Ontslag Domenico Tedesco: de coach van de Rode Duivels verloor zichzelf in compromissen

Wat alom werd verwacht, maakte de Belgische voetbalbond vrijdag officieel: het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco. De Duitser arriveerde vol innovatieve ideeën, maar de verdediging van de Rode Duivels was nooit goed genoeg om die te ondersteunen.

Het was een tijd van zekerheid. Voor de eerste interlands van 2024 had Domenico Tedesco bijna niets dan overwinningen op zijn cv bij de Rode Duivels staan. Iedereen prees zijn consistentie. De lijn van de Duitser was net zo duidelijk als die van Hergé, wiens museum in maart vorig jaar werd gekozen om de verlenging van Tedesco’s contract tot het einde van het WK 2026 aan te kondigen.

Het begin van de problemen was echter niet ver weg. Een doelpuntloos gelijkspel in een vriendschappelijke interland tegen Ierland in maart. Daarna een overwinning diep in blessuretijd verspeeld op Wembley tegen Engeland (2-2). In beide gevallen gaven de Rode Duivels te veel kansen weg. ‘Natuurlijk zijn ze een van de beste teams in Europa, maar we moeten beter doen dan dat’, zei Tedesco twee maanden later toen hij zijn EK-selectie bekendmaakte. Hij was nog steeds zichtbaar geïrriteerd door de prestatie.

Dat bleek ook uit zijn selectie: geen Koni De Winter meer, die teleurstelde in Ierland, wel een verrassende terugkeer van Axel Witsel, voordien nooit aanwezig in de lijstjes van Tedesco.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 17, 2025



Defensie versterken

Om aan te vallen zoals hij zou willen, moest Tedesco een sterkere verdediging vinden. Witsel moest daarbij helpen. In het ‘land van het compromis’ leek hij te buigen voor de lokale gebruiken. Zijn duidelijke lijn werd doorgestreept. Witsel, briljant in een vijfmansverdediging bij zijn club, moest in een viermansachterhoede opereren. Hij kon de twijfels in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Montenegro niet wegspelen en raakte vervolgens geblesseerd.

Tedesco sloot de gelederen, zelfs toen Thomas Meunier zich op zijn beurt terugtrok terwijl Jan Vertonghen onzeker was. Maxim De Cuyper leek een kandidaat als linksback, maar hij werd tegen Slowakije op de bank gezet om plaats te maken voor Yannick Carrasco. Een vleugelspeler die in de verdediging én op zijn slechte voet werd geplaatst. Iets meer dan een jaar nadat hij bekende namen had gedumpt om ruimte te maken voor zijn plan, gooide Domenico Tedesco dat plan in de prullenbak.

Bezweken onder druk

Het EK in Duitsland werd een opeenvolging van tactische fouten, afgesloten door een smakeloze 4-4-2 tegen Frankrijk. Tedesco’s plan diende alleen om de nochtans offensief onmondige Fransen het scoren te beletten. Het afgeweken schot op de knie van Jan Vertonghen dat in de 85e minuut het Belgische lot bezegelde, was eerder een logisch gevolg dan een ongelukkige speling van het lot.

Toen al wees iedereen met de vinger naar Tedesco. Hij leek te zijn bezweken onder de druk van het evenement.

De Duivels en bondscoach Domenico Tedesco druipen af na de nederlaag tegen Frankrijk op het EK in Duitsland. © DeFodi Images via Getty Images

Nadat Tedesco mea culpa had geslagen, diende zich in het najaar tijdens de Nations League de mogelijkheid aan om het heft weer in eigen handen te nemen. De bondscoach beloofde dat het België van morgen eruit zou zien zoals het België dat hij voor ogen had. De grillen van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne hielpen om orde op zaken te stellen in de hiërarchie, evenals het pensioen van Jan Vertonghen en het stilzwijgend buitenspel zetten van Yannick Carrasco en Axel Witsel. Het was tijd voor de nieuwe generatie en wederopbouw.

Dezelfde problemen

Heel snel dook het dilemma echter weer op. Als de Duivels besloten om defensiever te spelen, leden ze onder hun gebrek aan collectief denken en moesten ze vertrouwen op dribbelaar Jérémy Doku om op de helft van de tegenstander te komen. Als ze daarentegen besloten hun beste aanvallende talenten te combineren, ging de defensieve wonde weer open en kon niemand het bloeden stoppen.

Net als Romelu Lukaku, die het hele EK stil was, scoorde België niet meer. Zijn korte terugkeer veranderde niets. Het dwong Tedesco alleen om een nieuw compromis te sluiten.

Half november was tegen Israël, voor wat de laatste match van het Tedescotijdperk zou worden zijn, alles verdwenen. Geen sterren, geen collectief. Zonder Courtois, Witsel, Carrasco, Onana, Doku, De Bruyne en Lukaku stortten de Duivels in Boedapest in (1-0).

Israel 🇮🇱 defeats Belgium 🇧🇪 1-0 in a sensational Nations League match! pic.twitter.com/cpicHzCRTq — The Uri (@uricohenisrael) November 18, 2024



Het kostte Tedesco zijn laatste krediet. In de twee jaar onder zijn bewind hebben de Duivels geen stappen gezet. Meer zelfs: het aantal vraagtekens over de ploeg is vergroot.