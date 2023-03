Dispuut bij KBVB over loon CEO Bossaert

CEO van de Belgische voetbalbond (KBVB) Peter Bossaert en voorzitter Paul Van den Bulck staan lijnrecht tegenover elkaar, naar aanleiding van een aangepast contract voor Bossaert, zonder inspraak van de Raad van Bestuur.

In februari vorig jaar zou CEO Bossaert een aangepast en verbeterd contract hebben gekregen, zonder dat de Raad van Bestuur zijn goedkeuring geeft. Voorzitter Van den Bulck kreeg ruim een maand geleden het contract onder ogen en vroeg een advocatenkantoor de zaak te onderzoeken. Hieruit zou blijken dat het nieuwe contract een inbreuk vormt op de ethische code en in strijd is met de wetgeving en het reglement van inwendige orde.

Het juridische departement van de KBVB consulteerde echter een ander advocatenkantoor. Zij spreken tegen dat er inbreuken zijn. De leden van de Raad van Bestuur voelen zich (andermaal) gepasseerd door Bossaert en om die reden werd de bijzondere vergadering woensdagavond vervroegd bijeengeroepen.