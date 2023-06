Kippenvelmoment: ‘Dat fantastische seizoen uit 1997 neemt niemand Lierse nog af’

Voetballer Eric Van Meir maakte bij SK Lierse vrienden voor het leven, die hij nooit meer zag.

Jef Van Baelen vraagt toppers naar hun mooiste sportherinnering.

Kampioen worden met Lierse is iets anders dan de titel winnen met Club Brugge of Anderlecht. Iedereen gunde het ons, het sympathieke ploegje uit de Kempen, maar niemand geloofde erin. Wij evenmin. Dat veranderde vijf speeldagen voor het einde, toen we AA Gent klopten met 4-5. De winning goal viel in de laatste minuut. Eerder hadden we Anderlecht en Club met ruime cijfers verslagen. Toen beseften we: het lot is met ons en de tegenstand is echt niet beter. Het kán.

Ik kan me vergissen, want het geheugen verdraait zulke zaken, maar ik herinner me geen zenuwen. Als we wonnen van Standard, dan was Lierse kampioen. Bij een gelijkspel stak Club Brugge ons nog voorbij. Spannend, zou je zeggen, maar wij stapten het veld op met het idee: dit pakt niemand ons af. Na 12 minuten was het raak. Ik kop een hoekschop tegen de lat, Dirk Huysmans werkt de rebound binnen. Vijf minuten later knal ik een vrije trap tegen het net, vanaf 25 meter. Door nog een goal van David Brocken stond het 0-3 aan de rust. Die match uitspelen, wetend dat je iets unieks aan het verwezenlijken bent: ik kan niet onder woorden brengen hoe hemels dat voelde. Bij het laatste fluitsignaal bestormden onze supporters het veld. Historische taferelen.

De titel van Lierse is intussen 26 jaar geleden. Vorig jaar hielden de oud-spelers een reünie. Die mannen zijn vrienden voor het leven, ook al heb ik sommigen niet meer gezien sinds toen. Wij waren een gemoedelijke bende kameraden die gewoon graag voetbalden, niet meer, niet minder. Het team had één vedette: keeper Stanley Menzo. Hij vertelde dat hij uit Nederland was vertrokken omdat het voetbal er ‘te professioneel’ werd. ‘Bij Lierse vind ik weer het plezier van de pure sport. Van voetballen omdat je het leuk vindt’, zei Stanley. Toen begreep ik niet wat hij bedoelde, nu wel.

Er is sindsdien veel gebeurd bij Lierse. Degradaties, de overname door de Egyptenaar Maged Samy, het faillissement na zijn vertrek. De club moest dat kampioenenjaar uitzweten, want nadien kwam er de Champions League, betaalde men hoge transfersommen en dito lonen… Jammer dat het zo is gelopen, maar dat fantastische seizoen uit 1997 neemt niemand Lierse nog af.