Rode Duivels: Tedesco laat Witsel en Mertens thuis, Lavia krijgt eerste selectie

Domenico Tedesco heeft vrijdag zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekendgemaakt. De Italiaanse Duitser opteerde voor een kleine kern van 24 spelers (vier doelmannen en twintig veldspelers) voor de interlands tegen Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart). Axel Witsel, Dries Mertens, Hans Vanaken en Leander Dendoncker ontbreken, Roméo Lavia is de enige debutant.

Tedesco had in vergelijking met de mislukte Wereldbeker in Qatar wel opnieuw een plaats voor Sebastiaan Bornauw, Thomas Kaminski, Dodi Lukabakio, Orel Mangala, Dennis Praet, Alexis Saelemaekers en Matz Sels. Jérémy Doku is er ondanks een (lichte) blessure ook bij.

Verwachte namen als Bryan Heynen en Mike Trésor haalden de kern niet.

Na het WK gaven Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet aan niet langer uit te willen uitkomen voor de Rode Duivels. Youri Tielemans, Thorgan Hazard en Michy Batshuayi zijn out met blessures.

Tedesco verklaarde zijn selectie voor de 19-jarige Roméo Lavia nader. Volgens hem kan de defensieve middenvelder van Southampton een meerwaarde betekenen voor de nationale ploeg.

Dat Witsel er niet bij is, noemde de bondscoach ‘een moeilijke beslissing maar allerminst definitief. De deur blijft open, in juni kan hij er weer bijzijn.’