Terug van weggeweest: Galatasaray domineert de Süper Lig

Wie kan Galatasaray nog van de titel houden in Turkije? Tot nu toe raasde de club van Rode Duivel Dries Mertens als een hogesnelheidstrein door de competitie, die dit weekend weer op gang wordt getrapt.

Wat een ommekeer dit seizoen voor Galatasaray. Vorig jaar eindigde de ploeg uit Istanbul nog 13e, het slechtste resultaat in jaren. Maar daar is vandaag niets meer van te merken. Integendeel: de ploeg van Dries Mertens telt nu al meer punten dan vorig jaar na de volledige competitie, en dat na slechts 22 wedstrijden. De mannen van coach Okan Buruk haalden tot nu toe 54 punten van de 66 en zijn bezig aan een reeks van 12 gewonnen wedstrijden. Het voetbal lag even stil door de aardbeving van enkele weken terug, maar de draad wordt dit weekend weer opgepikt.

Wat was er vorig jaar aan de hand?

Wie vorig jaar het Turkse voetbal volgde, wist niet wat hij zag. De grote drie uit de hoofdstad Istanbul lieten het allemaal afweten. Fenerbahçe was de beste van de klas met een tweede plaats terwijl Besiktas en Galatasaray respectievelijk zesde en dertiende werden. Trabzonspor profiteerde en pakte de titel.

De malaise bij Galatasaray had verschillende oorzaken. Zo scoorden aanvallers Ryan Babel en Sofiane Feghouli niet vaak genoeg om hun riante loon te kunnen verantwoorden en verloor het team een groot aantal wedstrijden waarin het op voorsprong was gekomen. Bovendien veranderde de basiself elke week: over het hele seizoen kwamen maar liefst 34 verschillende spelers aan de aftrap.

Club-legende Fatih Terim werd vorig jaar de laan uitgestuurd na extreem povere resultaten. © Getty

Een trainerswissel was onvermijdelijk. Clublegende Fatih Terim vertrok en de Spanjaard Domènec Torrent kwam. De voormalige assistent van Pep Guardiola bij Manchester City kreeg de ploeg niet op de rails en in de zomer moest ook hij vertrekken. Enter Okan Buruk. Hij kreeg de moeilijke opdracht om het team opnieuw te doen schitteren. En dat deed hij.

Buitengewoon transferbeleid

Dat Galatasaray momenteel zo goed draait, heeft veel te maken met het transferbeleid. De club zit krap bij kas en dus moest er vorige zomer zorgvuldig worden omgesprongen met de centen. Rode Duivel Dries Mertens en de Spaanse middenvelder Juan Mata kwamen transfervrij over van respectievelijk Napoli en Manchester United en de Argentijnse aanvaller Mauro Icardi werd voor een jaar gehuurd van Paris Saint-Germain. De drie aanwinsten verkeren weliswaar niet meer in hun vorm van weleer, maar het zijn nog altijd zeer degelijke spelers voor de Turkse competitie.

Ook voor de andere nieuwkomers – een mix van jonge en ervaren spelers – moest er weinig geld op tafel komen. Galatasaray betaalde 6 miljoen euro voor middenvelder Lucas Torreira van Arsenal, meteen hun duurste aankoop. Zo werd voor een prikje een evenwichtige ploeg gevormd.

Mauro Icardi, ondertussen al 30, is het scoren nog niet verleerd. © Getty

Buruk bracht Galatasaray weer aan het voetballen. Zijn succesformule: de nieuwe spelers laten renderen. Dat lukt aardig. Icardi scoort met de ogen dicht, Mertens vond na een moeilijk begin zijn vorm terug en Torreira is een betrouwbare breker op het middenveld. Ook defensief heeft de coach orde op zaken gesteld. Zijn verdediging is de minst gepasseerde dit seizoen en dat heeft veel te maken met Victor Nelsson. De Deense centrale verdediger miste nog geen enkele wedstrijd en rijgt de sterke prestaties aan elkaar. En als er toch een tegenstander door de linies breekt, is er nog altijd de ervaren Uruguyaanse doelman Fernando Muslera.

Mertens in crescendo

Ook Dries Mertens speelt een belangrijke rol in het succes. Na een aanpassingsperiode levert hij eindelijk de prestaties waarvoor Galatasaray hem gehaald heeft . De Rode Duivel kon pas laat aansluiten bij zijn nieuwe ploeg en miste de voorbereiding. Dat resulteerde in een vormdip die er zelfs voor zorgde dat hij ter discussie stond voor een selectie voor het WK in Qatar. Bondscoach Roberto Martinez nam hem toch mee en gaf hem redelijk wat speeltijd. Maar het WK liep uit op een teleurstelling en daar had ook Mertens een aandeel in: hij miste toch enkele kansen.

Dries Mertens speelde zich in 2023 in de gratie van de Turkse fans. © Getty

In Turkije leek alles plots wél te lukken. Mertens speelde zich in de ploeg met zijn vertrouwde spel: knappe doelpunten, mooie combinaties en vooral plezier op het veld. En dan nog vanaf een ‘nieuwe’ positie. Buruk posteert Mertens meestal op de klassieke nummer 10-positie en dus niet meer op de flank. Logisch, want op zijn 35e is Mertens niet meer zo snel als hij vroeger was. In een meer centrale positie hoeft dat geen manco te zijn.

Kan het nog misgaan?

De aardbeving in Turkije heeft diepe wonden geslagen. Desondanks wordt er dit weekend opnieuw een vrijwel volledige speeldag afgewerkt. De vraag is of er een ploeg in staat is om Galatasaray nog van de titel te houden. Het team bulkt van vertrouwen, de traditionele 4-2-3-1 van Buruk werkt, er worden nauwelijks punten verspeeld en er kwam recent nog offensieve versterking bij. De Italiaanse woelwater Nicolò Zaniolo stapte over van AS Roma, waar hij niet meer tevreden was.

De bekende Galatasaray-fans zullen weldra hun team weer zien schitteren. © Getty

Toch is de weg naar de titel niet zonder hindernissen. Een blik op de kalender toont dat er nog confrontaties volgen met alle drie de achtervolgers: Fenerbahçe, Istanbul Başakşehir en Beşiktaş, een drietal waarvan Galatasaray in de heenronde gewonnen heeft. Het worden dus nog een paar spannende maanden voor de club, die voor de 23e keer de titel kan pakken.