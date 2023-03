Eerste selectie van bondscoach Tedesco: grote schoonmaak of minieme verandering?

Morgen maakt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, Domenico Tedesco, zijn eerste selectie bekend. Na het afscheid van Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet kondigt zich een wissel van de wacht aan.

Eind deze maand spelen de Rode Duivels twee interlands tegen respectievelijk Zweden en Duitsland. De eerste is een groepsmatch voor de kwalificatie voor EURO 2024, de tweede een vriendschappelijke wedstrijd. Voor dat tweeluik maakt bondscoach Domenico Tedesco morgen zijn selectie bekend. Voor het eerst sinds lang mogen we wel wat veranderingen verwachten.

Nu wel plaats voor ‘nieuw’ talent?

In het laatste jaar onder Roberto Martinez kwam er heel wat commentaar op zijn selecties. Hij gaf de gevestigde waarden te veel krediet en bracht in de aanloop naar het WK in Qatar te weinig vernieuwing. De nationale ploeg is te oud om wereldkampioen te worden, klonk het tijdens het WK. Spelers als Dries Mertens, Eden Hazard en Axel Witsel moesten het ontgelden omdat hun beste tijd voorbij leken te zijn.

Martinez hield vast aan heel wat pionnen op wie hij tijdens zijn passage bij de Rode Duivels altijd had kunnen rekenen. Pas op het WK zelf ontdekte voetbalminnend België dat iemand als Amadou Onana eigenlijk al onmisbaar was. Wat er toch op wijst dat er op voorhand veel te weinig geëxperimenteerd was. Ook spelers zoals Bryan Heynen en Mike Trésor kwamen niet in aanmerking voor een selectie, terwijl heel wat analisten daar toch op hadden gehoopt.

Romeo Lavia zat niet bij de WK-selectie van Roberto Martinez. Heeft zijn opvolger Domenico Tedesco wel een plaatsje voor hem? © Getty

De vraag is dus of er nu wel een vernieuwingsoperatie komt. Jongens zoals Heynen en Trésor die week na week in de Jupiler Pro League hun kunnen tonen en een groot aandeel hebben in het succes van Genk, zouden er nu misschien wel bij kunnen zijn. Dat geldt ook voor Romeo Lavia, die bij Southampton bewijst stilaan klaar te zijn voor het grotere werk.

Er zijn nog heel wat jonkies die staan te popelen om het shirt van Rode Duivel aan te trekken. Johan Bakayoko van PSV rijgt de laatste weken de knappe prestaties aan elkaar. De aanvaller moet nog uitmaken voor welk land hij wil uitkomen, want hij komt ook terecht bij de nationale ploeg van Ivoorkust. Daarom kan zo’n eerste selectie wel belangrijk zijn. Jupiler Pro League-sensatie Arthur Vermeeren van Antwerp zal dan weer niet bij de selectie zitten. De jonge middenvelder werd door Thierry Siquet opgeroepen voor de interlands van de nationale U19. Vermeeren zou kunnen doorschuiven, maar die kans is erg klein.

Wat met de offensieve weelde?

Hazard mag dan wel afscheid hebben genomen van de Rode Duivels, toch blijven er nog heel wat offensieve opties over voor Tedesco. De meeste daarvan doen het zeker niet slecht bij hun clubs. Leandro Trossard was de voorbije weken erg belangrijk voor Arsenal met enkele assists, Michy Batshuayi heeft er dit seizoen ook al heel wat ingelegd bij Fenerbahce. Ook Loïs Openda solliciteert nadrukkelijk voor een selectie: hij maakte afgelopen weekend een hattrick voor Lens in 4 minuten en 30 seconden, de snelste ooit in de Ligue 1.

Er waren aanvankelijk nog wat twijfels bij de transfer van Leandro Trossard naar Arsenal. Die heeft hij de afgelopen weken volledig weggewerkt. © Getty

Er zijn ook een paar vraagtekens. Charles De Ketelaere was na zijn glorieperiode bij Club Brugge bijna een zekerheid geworden in de selecties van Martinez. Nu de jonge aanvaller bij AC Milan nog niet tot scoren kwam en blijft zoeken naar zijn beste vorm, is hij misschien wat teruggezakt in de pikorde? De andere Belg die daar in de spits rondloopt, Divock Origi, is er slechts invaller. Dries Mertens is out met een blessure, terwijl Romelu Lukaku nog maar net weer aan spelen toekomt na lang blessureleed.

Tedesco heeft aangegeven geen uitgebreide selectie te maken, de plaatsjes zullen dus iets duurder zijn dan onder Martinez. Hij maakte er de gewoonte van om net heel veel spelers op te zoeken. Op offensief vlak zal er dus mogelijk een vaste waarde afvallen.

Een gloednieuwe defensie

Net als Hazard kondigde Toby Alderweireld recent aan dat hij het voor bekeken houdt bij de nationale ploeg. Tedesco moet dus nadenken over een nieuwe verdediging. De vraag is hoe hij zijn defensie wil neerzetten en met hoeveel verdedigers hij wil spelen. Alderweireld was op het WK de centrale man in de driemansdefensie, een rol die bij hem paste omdat hij met de bal aan de voet vaardig genoeg was om uit te voetballen of om een strakke lange bal – zijn handelsmerk – te trappen.

Wout Faes (rechts) in duel met Leandro Trossard. Krijgt de verdediger van Leicester City een hoofdrol van Tedesco? © Getty

Als Tedesco vasthoudy aan dat systeem, moet hij een soortgelijke figuur vinden. Dat kan Wout Faes zijn, die bij Leicester City in de Premier League ook in het hart van de defensie speelt en de maturiteit heeft om een verdediging te leiden. Jan Vertonghen is ook een optie, want ook hij is fijnvoetig genoeg om de opbouw te verzorgen. Hij is niet meer van de snelste, maar lost veel op met zijn positiespel en kan op die positie in principe niet vaak in zijn rug gepakt worden.

Als Vertonghen die rol op zich neemt, komt er een plekje vrij links in de verdediging. Dat gat kan opgevuld worden door Arthur Théate, die bij Rennes in de Ligue 1 vaste waarde is. Stel dat Tedesco met vier achterin wil spelen, dan kan Théate ook als linksback worden uitgespeeld.

Veranderingen zullen er zeker komen. De vraag is alleen: hoeveel?