‘Help de VAR: geef meer macht aan de spelers’

‘Veel van de pijnpunten zijn op te lossen door meer macht en verantwoordelijkheid bij spelers en coaches te leggen. Dat doe je door iedere ploeg twee claims toe te kennen’, schrijft Kris Verbert. Hij verwacht dat een andere assistentie door de VAR in het voetbal zal leiden tot minder geniepige overtreidingen en schwalbes.

Het toevoegen van de Video Assistant Referee had als doel om clubs en fans correctere wedstrijden aan te bieden. Het vertrouwen daarin is momenteel volledig zoek. De mankementen zijn talrijk. De VAR ondermijnt het gezag van de scheidsrechter. Interventies duren te lang en worden nog verlengd wanneer de scheids zelf naar de beelden gaat kijken. Teams en fans begrijpen niet wanneer de VAR al dan niet mag tussenkomen, vinden het concept “clear error” maar niks, en weten vaak ook niet of een bedenkelijke fase wel door de VAR gecheckt werd. Op de koop toe moet het Referee Department iedere maandag toegeven dat er alweer fouten werden gemaakt.

Veel van deze pijnpunten zijn op te lossen door – u leest het goed – meer macht en verantwoordelijkheid bij spelers en coaches te leggen. Dat doe je door iedere ploeg twee claims toe te kennen.

De VAR, die in mijn voorstel nog slechts uit één persoon bestaat, komt alleen nog tussen als er een claim wordt gebruikt, en beslist vervolgens autonoom. Geen tijdverlies meer door gepalaver tussen meerdere VAR’s, of door de scheidsrechter naar het schermpje te roepen. Krijg je gelijk dan behoud je je claim, zoniet dan ben je er één kwijt. Het vage en verwarrende begrip “clear error” kan de vuilnisbak in. Een error is een error.

Dit zal resulteren in minder geniepige overtredingen enerzijds, en minder schwalbes anderzijds. Voetballers beseffen maar al te goed dat de 11 tegenspelers een veel completer zicht hebben op het spel dan één arme scheidsrechter. Een simpele claim volstaat om hun wangedrag te ontmaskeren. Momenteel is het misleiden van de scheidsrechter immers een te belangrijk onderdeel van het spel geworden.

Je kan meteen ook het overdreven, soms zelfs leugenachtig protest van spelers voorgoed uitroeien. Bestraf elke vorm van protest met een gele kaart tenzij men er een claim aan koppelt. De scheids kijkt direct naar de coach en vraagt: claim laten checken of geel voor je protesterende speler? Spelers zullen twee keer nadenken voor ze hun coach in dit lastige parket brengen. Zo krijg je een rustiger spelverloop met meer respect voor de scheidsrechter.

Want dit mag ook worden gezegd: de eigen tekortkomingen qua coaching en voetbal worden opvallend vlotter aanvaard dan de menselijke fouten van de arbitrage. Wie door zo’n fout bevoordeeld wordt neemt dat geschenk altijd in dank aan en zal de scheidsrechter nooit tegenspreken. Een hypocriete houding, maar schaamte bestaat niet in het topvoetbal. Reden te meer om hen zelf meer verantwoordelijkheid te geven.

Fairplay-specialist Kris Verbert is oprichter van de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup (“LZV Cup”), de grootste zaalvoetbalbond van het land met 907 clubs en 0 scheidsrechters.