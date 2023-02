Europees voetbal: Anderlecht, Union en Gent loten zware tegenstanders

Union – Union Berlin, Anderlecht – Villareal en KAA Gent – İstanbul Başakşehir. Dat zijn de affiches voor de Belgische clubs in Europa. Vooral Anderlecht en Gent zullen diep moeten gaan om kans te maken op de volgende ronde.

Vanmiddag werd er in Nyon (Zwitserland) geloot voor de 1/8ste finales van zowel de Europa League als de Conference League. De Belgische clubs die nog in de running zijn kennen nu hun tegenstander voor de volgende ronde.

Union tegen oude bekende

Daar zijn die verdomde Belgen weer, moeten ze in Berlijn gedacht hebben. Beide teams ontmoetten elkaar al in de groepsfase, waarin het twee keer 0-1 werd. De Duitse ploeg is een te duchten tegenstander. Ze delen de eerste plaats in de Bundesliga, samen met Bayern München en Borussia Dortmund.

Gisteren kegelde het nog Ajax uit het toernooi, met een volwassen prestatie. Maar het feit dat de naamgenoten elkaar in de groepsfase in bedwang hielden, geeft hoop.

Union en Union Berlin stonden al tegenover elkaar in de groepsfase van de Europa League. © Getty

Want de loting had erger gekund voor de ploeg uit Sint-Gillis. Manchester United, Juventus en Sevilla hadden ook uit de trommel kunnen komen. Ploegen die toch nog een maatje groter zijn, zeker qua naam.

Het lijkt wel of het lot er iets mee te maken heeft. Niet alleen zijn beide clubs naamgenoten, maar ook hun verhaal is vergelijkbaar. Net als Union, speelt Union Berlin nog maar sinds kort weer op het hoogste niveau en staat het bovenaan de rangschikking. Ze moeten alle twee opboksen tegen grotere budgetten, maar halen desondanks een hoog niveau.

Wat is er zoal veranderd sinds de laatste ontmoeting? Eerst en vooral is Dante Vanzeir vertrokken. De trefzekere spits verkaste naar New York Red Bulls en zal de verderzetting van de Europese campagne dus niet meer meemaken. Ook het stadion zal verschillen, want Union zal zijn thuiswedstrijd spelen in het Lotto Park (het stadion van Anderlecht) en niet langer in het King Power at Den Dreef Stadion, de thuishaven van OH Leuven.

Loting Europa League Union Berlin – Union Saint-Gilloise Sevilla – Fenerbahçe Juventus – Freiburg Bayer 04 Leverkusen – Ferencváros Sporting CP – Arsenal Manchester United – Real Betis AS Roma – Real Sociedad Shakhtar Donetsk – Feyenoord

Lastige loting voor Anderlecht

Villareal, halve finalist van de Champions League vorig seizoen, wordt een harde noot om te kraken. Het team doet het dan wel minder goed dan vorig seizoen, maar heeft in de recente geschiedenis van het Europees voetbal bewezen dat het altijd iets meer kan buiten de Spaanse grenzen. Het haalde redelijk makkelijk de groepswinst, tegen Lech Poznan, H.Beer-Sheva en Austria Wien. In zes wedstrijden haalde het dertien punten.

Een pion waar de Spaanse ploeg niet meer op kan rekenen is Arnaut Danjuma. De Nederlandse ex-speler van Club Brugge werd voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Tottenham. Een stevige aderlating voor The Yellow Submarine, want de flankspeler was een van de speerpunten. RSCA zal misschien wel moeten rekening houden met Gerard Moreno. De Spaanse spits is de kapstok van zijn ploeg, die niet alleen goals maakt maar ook goeie voeten heeft. Het is nog niet zeker dat hij zal spelen, want de voorbije twee weken haalde hij de selectie niet door een vermoedelijke blessure.

Vorig jaar was Villareal de verrassing in de Champions League. Het schakelde grootmachten Bayern München en Juventus uit, maar werd in de halve finale gestuit door Liverpool.

Gent trekt naar Turkije

Ook een lastige klant voor KAA Gent. Het werd gematcht met İstanbul Başakşehir, de nummer drie uit de Turkse Süper Lig. De twee ploegen bleven als laatste over in de trommel en komen zo uit tegen elkaar. Voor sommigen doet die naam misschien een belletje rinkelen, want Antwerp ontmoette de Turkse subtopper vorig jaar in de voorrondes van de Conference League. Toen delfde The Great Old het onderspit: Gent is gewaarschuwd.

Ondertussen heeft de club enkele bekende namen in de rangen. Mesut Özil, Lucas Biglia (ex-Anderlecht), Stefano Okaka (ook ex-Anderlecht) en Adnan Januzaj dragen het shirt van Başakşehir. Niet meteen een sterrenensemble, maar toch spelers die op het internationale toneel al iets bewezen hebben. In de groepsfase had Başakşehir evenveel punten als Fiorentina, maar werd groepswinnaar op basis van het doelsaldo.

Mesut Özil maakt dezer dagen het mooie weer bij Başakşehir. © Getty

Door de verschrikkelijke gebeurtenissen van twee weken geleden in Turkije ligt het voetbal er eventjes stil. De Europese wedstrijden gaan wel gewoon door. Tijdens de loting sprak Giorgio Marchetti, de plaatsvervangend algemeen secretaris van de UEFA, zijn medeleven uit met de slachtoffers.