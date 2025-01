Belgische voetbalbond ontslaat Domenico Tedesco

De wegen van de Belgische voetbalbond (KBVB) en bondscoach Domenico Tedesco (39) scheiden. Wat al weken in de sterren geschreven stond, is vrijdag bevestigd op een directiecomité van de voetbalbond, na een analyse van Sports Director Vincent Mannaert. Dat schrijven meerdere kranten en wordt aan Belga bevestigd. Tedesco lag nog tot de zomer van 2026 onder contract, door de slechte resultaten zal hij dat contract niet tot het einde uitdoen.

De bond stelde Tedesco aan in februari 2023 als opvolger van Spanjaard Roberto Martinez. Na een bemoedigende wedstrijd tegen Duitsland op 28 maart dat jaar, plafonneerden de prestaties van zijn Rode Duivels. Het dieptepunt volgde op het EK in Duitsland, waar de ploeg van Tedesco een zwakke poulefase speelde, uitgefloten werd door meegereisde fans na een gelijkspel tegen Oekraïne en vervolgens in de volgende ronde uitgeschakeld werden door Frankrijk.

Ook in de Nations League nadien volgden weinig sterkende prestaties of resultaten. Ook het conflict met doelman Thibaut Courtois en de afwezigheden van sterkhouders De Bruyne en Lukaku trokken voor de buitenwereld het imago van Tedesco naar beneden. Tedesco zou volgens enkele kranten iets meer dan een miljoen euro aan ontslagvergoeding krijgen, geld dat een voetbalbond in financieel woelig water, liever niet had uitgegeven.

De volgende interlands van de Rode Duivels, een dubbel duel tegen uitgerekend Oekraïne voor behoud/degradatie in de Nations League, vinden plaats op 20 en 23 maart. Het is nog niet duidelijk wie dan op de bank zal zitten.