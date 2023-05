Dortmund verstijft door titelstress en moet langverwachte titel alsnog aan Bayern laten

Bayern München heeft zich zaterdagnamiddag op de slotspeeldag in de Bundesliga voor de 33ste keer in zijn clubgeschiedenis en de elfde opeenvolgende keer tot Duits landskampioen gekroond. Het won met 1-2 op bezoek bij FC Keulen en profiteerde zo optimaal van de 2-2 uitschuiver van Borussia Dortmund tegen Mainz.

Bayern had zijn lot niet meer in eigen handen tijdens de laatste speelronde en moest hopen op een resultaat van Mainz in het Signal Iduna Park. Zo geschiedde: gewezen AA Gent-verdediger Andreas Hanche-Olsen (15.) dook de openingstreffer aan de eerste paal binnen en Karim Onisiwo (24.) deelde niet veel later met een nieuwe kopslag een tweede uppercut uit aan de Borussen. Tussendoor miste Sebastien Haller aan de overzijde een strafschop. Raphael Guerreiro (69.) schonk de thuisploeg hoop, de gelijkmaker van Niklas Sule (90.+6) viel te laat. Julien Duranville debuteerde net voorbij het uur voor Dortmund.

Champagne

De Rekordmeister moest daarnaast zelf winnen in Keulen en deed dat ook. Jamal Musiala (89.) verloste Bayern op de valreep. Zo mochten de troepen van Thomas Tuchel met 71 punten aan kop van het eindklassement enigszins onverhoopt de champagne alsnog ontkurken. Dortmund strandt op gelijke hoogte, maar met een slechter doelsaldo, en wacht al sinds 2012 op een nieuwe landstitel.

In het zog van Bayern (71), Dortmund (71) en RB Leipzig (66) stelde Union Berlijn (62) het vierde en laatste ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen veilig ten koste van Freiburg (62), op basis van doelsaldo. Union triomfeerde met 1-0 tegen Werder Bremen, Freiburg verloor met 2-1 bij Eintracht Frankfurt.

Naast het reeds gedegradeerde Hertha Berlijn van Rode Duivel Dodi Lukebakio zakt ook Schalke 04 naar de Duitse tweede klasse. Een 4-2 nederlaag op het veld van Leipzig bleek fataal. Stuttgart is als nummer zestien dan weer veroordeeld tot het spelen van barrages om het behoud.