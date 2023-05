Voorlopig geen opvolging voor wereldkampioen snooker Luca Brecel: ‘België kampt met een tekort aan jeugdspelers’

Luca Brecel won als eerste Belg ooit het wereldkampioenschap snooker en hoopt dat de sport nu in België zal ‘ontploffen’. In het jeugdsnooker is er dan nog veel werk, zegt coach Gery De Mol.

De Belgische snookerfans beleefden maandag een hoogdag. Luca Brecel werd voor minstens een jaar gekroond tot beste snookerspeler ter wereld. Na zijn gewonnen finale zei Brecel dat hij hoopte dat het snooker in België nu zou ‘ontploffen’.

Daarvoor is echter nog veel werk aan de winkel. Volgens snookercoach Gery De Mol gaat het slecht met het snooker in de jeugdcategorieën. De Mol is trainer van de 18-jarige Ben Mertens en enkele andere talenten. Hij ziet van op de eerste rij dat er steeds minder jongeren worden aangesproken door snooker.

De Mol: ‘Kinderen of jongeren kiezen vaak voor een “gewone” sport zoals voetbal of tennis. Om te snookeren, lopen er weinig jongeren warm. Snooker is niet zo gemakkelijk. Het is geen cafésport zoals velen zeggen. Het vergt training en inzet. Daarom is het imago van cafésport zo spijtig.

Zijn er geen pogingen gedaan om de sport bij de jeugd te promoten?

De Mol: De Belgische Biljartbond nooit genoeg aandacht besteed aan het rekruteren van jeugdspelers. Ik merkte dat vijftien jaar geleden al op, maar er werd niets mee gedaan. Ik ben dan zelf maar bij scholen langsgegaan om jongeren te laten kennis maken met snooker. Zo heb ik een paar jonge spelers ontdekt. Maar de instroom van jeugdspelers blijft beperkt.

Bij het Belgisch Kampioenschap snooker onder de 18 jaar bijvoorbeeld waren er amper elf deelnemers. Van die elf zijn er dan nog vier of vijf aan wie ik les geef. Dat is niet normaal. Er zijn ook nauwelijks jeugdspelers die deelnemen aan jeugdtoernooien.

Het is niet zo dat er geen publiek is voor snooker. Ik organiseer zelf met de organisatie DMT twaalf snookertoernooien per jaar. Tijdens de paasvakantie organiseerden we nog een toernooi met 128 deelnemers, alle leeftijden gemengd.

Valt er op die toernooien geen jong talent te vinden?

De Mol: Absoluut. Jonge spelers komen er uit tegen meer ervaren spelers, vaak prof-amateurs. Dan zie je onmiddellijk of die jongeren al dan niet over talent beschikken en ontdek je meteen ook hun zwakheden en werkpunten