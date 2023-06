Rode Duivels spoelen woelige dagen door met 0-3 zege in seizoensafsluiter in Estland

De Rode Duivels hebben dinsdagavond op de vierde speeldag in groep F van de EK-kwalificaties met 0-3 (rust: 0-2) gewonnen op bezoek bij Estland. Romelu Lukaku effende in een moeizame eerste helft het pad met twee doelpunten (37. en 40.), in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zette Johan Bakayoko de 0-3 eindstand op het scorebord in de A. Le Coq Arena. Voor de youngster van PSV Eindhoven het eerste doelpunt bij de nationale elf.

Bij een verplaatsing naar Estland weet de bezoekende ploeg op voorhand wat ze zal voorgeschoteld krijgen: een laag blok met een vijfmansverdediging en een op de counter loerende thuisploeg. Het is aan de bezoekers om het spel te maken, maar de Belgen kregen geen intensiteit in het wedstrijdbegin – dat was zaterdag tegen Oostenrijk in het eerste halfuur ook al het geval.

Op het kwartier volgde de omgekeerde situatie. Op een uit de lucht gevallen counter speelde Yannick Carrasco net iets te hard in op Romelu Lukaku – voor de tweede wedstrijd op rij de Belgische aanvoerder – waardoor de topschutter aller tijden niet kon besluiten. Ondanks een alweer heel moeizame eerste helft mochten de Belgen toch met een dubbele voorsprong gaan rusten. Wie anders dan Romelu Lukaku zorgde daarvoor. Op voorzet van Aster Vranckx, die bij zijn eerste basisplaats meteen voor zijn eerste assist zorgde, duwde Big Rom de 0-1 tegen de netten. Drie minuten later deed hij dat nog eens over, deze keer op voorzet van Arthur Theate.

Doelpunten nummer 74 en 75 voor Lukaku, het zijn duizelingwekkende cijfers.

Veel dreiging hadden de Esten daar voor rust niet tegenover gezet. Op links was Vlasiy Sinyavskiy de bedrijvigste man bij de thuisploeg, Timothy Castagne had er zijn handen mee vol. Pas na de pauze kwam er wat meer Estse drang naar voren, al kabbelde de partij vooral voort aan een gezapig tempo. De Belgen hadden de controle en duwden niet echt door om de score verder uit te diepen. Er werd nog duchtig gewisseld en zo mocht ook Michy Batshuayi zijn eerste minuten onder Tedesco sprokkelen. Olivier Deman debuteerde nog en diep in het slot legde Bakayoko de eindstand vast.

Ook groepsleider Oostenrijk pakte de drie punten, na een 2-0 zege tegen Zweden dankzij twee late doelpunten. De Belgen volgen met zeven punten op de tweede plaats in de groep, op drie punten van Oostenrijk, dat evenwel een wedstrijd meer gespeeld heeft.

Met de wedstrijd in Estland trekken de Duivels niet alleen een streep door een lang en zwaar seizoen, maar ook onder enkele turbulente dagen vanwege de kapiteinskwestie met doelman Thibaut Courtois. De eerstvolgende interlandbreak wordt pas in september afgewerkt, met een verplaatsing naar Azerbeidzjan (9 september) en een thuiswedstrijd tegen Estland (12 september). Tijd genoeg dus om de hele kwestie te laten bezinken en vervolgens te bekijken of er eventueel een verzoening mogelijk is tussen de nationale nummer een en Domenico Tedesco