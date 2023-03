Europees voetbal: mogen Gent, Anderlecht en Union dromen van kwartfinale?

Het Belgische voetbal staat voor een belangrijk Europees tweeluik. Vanavond is er Başakşehir-Gent, morgen trekt Anderlecht naar Villarreal en krijgt Union zijn Duitse naamgenoot op bezoek. De inzet: een plaats in de kwartfinale van de Europa League of de Conference League.

Het is tot nu toe een boerenjaar geweest voor de Belgische ploegen op het Europese toneel. Club Brugge verbaasde iedereen door enkele knappe prestaties neer te zetten in de Champions League, Union werd groepswinnaar in de Europa League en AA Gent en Anderlecht konden zich plaatsen voor de knock-outfase van de Conference League.

De Europese coëfficiënt, de graadmeter die beslist over de verdeling van de Europese tickets, kreeg een broodnodige boost en het hoeft nog niet per se gedaan te zijn. Alle drie de overgebleven ploegen toonden in hun heenwedstrijd dat er nog een vervolg gebreid kan worden aan deze campagne. Bovendien presteerde het trio afgelopen weekend meer dan degelijk in de competitie, wat voor het nodige vertrouwen kan zorgen.

Doelpuntenmachine Orban

Als er één ding is waar Gent-coach Hein Vanhaezebrouck zeker over kan zijn voor de wedstrijd tegen Başakşehir, dan is het dat zijn team goals kan maken. Afgelopen weekend legde La Gantoise er maar liefst zes in het mandje. De held van de wedstrijd was Gift Emmanuel Orban, die vier keer scoorde. De Nigeriaan mepte Zulte Waregem eigenhandig tegen het canvas en doet de Gent-fans dromen van meer.

Gent-spits Gift Orban was de sensatie van het afgelopen voetbalweekend. © Getty

Om te beginnen de kwalificatie voor de kwartfinale van de Conference League. Geen gemakkelijke opdracht, maar ook geen onmogelijke. Gent won in zijn Europese campagne nog geen enkele keer buitenshuis. Wil het een strafschoppenreeks vermijden, dan is een uitzege een must. De heenwedstrijd eindigde op 1-1 en daar had de staat van het veld zeker een aandeel in. In de tweede helft was voetballen gewoon onmogelijk, de grasmat van de Ghelamco Arena was veranderd in een Gentse waterzooi. De aanhoudende regenval richtte heel wat schade aan.

Gent moet dus op zoek naar een overwinning in Turkije. Dat weet ook coach Hein Vanhaezebrouck: ‘We zullen er klaar voor zijn. Het is tijd om buitenshuis eens een resultaat neer te zetten dat de moeite waard is’, zei hij tegen de collega’s van Sporza.

Veerkrachtig Union

De mannen van trainer Karel Geraerts vertoonden dit weekend heel wat maturiteit. Nadat ze tegen Genk op achterstand waren gekomen door een vrij licht toegekende penalty, gingen ze nog voor de rust erop en erover dankzij twee fenomenale acties van Simon Adingra. Met een doelpunt en een assist schonk de Ivoriaan Union de overwinning en gooide zo ook de titelstrijd weer helemaal open.

En dat dan nog na een midweekmatch tegen Union Berlin, vierde in de Bundesliga. Dat was een geweldige partij, waarin de Duitsers tot drie keer toe een achterstand ophaalden, met als einduitslag 3-3. Zo’n typische Europa Leaguewedstrijd met veel kansen, veel doelpunten en een gekke uitslag. In de gietende regen kregen de meegereisde Union-supporters een waar spektakelstuk voorgeschoteld. Over de hele wedstrijd gezien had Union Berlin misschien wel meer verdiend, maar het sprong niet efficiënt genoeg om met de kansen. Union-doelman Anthony Moris hield zijn ploeg een aantal keer in de wedstrijd en aan de overkant counterden zijn ploegmaats met bravoure en precisie. Union was baas in Berlijn en hield zijn kansen gaaf voor de terugwedstrijd.

Union-spits Yorbe Vertessen was trefzeker in de heenwedstrijd, maar zal morgen niet aantreden. Hij heeft last aan de adductoren. © Getty

De nummer twee van de Jupiler Pro League etaleerde een bewonderenswaardige veerkracht. Het is misschien wel de grootste kwaliteit van Union: de enorme vechtlust en de wil om zich nooit gewonnen te geven. Ook morgenavond zal dat het geval zijn. Karel Geraerts gaf in het interview na de match in Duitsland aan dat de terugwedstrijd iets geslotener zal zijn en dan ben je met zijn ploeg nog niet klaar. Als Union zoals vorige week een paar keer kan prikken op de counter, dan lonkt de kwartfinale.

Paars-witte stunt

De ploeg die misschien het minste kans maakt om er nog iets van te maken, is Anderlecht. Afgelopen weekend haalden de Brusselaars het van ploeg in vorm Cercle Brugge, maar morgenavond wordt het wel even andere koek. Paars-wit wist Villarreal op 1-1 te houden in het Lotto Park, maar vergis u niet: dat was wel degelijk tegen een veredeld B-elftal. Zowel aanvallers Gerard Moreno en Yeremi Pino als defensief sluitstuk Pau Torres stonden niet aan de aftrap. Het blijft natuurlijk wel de verdienste van Anderlecht dat het dat gelijkspel uit de brand sleepte.

Misschien had er zelfs meer in gezeten, want de Spanjaarden toonden zich verre van superieur. Benito Raman bracht de thuisploeg zelfs op voorsprong, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden. Bij de supporters groeide toen het besef dat een stuntje mogelijk was. En zo geschiedde, dankzij een geweldige knal van de Deense toptransfer Anders Dreyer.

Anderlecht liet niet over zich heen walsen en dat op zich was al knap. De hamvraag is: duwt Villarreal morgenavond het gaspedaal wél volledig in? De Spaanse subtopper wil koste wat het kost ver raken in dit toernooi want in de competitie valt er niets meer te rapen. Mocht paars-wit het halen, dan zou dat een stunt van formaat zijn. Twee spelers lijken de sleutels in handen te hebben: Anders Dreyer en Islam Slimani, die andere geslaagde wintertransfer. De Algerijnse spits kan met zijn ervaring een heel belangrijke rol spelen.