Club Brugge wipt alsnog over AA Gent in strijd om plaats 4, Zulte Waregem degradeert

Landskampioen Club Brugge heeft zich zondagavond op de laatste speeldag van de reguliere competitie met een 7-0 zege tegen Eupen geplaatst voor de Champions’ Play-off, terwijl AA Gent met 1-2 onderuitging tegen het al gedegradeerde KV Oostende. Zulte-Waregem degradeert na een 2-3 thuisnederlaag tegen Cercle Brugge.

Het was een onherkenbaar AA Gent dat in de Ghelamco Arena het veld betrad op deze slotspeeldag tegen KV Oostende, dat al maanden een stuurloos schip is en sinds vorig weekend ook al zeker was van degradatie. De Buffalo’s waren na een schitterende remonte op de vierde stek terechtgekomen en hadden nog één zege nodig om zich te verzekeren van deelname aan de Champions’ Play-off.

De Gentenaars knutselden echter amper een uitgespeelde aanval in elkaar en liepen na de pauze met de 0-1 van Fraser Hornby tegen een stevige uppercut aan. AA Gent-coach hein Vanhaezebrouck liet meteen zijn ongenoegen blijken met een vierdubbele wissel. Het resulteerde na 77 minuten in de gelijkmaker van topschutter Hugo Cuypers, op aangeven van Sven Kums: 1-1. Erop en erover, denk je dan, maar Gent liet de kansen liggen en in het slot zorgde Nick Batzner zelfs nog voor de 1-2, een scenario en een uitslag waar voor de aftrap niemand rekening mee had gehouden.

Club Brugge duwde tegen Eupen, dat in de strijd tegen de degradatie met het mes op de keel speelde, het gaspedaal meteen stevig in en dwong aardig wat kansen af, maar moest toch wachten op Mats Rits die met een fraaie vrije trap de nul van het scorebord trapte: 1-0. Toen een bedrijvige Noa Lang even later Ferran Jutgla bediende met de 2-0, was Club al klaar met de Oostkantonners, die nog tegen de degradatie moesten strijden maar ongetwijfeld op de hoogte waren gebracht van de 0-2 achterstand van Zulte Waregem tegen Cercle. Op voorzet van Bjorn Meijer zorgde Hans Vanaken voor rust nog voor de 3-0 en ook Lang pikte nog zijn doelpuntje mee: 4-0. Na rust stoomde Club rustig verder. Rits en Jutgla bekroonden hun uitstekende wedstrijd elk met een tweede doelpunt van de avond: 6-0 na 65 minuten. De grootste zege van het seizoen voor blauw-zwart was toen al een feit. In de toegevoegde tijd maakte Jutgla zijn hattrick vol: 7-0 en Club in extremis nog naar de vierde plaats en de Champions’ Play-off. Racing Genk, Union en Antwerp waren al zeker van een plaats in de top 4. Leider Racing Genk speelde op de slotdag gelijk tegen Charleroi. Union won met 2-4 van KV Kortrijk en Antwerp haalde het met 0-1 op het veld van Sint-Truiden.

Zulte Waregem degradeert

Zulte Waregem degradeert na achttien seizoenen uit de Jupiler Pro League. Essevee verloor op de laatste speeldag in eigen huis tegen Cercle Brugge met 2-3 en kon zich zo niet meer van het behoud verzekeren. AS Eupen, dat op hetzelfde moment in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge speelde en een 7-0 pandoering om de oren kreeg, is gered.

In Waregem begon de thuisploeg, die met de rug tegen de muur stond en moest winnen, dramatisch aan de partij. Via Hugo Siquet (6.) en Ayase Ueda (9.) liep Cercle snel uit tot 0-2. Op slag van rusten leek Ueda met de 0-3 op strafschop de boeken helemaal toe te doen, maar de Japanner gleed bij het trappen uit en raakte de bal met beide voeten. Dat is niet reglementair waardoor het doelpunt niet geldig was. Na de koffie gaf Lukas Willen (59.) Zulte Waregem met de aansluitingstreffer nieuwe hoop. Alioune Ndour (68.) zette de Elindus Arena helemaal in brand met de gelijkmaker. De 3-2 van de thuisploeg werd voor buitenspel afgekeurd, en aan de overkant sloeg Cercle toe via Thibo Somers (83.): 2-3 en boeken toe voor de thuisploeg.

Zulte Waregem, KV Oostende en RFC Seraing zijn de drie ploegen die degraderen uit de hoogste afdeling.

Cercle Brugge plaatst zich voor Europe Play-offs, einde seizoen voor Charleroi en Anderlecht

Voor het vierde en laatste ticket van de Europe Play-offs kwamen nog vier ploegen in aanmerking: Charleroi, Cercle Brugge, Anderlecht en OH Leuven. De Carolo’s stonden voor aanvang op de achtste plaats maar keken thuis tegen leider KRC Genk halfweg tegen een 1-2 achterstand aan. Mark McKenzie (2.) en Mbwana Samatta (31.) scoorden voor de Limburgers, Isaac Mbenza (3.) prikte tegen voor Charleroi. Ken Nkuba (51.) maakte in de tweede periode gelijk voor de Henegouwers, maar daar bleef het bij (2-2). Onvoldoende om op de achtste plaats te eindigen.

Anderlecht moest in het Lotto Park absoluut winnen van KV Mechelen, dat al weken volledig op de bekerfinale gericht lijkt, maar ging met een achterstand de rust in. Mario Stroeykens (6.) zorgde voor de snelle 1-0 maar Rob Schoofs (40. en 43.) maakte die achterstand met twee treffers ongedaan. Islam Slimani (53.) bracht Anderlecht weer op gelijke hoogte. Negen minuten voor tijd was het toch weer Malinwa dat de netten liet trillen, via David Bates (81.). KVM maakte het Lotto Park zo muisstil met de 2-3 eindstand. OHL had nog een waterkans op de achtste plaats en versloeg aan Den Dreef Standard met 3-2. Nathan Opoku (43.) en Jon Dagur Thorsteinsson (63., pen. en 67.) scoorden voor de Brabanders. Merveille Bokadi (55.) en Filippo Melegoni (90.+1) troffen raak voor de Luikenaars. Cercle kaapt met vijftig punten de achtste plaats weg, voor Charleroi en OHL die met 48 punten volgen als negende en tiende. Anderlecht eindigt pas als elfde met 46 punten.

Behalve AA Gent en Cercle Brugge spelen ook Standard en Westerlo in Play-off 2. Westerlo speelde zaterdag al gelijk tegen Seraing (1-1).