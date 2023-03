Kompany bij Burnley: de rijzende ster van The Championship

Het gaat hard voor Vincent Kompany. De ex-Rode Duivel is op weg om met Burnley de titel te pakken in de Engelse tweede klasse en krijgt aan alle kanten lof toegezwaaid. Een analyse van het succes van Vince The Prince.

‘Op een dag zit hij waar ik nu zit’. Aan het woord is Manchester City-coach Pep Guardiola, tijdens een persconferentie na afloop van de confrontatie tussen zijn team en het Burnley van Vincent Kompany in de vijfde ronde van de FA Cup. De voormalige Rode Duivel en ex-trainer van Anderlecht lijkt nu al klaar voor een stap hogerop, maar wil daar naar eigen zeggen nog niets van weten. Hij houdt zich liever aan het motto dat hij al hanteerde in zijn periode bij Anderlecht: trust the process. Maar hoe verliep dat proces tot nu toe?

Belgische enclave

Afgelopen zomer, na de pijnlijke exit bij Anderlecht, trok Kompany naar Burnley, dat vorig seizoen uit de Premier League was gezakt. Burnley zocht een trainer die de club opnieuw naar de hoogste klasse kon loodsen. Met een klein budget dan nog, want Burnley moest nog een lening afbetalen die het was aangegaan na de overname in 2020. Er moest dus heel slim gewerkt worden met een klein spaarpotje.

Josh Cullen (ex-Anderlecht) is de rechterhand van Kompany op het veld. © Getty

Zo gezegd, zo gedaan. Kompany haalde tal van spelers voor een prikje en daar zaten nogal wat oude bekenden tussen. De ex-Rode Duivel gebruikte zijn invloed en reputatie om spelers te overtuigen het avontuur aan te gaan. Hij trok spelers aan die hij kende van de Belgische competitie zoals Manuel Benson (ex-Antwerp), Vitinho (ex-Cercle Brugge) en Josh Cullen, die hij zelf onder zijn hoede had bij Anderlecht. Daarnaast gebruikte hij zijn connecties bij zijn voormalige club Manchester City om er jong talent weg te plukken.

Het bleken de juiste transfers. Na een paar weken draaide Burnley mee aan de top van het klassement. Een verrassing, want nogal wat kenners vonden Kompany eerst een vreemde keuze. Zijn stijl zou niet passen bij het stugge Burnley, dat vrijwel nooit op balbezit speelde. Toch slaagde hij erin zijn visie over te brengen op zijn kern, zonder daarbij veel punten te verliezen. Hij transformeerde de club volledig, en dat in een competitie die volgens velen een van de moeilijkste ter wereld is.

Tactisch plaatje

Naarmate het seizoen vorderde, zag het er steeds beter uit voor The Clarets. Intern kwam al snel de beslissing om vol voor de promotie te gaan en eventueel voor het kampioenschap. Beide doelstellingen lijken nu al zo goed als bereikt. De ploeg van Kompany staat op kop, met een voorsprong van maar liefst dertien punten op de eerste achtervolger, Sheffield United.

Het voetbal van Burnley doet wat denken aan dat van Manchester City. Kompany’s team heeft gemiddeld 63 procent balbezit en bouwt traag op. Zo dwingt het de tegenstander te lopen, in de hoop dat er gaatjes vallen in de defensie. Hoge druk hanteert de ploeg zelden: Kompany vindt het niet erg om de bal iets lager op het veld te veroveren.

🇧🇪☑️ Vincent Kompany's Burnley are 13 points clear at the top of the Championship! pic.twitter.com/JdNqlDlwhN — EuroFoot (@eurofootcom) March 11, 2023

Ook op defensief vlak valt er weinig aan te merken. Al van bij het begin besteedt Kompany veel aandacht aan de fysieke paraatheid van zijn kern. Hij verhoogde de trainingsarbeid en dat werpt nu vruchten af. Iedereen is in staat om heel wat kilometers af te leggen en zo de tegenstander collectief op te vangen. De cijfers bewijzen het: 6 van de 11 spelers op het veld maken gemiddeld drie defensieve acties per wedstrijd, maar niemand maakt er meer dan vier.

Op die manier heeft Kompany een ploeg gesmeed die naar Championship-normen heel allround is. Het grootste aantal doelpunten en het kleinste aantal tegendoelpunten: dat zegt genoeg.

Vraagtekens

Afgelopen week nam Kompany het in de FA Cup dus op tegen zijn ex-club, het Manchester City van Pep Guardiola. Het werd een 6-0-pandoering. Al snel rezen er twijfels: is dit Burnley wel klaar voor de Premier League? Maar wat dat betreft was de bekerwedstrijd zeker geen graadmeter. Manchester City is een van de beste ploegen ter wereld. Het is geen schande om tegen zo’n team onderuit te gaan, en al helemaal niet als je weet dat Kompany op een gedurfde manier speelde, hij paste zich niet aan. Bovendien trad Burnley niet aan in zijn vertrouwde Turf Moorstadion.

Volgens Pep Guardiola staat het vast: ooit staat Kompany voor de dug-out van Manchester City. © Getty

Door de uitspraken van Guardiola rees de vraag of zijn gedoodverfde opvolger wel in Burnley moet blijven. De Spanjaard acht Kompany in staat om grootse dingen te verwezenlijken en dan wordt er al snel gekeken naar een grotere club. Tottenham Hotspur zou al gepolst hebben, maar ving bot. Kompany’s contract loopt ook nog vier jaar. Hij zal dus waarschijnlijk zijn avontuur met Burnley voortzetten in de Premier League.

Bovendien is het helemaal niet zeker dat zijn visie zou aanslaan bij een grotere club. Bij Burnley kreeg hij carte blanche om de ploeg te bouwen die hij voor ogen had. De werking van de club werd aangepast aan hem en niet omgekeerd. Bij een topclub, waar de belangen soms veel groter zijn, zou dat niet automatisch het geval zijn.

Het is hoe dan ook knap wat Kompany tot nu toe al heeft bereikt. Na de soap bij Anderlecht werkt hij, een beetje onder de radar, aan de weg naar boven. En ondertussen blijft hij met beide voetjes op de grond.