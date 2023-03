Bij afwezigheid van Pogacar en Van Aert op de Strade Bianche: naar wie mogen we uitkijken?

Zaterdag is het zover: de Strade Bianche. 184 kilometer dokkeren over grintwegen met een prachtige finish op de Piazza del Campo in Sienna. Wout van Aert en Tadej Pogacar haakten af. Wie zijn dan wel de grote kanshebbers?

Maandag verscheen op de Twitterpagina van Jumbo-Visma een boodschap van Wout van Aert. Hij stelt zijn debuut op de weg uit tot Tirreno-Adriatico en komt dus niet aan de start in wat voor velen het zesde monument is: de Strade Bianche. Tadej Pogacar had eerder al laten weten dat hij liever Parijs-Nice wilde rijden. Nu twee van de favorieten hebben afgehaakt, springen andere namen meteen in het oog.

Mathieu van der Poel

In de voorbeschouwingen op het wielervoorjaar werd gesproken over ‘de grote drie’. Van Aert, Pogacar en Van der Poel zouden alles domineren, te beginnen met de Strade Bianche. Van die drie blijft alleen die laatste over. Ligt de weg voor hem open?

Op het eerste gezicht zou je zeggen van wel. De Nederlander won er in 2021 al een keer, met een machtige jump voor Julian Alaphilippe en Egan Bernal. Twee types die in principe iets beter bergop rijden, maar toch verloren ze. Van der Poels machtsvertoon in de slotfase was zo groot dat de wielerwereld met stomheid geslagen was.

Met een ultieme versnelling schudde van der Poel zijn tegenstanders af in 2021. © Getty

Het zal de eerste wegkoers van het jaar zijn voor de wereldkampioen veldrijden, dus is het wat gissen naar zijn vormpeil. Maar in het verleden bewees hij al dat hij sterk voor de dag kan komen in zijn openingskoers. Vorig jaar werd hij meteen derde in Milaan-Sanremo, in 2021 won hij de eerste rit van de UAE Tour. Dat hij nog geen kilometers in de benen heeft, zal waarschijnlijk geen probleem vormen.

Julian Alaphilippe

Patrick Lefevere (Soudal-Quickstep) was de voorbije winter opmerkelijk hard voor zijn Franse kopman. In de media liet de ploegmanager optekenen dat hij wel degelijk meer verwacht van Alaphilippe. ‘Als je betaald wordt zoals Julian, dan is dat om te presteren’, klonk het. Geen betere manier voor de ex-wereldkampioen om de kritiek te pareren dan een sterke prestatie in zijn eerste klassieke koers van het jaar.

2022 was een horrorjaar voor Alaphilippe. De miserie begon – hoeft het gezegd? – in de Strade Bianche: hij maakte een salto met de fiets. Hij kon de wedstrijd uitrijden, maar was buiten strijd voor het Vlaamse voorjaar. De heuvelklassiekers waren evenmin een succes. Hij werd vierde in de Waalse Pijl, maar haalde de finish niet in Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl. Zijn seizoen was toen eigenlijk al voorbij.

Alaphilippe ging vorig jaar spectaculair tegen de grond, met een gehavende rug tot gevolg. © Getty

Maar vorig weekend bewees de Fransman dat hij het winnen nog niet verleerd is. Terwijl Soudal-Quickstep in de Omloop Het Nieuwsblad er niet aan te pas kwam, won Alaphilippe de Faun-Ardèche Classic. Hij versloeg David Gaudu in een sprint met twee, zijn 40e zege in een eendagskoers. Misschien kan hij er zaterdag nog een aan toevoegen.

Thomas Pidcock

Vorig jaar moest de goedlachse Brit nog verstek geven door maagproblemen, dus nu zal hij zeker extra gemotiveerd aan de start verschijnen. Het is een koers die hem ligt, dat bewijst zijn vijfde plaats van 2021. De vorm lijkt ook redelijk in orde, al kwam dat er in het openingsweekend nog niet echt uit. In de Omloop Het Nieuwsblad kwam hij weinig in het stuk voor. De kopman van Ineos sprintte nog naar een ereplaats, maar de topfavorietenrol die hem werd toegewezen kon hij niet waarmaken. Hij verklaarde achteraf dat hij vooral last had van de koude.

Tom Pidcock, hier op de Muur van Geraardsbergen, kon zijn stempel niet drukken op de Omloop het Nieuwsblad. © Getty

De ploeg van Pidcock is ook niet ongehavend uit de Omloop gekomen. Ben Turner kwam lelijk ten val en is enkele weken out met een elleboogbreuk. Een aderlating voor het team, maar gelukkig is ervaren rot en ex-winnaar Michal Kwiatkowski er wel bij in Sienna.

Matej Mohorič

De Sloveen, vorig jaar nog de primus in Milaan-Sanremo, is ook een van de schaduwfavorieten voor de Strade Bianche. Hij zou de heuvels goed moeten kunnen verteren, en de grintwegen schrikken hem niet af. Zowel in Kuurne als in de Omloop liet hij zich opmerken en maakte hij kans op de overwinning. Zaterdag zat hij in de achtervolgende groep die Dylan van Baarle maar niet te pakken kreeg, zondag vond hij geen antwoord op de tandem Benoot-Van Hooydonck.

Mohorič trekt de lijn van 2022 door. Hij was een van de revelaties van het voorjaar, won La Primavera en reeg de ereplaatsen aaneen: vierde in Harelbeke, negende in Gent-Wevelgem en vijfde in Parijs-Roubaix. Zijn palmares werd stevig aangedikt.

Mohorič boekte vorig jaar zijn mooiste zege tot nu toe in Milaan-Sanremo, na een razendsnelle afdaling van de Poggio. © Getty

Met Pello Bilbao heeft hij ook een ploeggenoot die het lang zou kunnen uitzingen. Hij finishte vorig jaar als vijfde in Sienna en heeft er al een sterk seizoensbegin opzitten. De Spaanse berggeit kan een perfecte bliksemafleider zijn voor Mohorič. Hij zal het zaterdag wel zonder zijn fietscomputer moeten doen: die werd gestolen na afloop van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Sloveen liet het niet aan zijn hart komen en maakte er zelf een grapje over op Twitter.

Whoever stole my garmin off my bike today after the finish, you can keep the device, but please send me today's file over 🙏😁 — Matej Mohoric (@matmohoric) February 26, 2023

Tiesj Benoot

Na zijn triomftocht van zondag krijgt Benoot zaterdag opnieuw de kans om voor eigen succes te gaan. De Oost-Vlaming heeft goeie herinneringen aan deze koers: in 2018 stond hij op het hoogste schavotje. Na een achtervolging op Wout van Aert en Romain Bardet versnelde hij op de slotklim en kwam hij solo aan in Sienna. Het was zijn eerste grote zege, toen nog in dienst van Lotto-Soudal.

Benoot rondde het teamspel magnifiek af in Kuurne. © Getty

Geen Wout van Aert, Christophe Laporte of Dylan van Baarle en dus mag Benoot nog eens zijn gang gaan. Hij krijgt de steun van Atilla Valter, vorig jaar vierde. Ook Jan Tratnik trekt naar Toscane. De Sloveen bewees afgelopen weekend nog maar eens wat een grote motor hij heeft, ideaal om te knechten voor Benoot.