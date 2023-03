Voorbeschouwing Champions League: game over voor Club Brugge?

Het belooft een boeiende tweedaagse te worden in de Champions League. Club Brugge staat vanavond voor een schijnbaar onmogelijke opdracht bij Benfica en woensdag volgt de titanenclash tussen Bayern München en Paris Saint-Germain.

Deze week staat de terugronde van de achtste finales in de Champions League op het programma. Met Benfica-Club Brugge, Chelsea-Dortmund, Tottenham-Milan en PSG-Bayern Munchen kondigen zich een paar aantrekkelijke wedstrijden aan. Club Brugge heeft niets meer te verliezen na de 0-2 in de heenwedstrijd. In de andere heenwedstrijden kan alles nog: zij eindigden allemaal op 1-0.

Parker in slechte papieren

Voor de Belgische landskampioen kon de voorbereiding niet slechter. Club Brugge ging afgelopen weekend de boot in tegen KV Oostende met 3-0. Dat zijn harde cijfers en het was niet eens onverdiend. Club voetbalde inspiratieloos en kon de duelkracht van Oostende niet evenaren. Na de wedstrijd vroegen de meegereisde supporters van Blauw-Zwart dan ook een woordje uitleg. Iets wat in Brugge toch al lang geleden is.

Club-coach Scott Parker staat meer dan ooit ter discussie en wist vrijdagavond niet of hij tijdens de match tegen Benfica nog voor de dug-out zou staan. Dat is wel degelijk het geval, maar het geduld bij het bestuur raakt stilaan op. In verschillende media valt te lezen dat het Clubbestuur al op zoek is naar potentiële vervangers voor volgend seizoen.

Clubspits Noa Lang blijft strijdvaardig: ‘In voetbal is alles mogelijk.’ © Getty

Is er eigenlijk nog iets mogelijk tegen Benfica? Enkel en alleen als Club terug speelt met bravoure, zoals in de groepsfase. Toen was er een zekere vorm van volwassenheid aanwezig, die vaak de doorslag gaf om een wedstrijd dood te maken. Thuis deed de landskampioen het eigenlijk lang niet slecht tegen Benfica, het moest alleen door twee defensieve flaters het onderspit delven. Het werd 0-2, maar de Portugezen drukten ook niet door om de doodsteek toe te dienen. Er is nog een waterkansje, maar de kans is heel groot dat Lissabon voor Club het eindstation zal worden van het Europese avontuur dit seizoen.

Chelsea tankt vertrouwen in de competitie

De andere dinsdagavondwedstrijd gaat tussen Borussia Dortmund en Chelsea. De Londense club verkeert niet in de beste vorm. Het staat 10e in de Premier League en lijkt nu al uit te kijken naar volgend seizoen. Afgelopen weekend werd voor het eerst sinds lang nog eens gewonnen. De Blues hielden de drie punten thuis tegen Leeds maar overtuigden nog niet. Het werd 1-0, pas het vijfde doelpunt van 2023. Een mager rapport.

Tegenstander Dortmund is co-leider in de Bundesliga en beleeft betere tijden. Onder leiding van wereldster in wording Jude Bellingham wordt er frivool gevoetbald, met goeie resultaten tot gevolg. Meer nog, in 2023 verloor de Duitse club nog geen punten. Iets wat geen enkele andere club in Europa haar nadoet.

Jude Bellingham, kapitein op 19-jarige leeftijd, lonkt naar de volgende ronde. © Getty

Als er iets is waar de Chelseafans zich aan kunnen optrekken is dat twee jaar geleden, toen hun team de Champions League won, het in de competitie ook niet liep. Bovendien stond rechtsachter Reece James opnieuw op het trainingsveld deze week. Hij zou een welgekomen versterking zijn voor de confrontatie met Dortmund.

Een van de topfavorieten gaat naar huis

Het duel waar misschien nog het meest naar uitgekeken wordt, is PSG-Bayern München. Allebei werden ze vooraf bestempeld als kanshebbers voor de eindzege, maar ze kruisen nu al elkaars pad. De heenwedstrijd werd een spektakelstuk, dat na enkele afgekeurde doelpunten eindigde op 1-0 voor Bayern.

De Duitse recordkampioen is ook dit seizoen weer sterk bezig in de competitie. Het heeft voorlopig nog Borussia Dortmund naast zich, maar won afgelopen weekend wel van Union Berlin, dat derde staat. Ook PSG was foutloos, het won thuis tegen Nantes met 4-2. Beide teams trekken met een goed gemoed naar het cruciale duel van woensdag.

Kylian Mbappé werd dit weekend gevierd als topscorer aller tijden bij PSG. © Getty

Een man die er alvast klaar voor is, is Kylian Mbappé. Het Franse wonderkind bereikte dit weekend een straffe mijlpaal: door zijn doelpunt tegen Nantes is hij nu topschutter aller tijden van PSG. Met 201 goals in 247 wedstrijden steekt hij Edinson Cavani voorbij. Knap gedaan, op zijn 24e. Wie niet op de afspraak zal zijn is Neymar. De Braziliaanse dribbelkont onderging een operatie aan zijn enkel en zal dit seizoen niet meer in actie komen.

Match van de mindere goden

Tottenham-Milan oogt minder aantrekkelijk als affiche. Hoewel beide teams in de hoge regionen van hun competitie staan, ligt hun niveau lager dan dat van de hierboven vermelde topfavorieten.

Tottenham beleeft een wisselvallig seizoen en prijkt momenteel op de 4e plaats in de Premier League. Al bij al niet slecht, maar dat komt toch vooral omdat andere teams het week na week nalaten om punten te pakken.

De positie van Chelseacoach Antonio Conte staat al langer ter discussie. © Getty

Er hangen ook spanningen boven de Londense club. Zo bestaat er heel wat twijfel over wie er volgend jaar aan het roer zal staan. Het contract van huidig coach Antonio Conte loopt op het einde van het seizoen af en de onderhandelingen over een verlenging verlopen heel stroef. Sommige Engelse media meldden al dat het over en uit is. De fans hebben ook duidelijk laten merken dat ze niet weigerachtig staan tegenover een comeback van de man die hen toch een paar successen bezorgde: Mauro Pochettino.

Milan mag dan de heenwedstrijd hebben gewonnen, ook daar zijn er twijfels. De ploeg verloor dit weekend van Fiorentina en er zijn problemen met de fitheid. Coach Stefano Pioli moet mogelijk twee belangrijke offensieve pionnen missen, Olivier Giroud en Brahím Diaz. Al zou dat wel goed nieuws zijn voor de Belgen Divock Origi en Charles De Ketelaere, die zo misschien in de basis mogen starten.