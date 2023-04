Champions League: hoe ex-Carolo Victor Osimhen een wereldspits werd

Victor Osimhen lijkt niet af te stoppen. Ooit was hij een ruwe diamant bij Charleroi, vanavond staat hij met Napoli in de kwartfinales van de Champions League tegenover Milan.

21 goals in 24 wedstrijden, dat zijn cijfers om van te duizelen. Victor Osimhen beleeft hoogtijdagen in Italië. Hij wordt op handen gedragen door de Napolitanen, en de gekte begint stilaan Dries Mertens-niveau te bereiken. Logisch, want de aanvaller heeft de sleutel in handen om Napels na meer dan 30 jaar nog eens de titel te bezorgen. Ook vanavond zal hij een cruciale rol spelen in de kraker tegen Milan. Wie had dat gedacht toen hij nog op de Belgische velden rondliep?

Atypisch parcours

Het is 1 augustus 2019. In de kranten staat te lezen dat Victor Osimhen voor 12 miljoen euro verkast naar het Franse Lille. De Nigeriaan heeft net 20 doelpunten gemaakt voor Charleroi en kijkt uit naar het nieuwe avontuur. Maar de som die Lille heeft neergeteld: 12 miljoen voor een spits van de Carolo’s? Dat lijkt toch wat overdreven.

Een jaar later wordt dat bedrag meer dan vervijfvoudigd: Napoli heeft 70 miljoen euro over voor de aanvaller. Hij had het bij Lille prima gedaan en werd er verkozen tot speler van het jaar. Christophe Galtier, toenmalig coach van Lille, noemde hem de betere versie van Pierre-Emerick Aubameyang. Osimhen is de Ligue 1 ontgroeid en mag aan de zijde van onder andere Dries Mertens het mooie weer maken in Italië. Hij stelt niet teleur.

Osimhen (midden) zorgde enkele jaren geleden nog voor de doelpunten bij Charleroi. © Getty

Wie even stilstaat bij dat parcours en het vergelijkt met dat van andere types die de Jupiler Pro League verlieten voor grote bedragen, ziet dat de spits een van de beste exportproducten van de laatste jaren is. Denk maar aan Wesley, José Izquierdo, Jonathan David. De eerste twee keerden terug, de laatste is voorlopig bij Lille blijven steken.

Ook opmerkelijk is: Charleroi cashte niet alleen bij de overgang naar Lille. Het liet een clausule in het contract zetten die een procentje van de doorverkoop zou opleveren. Dus streek het nog enkele miljoenen op toen hun gewezen goudhaantje naar Italië vertrok.

Een Georgisch-Nigeriaans gouden duo

In zijn eerste jaren deed Osimhen het lang niet slecht: hij maakte zijn doelpunten en leek zich steeds beter te integreren in de ploeg. Maar dit seizoen is hij pas helemaal opengebloeid. Hij heeft nu al meer doelpunten dan op het eind van vorig seizoen, met nog acht wedstrijden te gaan. Zijn topvorm heeft ervoor gezorgd dat Napoli niet alleen aanspraak maakt op de titel: ook winst in de Champions League is niet onhaalbaar. In de heenwedstrijd van de kwartfinale bleek Milan nog te sterk, maar toen moest Osimhen vanwege een blessure toekijken vanuit de tribune. Vanavond zal hij er alles aan doen om zijn team toch een ticket voor de volgende ronde te bezorgen. Daarvoor moet een 1-0 achterstand opgehaald worden.

De Nigeriaanse spits bezit het volledige pakket aan vaardigheden. Hij is atletisch, sterk én snel. Hij heeft geen moeite met de bal, kan koppen, wint duels en zijn positiespel in de zestien meter is fenomenaal.

This Osimhen goal vs Roma has been on repeat all day. Simply superb. 🇳🇬💥pic.twitter.com/boRDTfRUfq — EuroFoot (@eurofootcom) January 30, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Een maand geleden scoorde de Nigeriaan nog een heerlijke goal tegen Roma.

Maar het moet gezegd, Osimhen is heus niet de enige die voor het Napolitaanse succes van dit seizoen zorgt. Khvicha Kvaratskhelia verovert ook al enkele maanden menig Italiaans voetbalhart. De Georgiër is de ontdekking van het jaar en verbaast week na week met geslaagde dribbels, assists en doelpunten. Hij doet wat denken aan Mertens: niet zo groot, een sterk schot en veel flair.

De twee goudhaantjes speelden al heel wat Serie A-defensies naar huis en kunnen het goed vinden met elkaar op het veld. Die tandem zal de sleutel zijn voor de wedstrijd van vanavond.

The masked striker

Het blijft een merkwaardig gezicht, een voetballer met een masker zien rondlopen. Dat is ook het geval bij de spits uit Lagos. In 2021 onderging hij een operatie aan het aangezicht na een botsing met Inter-verdediger Milan Škriniar. Er kwam heel wat ijzerwerk bij te pas om zijn gehavende hoofd te herstellen.

Sindsdien loopt hij als een soort van Batman over het veld. Het frappante is, dat het medisch eigenlijk niet meer hoeft. Maar de aanvaller heeft aangegeven aan de technische staf dat het masker hem een gevoel van veiligheid geeft. Het fungeert nu als een soort talisman, eerder dan als een medisch hulpmiddel.

Kvaratskhelia en Osimhen doen heel wat Italiaanse verdedigers bibberen. © Getty

Waar stopt het?

De sky is the limit, zo lijkt het, en de man is nog altijd maar 24. Het blijft afwachten of hij na dit jaar nog in Italië zal vertoeven. Dat zal afhangen van de resultaten, en of er een bod wordt gedaan dat hoog genoeg bevonden wordt door het Napelse bestuur. Heel wat Premier League-clubs, waaronder Arsenal en Manchester United, willen hem maar wat graag inlijven. Afgelopen winter wilde hij zelf nog niet vertrekken, met het oog op wat er nog te winnen valt. Daar hoort de topper van vanavond natuurlijk bij.

Maar vooral de landstitel spreekt hem aan. Osimhen beseft maar al te goed wat het zou betekenen voor de fans om na zo’n lange droogte eindelijk nog eens kampioen te worden. Op dit moment heeft Napoli een riante voorsprong van 14 punten op eerste achtervolger Lazio. Het kan dus bijna niet meer mislopen.