen door het nieuws om nog een rugnummer op te spelden.

Veel landgenoten van Mäder verdwenen uit de koers, maar ook de Belgen Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet en Dries De Pooter. De 113 resterende renners begonnen na een minuut stilte aan een dag waarvan niemand – ook de renners zelf niet – wist hoe hij zou gaan verlopen. Uiteindelijk bleek er maar echt gekoerst te worden na het ingaan van de laatste 25 kilometer van de etappe, het punt waar uitzonderlijk al de tijden voor het algemene klassement werden opgenomen.

De klassementsrenners die zich nog niet klaar voelden voor koers, konden zich nadien laten uitzakken. Tot dat punt reed het peloton in groep, zonder aanvallen of zonder strijd voor de bergpunten of de tussensprint. Daarbij kregen de renners veel steunbetuigingen van de supporters langs de kant.

In de laatste 25 kilometer trokken Jumbo-Visma en de Ineos Grenadiers het tempo omhoog op de laatste helling van de dag. Ook al hoefde hij het niet meer te doen voor het klassement, toch haakte ook Remco Evenepoel zijn wagonnetje aan bij de selecte kopgroep. Meer zelfs: nadat enkele andere renners een aanvalspoging hadden gedaan, plaatste Evenepoel zeventien kilometer voor de finish zelf een versnelling, waar niemand een antwoord op had.

De wereldkampioen bouwde een voorsprong uit van meer dan een halve minuut. In finishplaats Weinfelden had Evenepoel ruim voldoende marge opgebouwd om Mäder te gedenken met twee veelzeggende gebaren: meerdere kusvingers omhoog, richting de hemel, en de hand op het hart.

In de achtervolgende groep was landgenoot Wout van Aert de snelste in de sprint voor de tweede plaats, voor de Fransman Bryan Coquard. Voor Evenepoel was het de zevende zege van het seizoen, de zevende in de WorldTour ook. Eerder won hij de UAE Tour, twee ritten in de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik en twee tijdritten in de Giro. De Deen Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) maakte geen deel uit van de eerste achtervolgende groep.

Door het opnemen van de tijden 25 kilometer voor de finish blijft hij toch in de gele trui. Skjelmose heeft in het klassement nog altijd acht seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall, 18 op de Spanjaard Juan Ayuso, en 46 op Evenepoel.

Zondag eindigt deze donkere editie van de Ronde van Zwitserland met een lastige slottijdrit over 25,7 kilometer tussen Sankt-Gallen en Abtwil, nota bene in de thuisregio van Mäder.

“Beste manier om Gino te eren”

“Ik vond dit de beste manier om Gino te eren”, vertelde de wereldkampioen

“De race was min of meer geneutraliseerd tot 25 kilometer voor de finish, waar de tijden voor het klassement werden opgenomen. Vanaf daar was iedereen vrij om te koersen”, vatte de wereldkampioen het concept samen van een etappe die nog bijzonder zwaar beladen was door het tragische overlijden van de 26-jarige Mäder. “Wij hadden het plan om met Tim Merlier te sprinten, maar Wout (Van Aert) en zijn team gingen supersnel op de laatste beklimming. Ik wilde Tim en Bert (Van Lerberghe) helpen om hen over de klim te krijgen, maar ze riepen snel dat ik mijn eigen kans moest gaan. En ook al is de situatie heel erg zwaar voor iedereen, toch ben ik niet de man om op te geven. Ik wilde er het beste van maken, zien wat ik kon doen. Dat vond ik de beste manier om Gino te eren. De laatste vijftien kilometer waren absoluut niet gemakkelijk, maar eenmaal ik op de grote weg kwam, met nog twee kilometer te gaan, kon ik wat gas terugnemen en proberen om de emoties in te laten zinken.”

Op de vooravond van de afsluitende tijdrit van 25,7 kilometer heeft Evenepoel als vierde in het algemene klassement 46 seconden achterstand op de Deense geletruidrager Mattias Skjelmose.

“Ik denk dat het heel lastig wordt om hem nog uit de leiderstrui te rijden. Hij heeft ook een goede tijdrit in de benen”, denkt Evenepoel. “Ik ga alles geven, voor de ritzege proberen te gaan, en dan zien we wel wat het resultaat is.”