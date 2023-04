KV Oostende naar 1B: hoe de Kustboys naar tweede klasse navigeerden

Rommel achter de schermen, stuurloos op het veld. Na een rampseizoen dat uitmondde in de degradatie, zijn de Kustboys aan herbronning toe.

Einde verhaal voor KV Oostende. Na een zoveelste zielloze partij, die op 0-4 eindigde, moet het volgend jaar aantreden in 1B. Daar zal het, gezien de financiële situatie, er alles moeten aan doen om het hoofd boven water te houden. Want niet alleen op het veld, maar ook hogerop bleven de problemen zich opstapelen. Van het weireldploegsje van Marc Coucke, schiet maar weinig over.

Wissel van de wacht

Alexander Blessin, de man die Oostende twee jaar terug nog naar een vijfde plek bracht, zal schrikken bij dit nieuws. De Duitser gooide hoge ogen met zijn gegenpressing en zorgde voor een lyrische sfeer aan ’t zeetje. Daar is nu niks meer van te merken. Na het vertrek van een paar sleutelspelers zoals Arthur Theate, Jack Hendry en Andrew Hjulsager stortte de structuur volledig in. De vervanging was ondermaats, waardoor er dit jaar een tekort was aan kwaliteit in de kern. Yves Vanderhaeghe, die aan het seizoen begon als coach, had er nog goede hoop op. Hij sprokkelde bij mondjesmaat punten en kende een aardige start.

Maar plots kreeg hij, nota bene na een overwinning tegen Eupen, te horen dat zijn diensten niet langer gewenst waren. Het Oostendse bestuur, onder leiding van CEO Gauthier Ganaye, gaf aan meer vertrouwen te hebben in Dominik Thalhammer. Die had mooie dingen laten zien bij Cercle Brugge en zijn voetbal leunde meer aan bij wat Blessin op de mat had gelegd.

Dominik Thalhammer nam over van Yves Vanderhaeghe, maar deed dat niet per se beter. © Getty

Al snel bleek die beslissing niet de juiste te zijn. Oostende zakte in het klassement naar de degradatiezone en zag 1B steeds dichterbij komen. Ondanks het feit dat Thalhammer tijdens de WK-break alle tijd had om te sleutelen aan zijn ploeg, veranderden de resultaten amper. De Kustboys brachten pressievoetbal, maar keer op keer liep het mis. Slechts drie keer konden ze de nul houden. Wie hoog op het veld wil staan, moet achteraan natuurlijk wel de deur kunnen dichthouden.

Sinds speeldag 19, iets voorbij de helft van de competitie dus, kampeerde Oostende bij de laatste drie. Van een eindsprint was er nauwelijks sprake. Na de thuiswedstrijd tegen Club Brugge was er een kort moment van hoop. 3-0 winnen tegen de landskampioen, dat zagen de fans niet iedere week gebeuren. Maar de euforie was van korte duur, want de week nadien kon degradatieconcurrent Eupen tot drie keer toe een Oostendse voorsprong ophalen. Uiteindelijk werden de punten gedeeld, maar daar schoten beide clubs weinig mee op. Daarna werd nog vier keer verloren en zo geschiedde.

Afwezig bestuur

Naast de sportieve malaise, kwam ook de leiding van de club niet echt fraai in beeld dit seizoen. De CEO, die nog andere clubs in zijn portefeuille heeft, was te weinig aanwezig in de club en dat liet zo zijn sporen na. Toen vorige week een paar spelers de positie van Thalhammer in vraag stelden, kon Ganaye niet adequaat reageren, want hij was nergens te bespeuren. Uiteindelijk werd er overlegd via telefoon en ging de storm liggen. Thalhammer bleef aan, ondanks de uitdrukkelijke oproep van onder andere Maxime D’Arpino om verder te gaan met de beloftencoach, Kurt Bataille.

CEO Gauthier Ganaye is een van de verantwoordelijken achter de financiële malaise bij Oostende. © Belga

Dat was niet het eerste incident dat zich voordeed bij Oostende. Eerder in het seizoen meldden verschillende media dat er financieel heel wat zaken niet in orde waren. Zo zouden Yves Vanderhaeghe en Jack Hendry nog steeds niet correct uitbetaald zijn. Er zou zelfs geen geld zijn om de bakker nog te betalen. Dat er nog steeds 800.000 euro per jaar moet betaald worden aan Marc Coucke voor het gebruik van de hoofdtribune, helpt ook niet. Als je dan geen actie onderneemt, volgt de afgrond snel.

Doodsvonnis getekend?

Nu de degradatie een feit is, komen die financiële problemen des te meer op de voorgrond. De situatie was al niet gezond, maar nu zullen er nog minder inkomsten binnenkomen. Door de sportieve werking van de club, heeft het ook geen spelers meer om te verkopen. Zonder extra kapitaal wordt het extreem moeilijk voor Oostende om in 1B te overleven. Maar alvorens het daar mag aantreden, zal het eerst een licentie moeten zien te bemachtigen. Een eerste oordeel daarover was negatief, net door de financiële situatie.

Er gaan geruchten over een overname. Vandaag kwam er al een delegatie langs van de Engelse club Newcastle, om de accommodatie te bekijken. Er zouden nog twee andere groepen, uit China en de VS geïnteresseerd zijn om een nieuw project op poten te zetten in Oostende. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Woelige tijden dus voor de Kustboys. Anders dan wat de goaltune van de Diaz Arena laat horen, verloopt het er allerminst magnifique. ‘Le plus beau’ draait zich om in zijn graf.