Manchester City-Arsenal: titelstrijd tussen Kevin De Bruyne en Leandro Trossard 

Vanavond staat Arsenal voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De koploper uit Londen gaat op bezoek bij eerste achtervolger Manchester City.

De laatste keer dat Arsenal kampioen speelde dateert al van 2004. Toen waren ze onder hun iconische trainer Arsène Wenger een heel seizoen lang ongeslagen. Dat deed niemand ze ooit voor of na. Vandaag, negentien jaar later, staan de Gunners opnieuw al een hele poos aan de leiding in de Engelse Premier League. Arsenal bloeide dit seizoen helemaal open onder coach en ex-speler Mikel Arteta.

Hoewel er na vanavond nog vijf wedstrijden te spelen zijn, valt de titelstrijd tussen Arsenal en Manchester City straks waarschijnlijk al in een definitieve plooi. Op dit moment staat Arsenal vijf punten voor op de Citizens, maar die hebben nog twee inhaalwedstrijden tegoed. Wil Arsenal voor het eerst sinds 2004 nog eens een titelfeest vieren, dan is winnen tegen City een must. Anders hebben ze hun lot niet meer in eigen handen.

City is al zes wedstrijden op rij ongeslagen in de eigen competitie, toonde zich beresterk in de Champions League tegen Bayern München en zal wellicht geen punten meer laten liggen. Arsenal kan daarbovenop achterin niet rekenen op vaste waarde William Saliba, die geblesseerd is. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door Rob Holding. Het wordt dus een extra moeilijke opgave om het koningsduo Kevin De Bruyne – Erling Haaland van City, samen goed voor 37 goals en 20 assists in de Premier League, af te stoppen. Beide scoorden trouwens in de vorige confrontatie met Arsenal (1-3).

De Gunners hopen wel hun kapitein Granit Xhaka te recupereren. De Zwitserse middenvelder bleef wegens ziekte aan de kant tegen Southampton. Arsenal speelde toen voor een derde keer op rij gelijk (3-3) en raakt maar moeilijk uit het dalletje.

Kevin De Bruyne vs Leandro Trossard

Naast een krachtmeting tussen een oude en een nieuwe grootmacht in het Engelse voetbal (City speelt pas sinds 2002 onafgebroken in de Premier League), is het vooral een duel tussen twee smaakmakers bij hun clubs én de Rode Duivels. Tijdens het afgelopen WK spraken vele supporters van de Rode Duivels nog hun onvrede uit over de lakse houding van De Bruyne op het veld en schreeuwden om meer speelminuten voor Trossard.

Bij hun club zijn beide spelers dit seizoen belangrijk. Hoewel Trossard pas sinds januari overkwam van Brighton & Hove Albion FC, lijkt hij onmiddellijk zijn draai gevonden te hebben bij Arsenal. In amper drie maanden tijd scoorde hij al één keer en gaf maar liefst zeven assists.

Ondanks zijn goede start bij zijn nieuwe club slaagde Trossard er de laatste drie wedstrijden niet meer in zijn stempel te drukken: drie invalbeurten, nul goals en nul assists. Nu is het nog maar de vraag of Trossard vanavond zijn concurrent Gabriel Martinelli op de bank kan houden.

Martinelli scoorde in de laatste drie wedstrijden twee keer binnen de eerste dertig minuten. Snel op voorsprong komen in het Etihad Stadium zou het ideale scenario zijn, al zal ook Trossard erop gebrand zijn punten te pakken tegen zijn kapitein bij de Rode Duivels.

Aan de andere kant staat Kevin De Bruyne, kapitein van Manchester City en stilletjesaan een icoon in Manchester. Sinds het seizoen 2015-2016 strooit onze landgenoot met assists bij de Citizens. Sterker nog, sinds zijn komst gaf De Bruyne in maar liefst vier seizoenen meer dan vijftien assists. Ter vergelijking: de enige speler die in zijn buurt komt, is Cesc Fàbregas, die in twee seizoenen meer dan vijftien assists gaf.

Nadat De Bruyne in de heenwedstrijd tegen Bayern München om tactische redenen was gewisseld door Pep Guardiola, vroegen media zich af wat er aan de hand was met ‘Kevin De Boze’. Helemaal niets, zo blijkt. Meteen na die mindere wedstrijd gaf De Bruyne de criticasters lik op stuk. In zijn laatste drie Premier League-wedstrijden was hij goed voor één goal en drie assists én tussenin nog voor een assist in de terugwedstrijd tegen Bayern.

Cijferkampioen City

Hoewel Arsenal knap eerste staat, is het City dat op alle andere vlakken uitblinkt. Ook dit seizoen vindt De Bruyne zijn spits, het Noorse wonderkind Erling Haaland, vlotjes. City levert zowel de topscorer (Haaland, 32 goals) als de beste aangever (De Bruyne, 15 assists). Daarnaast scoorden de Citizens met twee wedstrijden minder tot dusver al 78 doelpunten in de Premier League. Dat is er eentje meer dan Arsenal. Verdedigende middenvelder Rodrigo ‘Rodri’ Hernández gaf dan weer het grootste aantal passes van heel de Premier League (2560).

Het belooft een spannend duel te worden. Kunnen de Gunners hun vierentwintigste overwinning van het seizoen boeken en de titelstrijd definitief beslechten? Het is alleszins zo goed als zeker dat een Belg de Premier League wint.

