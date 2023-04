Frank Buyse laat licht schijnen op West-Vlaams voetbalweekend: ‘Zulte Waregem zakt niet’

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie staat er nog heel wat op het spel. Vooral enkele West-Vlaamse ploegen gaan een nerveus weekend tegemoet.

Wie haalt de play-offs, wie degradeert? Het moet allemaal nog beslist worden. De protagonisten dit verhaal zijn telkens West-Vlaamse ploegen. Club Brugge strijdt nog om een plek bij de top vier, Cercle Brugge kan zich nog bij de top acht scharen en Zulte Waregem wil koste wat kost in 1A blijven. Frank Buyse, senior writer bij Krant van West-Vlaanderen, geeft zijn eigenzinnige kijk op de laatste speeldag.

Dé West-Vlaamse wedstrijd van het weekend is zonder twijfel Zulte Waregem-Cercle Brugge. Waar zal het vuur het grootst zijn? Beide clubs hebben nog een doel.

Frank Buyse: Zonder twijfel Zulte Waregem. Iedereen dacht dat het kalf al verdronken was, maar ik heb altijd anders gedacht. Het klinkt wat eigenwijs, maar mijn voorspelling is wel uitgekomen. De hele week al hangt er een speciale sfeer in Waregem. Het nieuwe stadion zal ook voor het eerst volledig uitverkocht zijn, dus het zal er kolken. Bovendien heeft die 1-5 overwinning tegen Eupen een enorme boost gegeven. Bij hen zal de drang het grootst zijn.

Het gerucht gaat ook dat de spelers van Cercle Brugge zelf niet echt te vinden zijn voor play-off 2. Gedeeltelijk door de tegenstand, omdat het sowieso moeilijk zal zijn om mee te doen voor dat laatste Europese ticket. Maar ook omdat er twijfels bestaan of het überhaupt Europees mag spelen, aangezien zusterclub Monaco daar ook al zeker van is. De UEFA verbiedt namelijk dat twee clubs van dezelfde eigenaar in dezelfde competitie spelen en die kans zou dan wel bestaan. Het is natuurlijk nog voorbarig, maar het speelt wel mee. Alles tezamen lijkt de urgentie om play-off 2 te halen wel een stuk kleiner dan die bij Zulte Waregem om in 1A te blijven.

Coach Frederik D’Hollander kan zich zondag onsterfelijk maken aan de Gaverbeek. © Getty

Bovendien is ook een groot deel van de financiële zorgen van de baan, in het geval dat Zulte Waregem zich redt. Het stadion zal volledig afbetaald zijn, Franky Dury zal uitbetaald zijn en met iemand als Alieu Fadera is er ook wel spelersmateriaal om te verkopen.

In hoeverre speelt de recente trainerswissel bij Zulte Waregem een rol? Vorige week scoorde het tegen Eupen een paar doelpunten vanop stilstaande fases. Dat is dan toch omdat Frederik D’Hollander daarop heeft getraind?

Buyse: Ik vind in het algemeen dat de rol van een trainer vaak overschat wordt, zeker op tactisch vlak. Geef mij maar iemand die zijn spelers goed managet en autoriteit uitstraalt. In dat opzicht was het frappant dat D’Hollander voor aanvang van de wedstrijd aangaf dat hij wist wat de zwakke punten van Eupen lagen. Hij alludeerde waarschijnlijk op die doelpunten van Zulte, waarbij de verdediging van Eupen elke keer erg hoog stond en Ruud Vormer als middenvelder die bal daar telkens over speelde. Of je daar een tactisch meesterbrein voor moet zijn, weet ik niet, maar het klopte uiteindelijk wel. Ook dit weekend zal hij wel een plannetje hebben om Cercle Brugge te ontwrichten. Het zou in ieder geval mooi zijn mocht een eenvoudige jongen van het huis zondag om 20u30 de grote held van Essevee worden.

Club Brugge liet het vorige week na om te scoren tegen Westerlo, doet het dat dit weekend opnieuw tegen Eupen?

Buyse: Neen, volgens mij niet. Er is nog altijd zoiets als een kwaliteitsverschil en dat zal zich zondag uiten. Club speelde vorige week een erg sterke partij, maar vergat zichzelf te belonen. Ik zie dat niet nog eens gebeuren. De spirit zit er nog steeds in bij de landskampioen en ook bij de coach. Ik was afgelopen week nog op het trainingscentrum in Westkapelle en zag daar een zeer strijdvaardige Rik De Mil. Dus ik verwacht toch dat Club met de nodige serieux aan de aftrap zal staan.

Ook spits Roman Yaremchuk ging (opnieuw) niet efficiënt om met de vele kansen. © Getty

Tegenstander Eupen kan nog degraderen als het geen punten haalt. Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen en op het einde van het seizoen gebeuren er al eens gekke dingen. Is Club Brugge na wat er de voorbije weken gebeurd is matuur genoeg om daar mee om te gaan?

Buyse: Die laatste speeldag heeft vaak nog een verrassing in petto. Maar Club zal zich daar niet aan laten vangen. Stel je voor dat Gent het laat liggen in Oostende en dat Club daar dan niet van zou profiteren. Nee, dat zie ik echt niet gebeuren. Ook al was de landskampioen heel wisselvallig dit seizoen, het zal gewoon zijn plicht doen tegen Eupen.

Veel verschil zal het ook niet maken. Gent zal zichzelf ook niet in de voet schieten tegen Oostende, zeker na het resultaat van gisteren (Gent verloor met 4-1 van West Ham en werd zo Europees uitgeschakeld). Play-off 1 is het enige wat nog telt voor hen en Oostende heeft de kwaliteit niet om daar nog iets tegenover te zetten. Nu het afscheid van 1A een feit is, zie ik niet in hoe het Gent nog in moeilijkheden kan brengen.

Over afscheid gesproken: bij KV Kortrijk nemen ze dit weekend afscheid van een legende.

Buyse: Ik hoorde deze week van de perschef van Kortrijk dat Kristof D’Haene echt heel veel interviewaanvragen heeft geweigerd. Hij kijkt uit naar zijn laatste wedstrijd en wilde zich volop kunnen focussen. Het zou mooi zijn voor Kristof en voor Kortrijk zelf om met een goed resultaat het seizoen af te sluiten. Dat wordt niet makkelijk, want Union doet nog mee voor de titel en zal dus zeker niet afwachtend voor de dag komen. Misschien zit er wel een gelijkspel in, maar meer dan dat denk ik niet. Hoe dan ook, het wordt een mooi moment voor de supporters om samen met Kristof die laatste match te beleven, met bijhorende foto’s en bloemstukken.