Het wielerweekend in 10 cijfers: van de soloprimeur van Kopecky tot het rondesucces van Evenepoel

In een druk wielerweekend werd er niet alleen in eigen land gekoerst, maar onder meer ook in Spanje, Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten, met opvallende successen voor Lotte Kopecky en Remco Evenepoel. Een overzicht in 10 opvallende cijfers.

2

In de Omloop Het Nieuwsblad won Lotte Kopecky pas voor de tweede keer in haar carrière na een solo, op in totaal nu zestien zeges (exclusief tijdritten en eindklassementen). De eerste maal ook in een internationale wedstrijd, want haar enige vorige solo dateerde van het BK 2021 in Waregem.

Toen reed de Oost-Vlaamse 8,3 kilometer alleen, in de Omloop nog 4 kilometer meer. Een wapen waarmee Kopecky nog vaker raak zal kunnen schieten. Misschien in de koers die ze absoluut wil aanvinken en vandaag aan het verkennen is: Parijs-Roubaix.

4

Slechts vier teams hebben in hetzelfde weekend de Omloop Het Volk/Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen (sinds 1961, toen die twee koersen voor het eerst na elkaar werden gezet op de kalender).

Watney-Maes realiseerde de dubbel in 1972 met Frans Verbeeck en Gustaaf Van Roosbroeck, Panasonic in 1984 met Eddy Planckaert en Jos Lammertink, Deceuninck-Quick-Step in 2019 met Zdenek Stybar en Bob Jungels en Jumbo-Visma afgelopen weekend met Dylan van Baarle en Tiesj Benoot.

Jumbo-Visma is wel het eerste team dat daarnaast ook een extra renner op het podium van béíde koersen had: Christophe Laporte als derde in de Omloop en Nathan Van Hooydonck als tweede in Kuurne.

20

Twintig jaar, plus elf maanden en negen dagen oud was Arnaud De Lie toen hij naar een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad sprintte. Daarmee was hij de jongste renner op het podium van de Omloop sinds Eddy Merckx in 1966. Die werd toen derde op een leeftijd van twintig jaar, acht maanden en zestien dagen.

3

Voor de derde keer op rij lag de gemiddelde snelheid in de Omloop Het Nieuwsblad boven de 42 kilometer per uur (42,189), na 42,137 km/u in 2022 en 42,500 km/u in 2021.

In de eerste 20 edities van de 21e eeuw werd die grens slechts één keer overschreden: 42,537 km/u in 2009, toen Thor Hushovd won.

0

Met nul competitiekilometers in de benen won Dylan van Baarle de Omloop. Hetzelfde gold voor Wout van Aert in 2022. De laatste renners voor hen die de Belgische openingskoers wonnen zonder vooraf één koers te hebben gereden? Joseph Bruyère en Frans Verbeeck in 1980 en 1971.

1

De laatste renner die, voor Tiesj Benoot, Kuurne-Brussel-Kuurne won met slechts één koers op de teller (de Omloop de dag ervoor): Frans Verhaegen in 1975 en 1976.

3

Drie zeges behaalde Soudal-Quick-Step zaterdag en zondag, met Julian Alaphilippe de Faun-Ardèche Classic, met Tim Merlier de voorlaatste etappe van de UAE Tour en met Remco Evenepoel het eindklassement van die WorldTourronde. Nooit was het team in het weekend van het Belgische openingsweekend zo succesvol op ándere terreinen.

Voor de ploeg van Lefevere was het zelfs pas de derde zege in een rittenkoers in het voorjaar, die nu tot de WorldTourcategorie behoort, na Paolo Bettini in 2003 (Tirreno-Adriatico) en Allan Davis in 2009 (Tour Down Under).

Het geeft de spreidstand van Soudal-Quick-Step perfect weer: met Evenepoel voortaan top in de rondes, in de kasseiklassiekers (voorlopig) veel minder.

11

Zoveel rittenkoersen heeft Remco Evenepoel, op zijn pas 23e, al gewonnen, na zijn eindzege in de UAE Tour. Op een totaal van 25 deelnames, of een scorepercentage van liefst 44 procent.

In de totale zegeranking op vlak van kleine en grote rondes is hij nu al met voorsprong de meest succesvolle Belgische renner sinds 2000. Tom Boonen en Tim Wellens volgen op twee, met elk zeven stuks.

13

Zoveel UCI-races (+1.1/2.1-categorie) hebben acht verschillende (mannelijke) landgenoten dit jaar al gewonnen, tot en met het Belgische openingsweekend. Alleen vorig seizoen en in 2006, 2007 en 2008 deden de vaderlandse coureurs even goed. België voert met die 13 zeges voorlopig ook de landenranking van 2023 aan.

9

Zoveel koersen hebben Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard dit jaar al toegevoegd aan hun palmares. De Sloveen de Spaanse eendagsrace Jaén Paraiso Interior plus drie ritten en het eindklassement van de Ruta del Sol. De Deen, van afgelopen donderdag tot zondag, drie ritten en het eindklassement van de Gran Camino.

Een primeur: voor het eerst in de geschiedenis hebben de eerste twee van de voorgaande Tour de France voor het einde van de maand februari zoveel gewonnen.