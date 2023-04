Waarom Feyenoord-Ajax meer dan een gewone bekerwedstrijd is

Vanavond nemen Feyenoord en Ajax het tegen elkaar op in de halve finale van de KNVB Cup, de Nederlandse bekercompetitie. Een wedstrijd waar heel wat symboliek aan hangt, mede door het resultaat van de vorige ‘Klassieker’.

‘Het is me nog nooit overkomen dat een Ajaxcoach ons favoriet noemt’, liet Arne Slot vallen voor aanvang van de kraker. De coach van Feyenoord bracht zijn team naar de koppositie van het klassement, bij Ajax gaat het al een tijdje minder. De rollen zijn dus even omgekeerd en daar zijn ze bij de club uit Amsterdam allerminst tevreden mee.

Overgangsjaar

Na drie titels op een rij en een paar knappe Europese prestaties zit Ajax in een dip. De club uit Amsterdam is sinds het vertrek van ‘Directeur Voetbalzaken’ Marc Overmars en succescoach Erik ten Hag in een soort machtsvacuüm beland. Het zorgt voor heel wat onrust binnen de club zelf en dat straalt af op het veld. De sportieve resultaten dit seizoen zijn ondermaats: ‘slechts’ een tweede plek in de competitie, vroeger dan voorzien uitgeschakeld op het Europese toneel en allesbehalve het voetbal dat iedereen gewend is van de Ajacieden.

Na het vertrek van Ten Hag en de door hem meegenomen Antony en Lissandro Martínez moest de club op zoek naar vervanging. Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) ging aan de slag als coach, Steven Bergwijn (Tottenham) en Calvin Bassey (Rangers) kwamen over om de kern te versterken.

Maar Schreuder faalde volledig. Hij liet heel wat punten liggen, kreeg het aan de stok met clubicoon Daley Blind en mocht na een paar maanden al terug vertrekken. Ook vervanger John Heitinga, die tot dan coach was van Jong Ajax, krijgt het schip ook niet rechtgetrokken en dus lijkt het seizoen nu al eentje om snel te vergeten. Alleen de beker kan nog soelaas bieden, maar de structurele problemen zorgen ervoor dat zelfs dát de fans niet gelukkig zou maken.

John Heitinga weet nog niet of hij ook volgend jaar nog op de bank zit bij Ajax. © Getty

De laatste weken is er ook heel wat kritiek gekomen van de Nederlandse analisten. Onder meer oud-international Raphael van der Vaart liet zich opvallend scherp uit over zijn ex-club na een treurig 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. ‘Iedereen bij Ajax zou ontslag moeten nemen. Ik schaam me voor het voetbal dat ik zie. Als je dat shirt aantrekt, moet je door het vuur willen gaan en dat is nu absoluut niet het geval’, sneerde hij in de talkshow Studio Voetbal.

Ajax staat nu al acht punten achter tegenover Feyenoord, dat zijn voorsprong twee weken geleden uitdiepte door met 2-3 te gaan winnen in de Amsterdam Arena. De bekermatch van vanavond is dus een uitgelezen kans voor Ajax om revanche te nemen.

Het fenomeen Arne Slot

Bij de tegenstander van Ajax loopt het een stuk soepeler. Feyenoord doet voor het eerst sinds 2017 nog eens een gooi naar het kampioenschap en zit in de kwartfinale van de Europa League. Het team van Arne Slot voetbalt fraai en ook de supporters geloven er terug in. De Kuip davert weer als vanouds.

Feyenoord kaapte de drie punten weg tegen Ajax twee weken geleden. © Getty

Dat was in het begin van het seizoen alles behalve het vooruitzicht. Feyenoord zag heel wat sleutelspelers vertrekken tijdens de zomer en het zag ernaar uit dat er weer een bouwjaar voor de boeg lag. Maar een paar maanden later zag het er al helemaal anders uit, het team staat er gewoon al. Arne Slot speelt daarin een cruciale rol. Hij heeft ervoor gezorgd dat iedere speler zich belangrijk voelt en tegelijk weet wat er van hem verwacht wordt. Slot is er in geslaagd om zowel zijn offensieve als defensieve concepten aan de man te brengen en dat loont. De exponent daarvan is Orkun Kökçü. De 22-jarige middenvelder miste amper wedstrijden en gidst Feyenoord als een soort generaal doorheen de competitie.

Niet zomaar een wedstrijd

De Klassieker van vanavond betekent veel voor beide clubs. Voor Ajax is het een kans om de rug te rechten, Feyenoord kan dan weer een mentale tik uitdelen aan zijn eerste achtervolger. De symbolische waarde van deze wedstrijd valt niet te onderschatten. Ook het mediateam van Feyenoord beseft dat en pakte uit met een knappe video, om nog maar eens te onderstrepen hoe uitzonderlijk dit seizoen al is geweest.

Dat er in tegenstelling tot de Beker van België in Nederland geen terugwedstrijd is, maakt het extra spannend. Met andere woorden: de winnaar van vanavond gaat rechtstreeks naar de finale. Daar wacht PSV, dat gisteren bekerfenomeen Spakenburg (Nederlandse derde klasse) uitschakelde met 1-2. Dat wil ook meteen zeggen dat Feyenoord als enige een thuisvoordeel heeft, want de Klassieker van vanavond wordt afgewerkt in de Kuip.