Geen sfeer zonder fans: hoeveel volk trok er dit jaar naar het voetbal?

Voetbalclubs zijn niets zonder hun fans. Knack bracht daarom de supportersaantallen per team in kaart. Wat blijkt? Club Brugge heeft nog altijd de grootste aanhang.

De cijfers bewijzen het: Club Brugge krijgt het meest aantal toeschouwers over de vloer. Met een gemiddelde van net geen 21.000 aanwezigen scoorde de landskampioen net iets beter dan Standard, dat strandde op net geen 20.500. De slechtste leerling van de klas was dan weer Seraing, dat het gemiddeld met zo’n 2077 toeschouwers moest stellen. Net als de sportieve resultaten viel dus ook de aanwezigheid van de aanhang tegen. Misschien iets waar het in 1B werk van moet maken.

KV Mechelen en Zulte Waregem

Twee ploegen die het best goed deden, in relatie tot de positie in het klassement, waren KV Mechelen en Zulte Waregem. Beide teams leverden sportief allesbehalve een superprestatie, maar qua toeschouwers scoorden ze een stuk beter. Mechelen klopte af op een gemiddelde van 11.983 supporters, wat een 7e plaats oplevert. Zulte Waregem haalde een gemiddelde van 7383, goed voor een 8e plaats.

Het AFAS Stadion van KV Mechelen was het afgelopen jaar zeer populair, ondanks de mindere resultaten. © Getty

Union scoorde dan weer stukken beter op het voetballend vlak dan op het vlak van supporters. Ondanks de gunfactor die het zichzelf heeft geschonken de voorbije twee jaar, leverde dat slechts gemiddeld 6222 toeschouwers op. Het gezellige Joseph Marienstadion heeft een capaciteit van 8000, dat speelt natuurlijk ook mee. In dat opzicht is het misschien wel aan een uitbreiding toe.

Terug leven in Luik

Standard zag het aantal toeschouwers flink stijgen in vergelijking met vorig jaar. Toen lag het gemiddelde op ongeveer 16.000, nu op bijna 20.500. 4500 toeschouwers erbij dit jaar, dat is niet slecht geboerd van de Rouches. Conclusies trekken uit de cijfers van Anderlecht is dan weer moeilijk, door de wedstrijd achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem. Die trekt het gemiddelde sterk naar beneden.

Een laatste opvallende statistiek: slechts bij 10 van de 306 wedstrijden in de reguliere competitie was het stadion uitverkocht. Dat gebeurde eenmalig in Club Brugge, dat zo het record van dit seizoen op zijn naam schreef met zo’n 29.000 toeschouwers. Verder liep het stadion 4 keer vol in Anderlecht, 3 keer in Standard en 2 keer in Westerlo.