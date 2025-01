Voormalig Antwerp-voorzitter Eddy Wauters (91) overleden

Voormalig Antwerp-voorzitter Eddy Wauters is vrijdagochtend op 91-jarige leeftijd overleden. Wauters was van 1969 tot 2012 meer dan veertig jaar lang voorzitter van de Great Old.

Antwerp hield voor aanvang van zijn competitieduel tegen Sint-Truiden van vrijdagavond een minuut stilte ter nagedachtenis van zijn oud-voorzitter.

Wauters werd op 12 juli 1933 geboren in Borgerhout en kwam tussen 1952 en 1956 en tussen 1957 en 1965 als speler meer dan tweehonderd keer in actie voor Antwerp. Voor de Rode Duivels speelde de flankspeler vier interlands. In 1963 werd hij met Antwerp vicekampioen, na Standard. In 1965 hing hij op 32-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak.

Wauters werd in 1969 aangesteld als voorzitter van Antwerp, toen hij de overleden Jos Lahou opvolgde. Eén jaar later al promoveerde de club opnieuw naar eerste klasse. Wauters zou daarna enkele keren zelf hoofdcoach worden, toen hij zijn toenmalige trainers ontsloeg.

Onder zijn bewind kende Antwerp in het begin van de jaren negentig zijn meest succesvolle periode. De Great Old won in 1992 tegen KV Mechelen voor het eerst in meer dan 35 jaar de Beker van België en speelde een jaar later in het mythische Wembley de finale van de Europacup II, die het weliswaar met 3-1 verloor tegen het Italiaanse Parma. Wauters werd in januari 2012 weggestemd als voorzitter van Antwerp.