Europees Kampioenschap U21: deze 5 onbekende (?) Duivels maken hun opwachting

Eerder raakte bekend dat Zeno Debast, Charles De Ketelaere, Roméo Lavia en Johan Bakayoko de Belgische selectie voor het Europees Kampioenschap U21 zullen versterken, maar beloftecoach Jacky Mathijssen heeft nog een handvol nobele onbekenden waarop hij kan rekenen.

Donderdag 15 juni werken de Jonge Duivels een oefeninterland af tegen Israël, waarna ze in rechte lijn naar het EK U21 2023 in Roemenië en Georgië trekken. Op dat EK is het voornaamste doel van de Jonge Duivels een ticket voor de Olympische Spelen 2024 te bemachtigen. De oefeninterland is voor sommigen een laatste kans om bij bondscoach Mathijssen een basisplek af te dwingen.

1. Hugo Siquet (20)

In december 2021 nam Hugo Siquet als Standard de Liège-speler nog de ‘Prijs Dominique D’Onofrio’ in ontvangst voor beste jonge nieuwkomer in eerste klasse. Enkele maanden later versierde hij een droomtransfer naar het Duitse SC Freiburg, wat achteraf een ferme misstap zou blijken. Na amper een half jaar keerde Siquet terug naar de Belgische competitie om zijn carrière te herlanceren bij Cercle Brugge. Ondertussen raakte bekend dat Siquet ook volgend seizoen op huurbasis bij Cercle blijft.

Siquet is een rechtervleugelverdediger die ook op het middenveld probleemloos zijn mannetje kan staan. Dat bewees hij de afgelopen maanden bij Cercle, dat in een 3-4-3-systeem zonder ‘echte’ rechtsachter speelde. Bij de Jonge Duivels zal Siquet, afhankelijk van het systeem-Mathijssen, stevige concurrentie krijgen van Louis Patris (22). De OHL-verdediger heeft er een minstens even knap seizoen op zitten: 2 doelpunten, 8 assists.

Hugo Siquet stond steevast in de basis bij Cercle Brugge. © Belga

2. Ameen Al-Dakhil (21)

Nadat hij met zijn gezin Irak ontvluchtte, werd Ameen Al-Dakhil in ons land al snel opgemerkt door de Belgische topclubs. In Neerpede zagen ze in hem een talentvolle nieuwe spits voor RSC Anderlecht. Als spits speelt hij al even niet meer. Bij de jeugd van Standard werd hij omgeschoold tot centrale verdediger, de positie waarop hij later zijn debuut zou maken.

In het begin van het seizoen 22/23 toonde Al-Dakhil zich bij STVV nog een secuur sluitstuk: 73 procent van zijn tackles slaagden en 84,7 procent van zijn passes kwamen aan. Vincent Kompany plukte hem met zijn Engelse Burnley FC weg bij STVV, wat een meesterzet zou blijken. In de Engelse tweede klasse ontpopte Al-Dakhil zich de laatste weken tot basispion en dwong hij promotie af met Burnley FC.

Beloning: Al-Dakhil werd door zijn sterke prestaties van de afgelopen weken voor de eerste keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Na hun interlands sluit hij aan bij zijn collega-Jonge Duivels.

Ameen Al-Dakhil (links) hield met Burnley FC 3 clean sheets in zijn laatste 5 wedstrijden. © Belga

3. Eliot Matazo (21)

In 2018 tekende onder meer Anouar Ait El Hadj, Jérémy Doku, Killian Sardella en Yari Verschaeren hun eerste profcontract bij RSC Anderlecht, net nadat Marc Coucke de ploeg had gekocht. Eliot Matazo weigerde. Hij koos voor een zonniger avontuur in het Vorstendom Monaco.

Daar maakte Matazo twee jaar later zijn professionele debuut, in de Ligue 1. Matazo toonde zich gretig en bleek een kleine kuitenbijter. À la N’Golo Kanté, bij het Engelse Chelsea FC. Amper twee maanden na zijn debuut kreeg Matazo dan ook zijn eerste basisplaats. Eentje die hij niet snel zal vergeten: na amper 35 minuten kreeg Matazo een rode kaart. Desondanks ging het vertrouwen in Matazo niet verloren.

Eliot Matazo speelde dit seizoen als verdedigende middenvelder 29 officiële wedstrijden voor AS Monaco. © Belga

4. Largie Ramazani (22)

Largie Ramazani, een pijlsnelle vleugelspeler die op zijn twaalfde het Brusselse (RSC Anderlecht) verliet voor een Engels avontuur. Via een passage bij Charlton kwam hij bij Manchester United terecht, waar hij zich vlotjes tot bij de U23 speelde. In 2019 mocht Ramazani zelfs voor de eerste – en achteraf gezien ook enige – keer opdraven voor de Red Devils, in de Europa League. United was al zeker van de volgende ronde en stuurde een volledig jongerenelftal naar Astana (Kazachstan). Ramazani verloor die wedstrijd wel op pijnlijke wijze met 2-1.

Verder moest Ramazani zich voornamelijk tevreden stellen met een plekje bij de U23 van United. Daarom koos de winger in 2020 voor een avontuur bij de Spaanse tweedeklasser UD Almería, waar hij wel speelminuten kon maken. Ramazani dwong in het seizoen 21/22 promotie af met Almería naar de hoogste divisie (La Liga).

Largie Ramazani gaf dit seizoen zelfs een assist tegen de koninklijke, Real Madrid FC (Courtois). © Belga

5. Johan Bakayoko (20)

Waarschijnlijk de bekendste ‘nobele onbekende’ van hen allemaal. Bakayoko maakte in maart erg plots zijn debuut bij de Rode Duivels, als vervanger van de geblesseerde Jérémy Doku. Tijdens zijn invalbeurt in de kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (0-3) gaf Bakayoko meteen zijn visitekaartje af met een assist voor Romelu Lukaku.

In België is hij nog een nobele onbekende, maar bij de Noorderburen in Eindhoven is hij, op het toptalent Xavi Simons na, de revelatie van dit seizoen. Bakayoko is sinds januari goed voor 4 doelpunten en 5 assists bij de Eindhovenaren. En dat terwijl hij in de jeugdreeksen van Club Brugge werd doorverwezen vanwege het gebrek aan de ‘no sweat no glory‘-mentaliteit.

Na het vertrek van Cody Gakpo in januari steeg Bakayoko naar de eerste plaats in de pikorde bij PSV. © Belga