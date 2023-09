Michael Verschueren verlaat na ruim 13 jaar Raad van Bestuur Anderlecht

Michael Verschueren heeft maandagavond de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht geïnformeerd dat hij zijn mandaat als bestuurder beëindigt. Hij gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan binnen het internationale voetbal waarvoor een volledige onafhankelijkheid vereist is. Dat meldt paars-wit.

Michael Verschueren zetelt al sinds 2010 als bestuurder en was ook lang aandeelhouder van de club. “Hij heeft zich met zijn expertise, zijn hart voor de club en zijn netwerk steeds volop ingezet voor RSC Anderlecht”, klinkt het bij de Brusselaars. “Naar het voorbeeld van zijn vader, wijlen Michel Verschueren, die als sportief manager onze club naar vele successen stuwde tussen 1980 en 2003.”

“Ik heb altijd geprobeerd deze mooie club mee vorm te geven, in navolging van een aantal krachtige voetballeiders voor mijn tijd”, zegt Michael Verschueren in een mededeling van RSCA. “Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan de fans, bestuurders en sponsors van de club voor hun vertrouwen tijdens de afgelopen jaren. Het moment is gekomen om mijn energie ten dienste te stellen van de verdere uitbouw van het internationale voetballandschap.”

Michael Verschueren vertegenwoordigde ook sinds 2013 Anderlecht en het Belgische voetbal bij de European Club Association (ECA). Eind november 2018 nam hij voor anderhalf jaar een uitvoerende rol op binnen het management van de club. Daarna plooide Verschueren zich terug op zijn rol als bestuurder en zijn werkzaamheden als Executive Board Member bij de ECA.