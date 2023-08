Vuelta: Remco Evenepoel wint 3e etappe en is nieuwe leider, maar botst na finish op vrouw

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft maandag de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij neemt de rode leiderstrui over van de Italiaan Andrea Piccolo (EF-Easypost). Na de finish botste Evenepoel tegen een vrouw, waarna hij tegen de grond smakte. De Belgische kampioen was te zien met een bebloed hoofd. Het bloed werd snel weggeveegd en hij ging vervolgens losrijden op de rollen.

Evenepoel haalde het overtuigend in een sprint met de favorieten voor Tourwinnaar Jonas Vingegaard na 158,5 kilometer van het Spaanse Súria naar Arinsal in Andorra.



Een kopgroep met daarin onder anderen Rune Herregodts, de Duitser Lennard Kämna en de Italiaan Damiano Caruso begon met een voorsprong van een drietal minuten aan de beklimming van de Coll d’Ordino (cat. 1).

Op de top bleven enkel nog Kämna, Caruso en de Argentijn Eduardo Sepulveda over voorin. In de afdaling moest Sepulveda passen. Kämna liet Caruso achter zich op de slotklim van eerste categorie richting het skiresort boven Arinsal, maar intussen hadden de klassementsmannen het tempo gevoelig opgedreven.

Caruso en Kämna werden gegrepen, en de toppers zouden strijden voor de zege. In de sprint ging Evenepoel als eerste aan. Jonas Vingegaard had alle moeite van de wereld om in zijn wiel te blijven. De Deen werd tweede, voor de Spanjaard Juan Ayuso en de Sloveen Primoz Roglic. Cian Uijtdebroeks werd achtste.



In de stand is Evenepoel de nieuwe leider. Hij telt een voorsprong van vijf seconden op de Spanjaard Enric Mas, maandag zesde.

Dinsdag legt het peloton 184,6 kilometer af van Andorra la Vella naar Tarragona. In de laatste 60 kilometer liggen met de Alto de Belltall (cat. 3) en de Coll de Lilla (cat. 3) twee stevige heuvels. De top van die laatste licht op ruim 30 kilometer van de finish. Daarna gaat het voornamelijk heuvelaf.